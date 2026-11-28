Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης πριν από λίγο καιρό με μια λιτή ανακοίνωση έκαναν γνωστό τον χωρισμό τους. Και μπορεί οι ίδιοι να μην είναι πλέον μαζί ως ζευγάρι, όμως, πάντα θα είναι οι γονείς του μικρού Γεράσιμου και θα κάνουν το καλύτερο για εκείνον.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για την απόφαση που πήραν με τον Γιώργο Λιβάνη σε συνέντευξή της στο Secret της εφημερίδας “Παραπολιτικά” και μεταξύ άλλων μίλησε για το πώς διαχειρίζεται το τέλος του γάμου της, τη μητρότητα και τις νέες ισορροπίες στη ζωή της.

Πόσο εύκολο είναι να μην επηρεαστεί η καθημερινότητα ενός παιδιού έπειτα από ένα διαζύγιο;

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια μαγική συνταγή. Αυτό που πιστεύω είναι ότι, όταν γίνεσαι γονιός, οφείλεις να βάζεις το παιδί σου πάνω από τον εγωισμό σου και τις προσωπικές σου διαφορές. Ένα παιδί χρειάζεται αγάπη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευτυχισμένους γονείς. Μια σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μπορεί να αλλάξει μορφή, αλλά ο ρόλος τους ως γονέων δεν αλλάζει ποτέ. Για μένα, το σημαντικότερο είναι ο Γεράσιμος να μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και σεβασμό. Τα παιδιά δεν πρέπει να κουβαλούν το βάρος των αποφάσεων των μεγάλων.

Ήταν επώδυνος ο χωρισμός; Πώς το διαχειρίστηκες;

Κάθε μεγάλη αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου χρειάζεται χρόνο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν εύκολοι αποχωρισμοί, ειδικά όταν έχεις μοιραστεί όμορφες στιγμές και σημαντικά κομμάτια της ζωής σου με έναν άνθρωπο. Προτιμώ, όμως, να κρατάω τα όμορφα και να αντιμετωπίζω τη ζωή με αισιοδοξία. Δεν μου αρέσει να ακυρώνω το παρελθόν μου, γιατί όλα όσα έχω ζήσει με έχουν κάνει τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Κάποιες εμπειρίες θέλω να τις κρατάω για εμένα και τους ανθρώπους μου. Δεν χρειάζεται να μοιραζόμαστε τα πάντα δημόσια για να είμαστε αληθινοί.