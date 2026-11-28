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Η Δανάη Μπάρκα ετοιμάζεται σε λίγο καιρό να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Απαντώντας σε μήνυμα που της έστειλε ακόλουθός της στο Instagram, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η μέλλουσα μητέρα μίλησε για το θέμα της τσάντας του μαιευτηρίου.

Στην απάντησή της, η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανέφερε ότι πέρασε και ο όγδοος μήνας της εγκυμοσύνης της. Παράλληλα, σχετικά με τη τσάντα που θα πρέπει να πάρει μαζί της στο μαιευτήριο, στην οποία θα έχει όλα όσα χρειάζεται, η Δανάη Μπάρκα παραδέχτηκε ότι «δεν ήξερα καν ότι πρέπει να ετοιμάσω κάτι τόσο γεμάτο».

Συγκεκριμένα, ακόλουθός της, την ρώτησε: «Τσάντα μαιευτηρίου έχεις ετοιμάσει; Αν είσαι στον όγδοο πρέπει σιγά σιγά».

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε το μήνυμα και έγραψε: «Τσάντα μαιευτηρίου ο επόμενος χαοτικός κλάδος. Δεν ήξερα καν ότι πρέπει να ετοιμάσω κάτι τόσο γεμάτο. Θα έπαιρνα μια αλλαξιά και θα φεύγα. Καλέ ποιον όγδοο; Τον αφήσαμε τον όγδοο…».