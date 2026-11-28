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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11) στην περιοχή του Σταύρου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 8:15 το πρωί στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδας αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα από τη σφοδρή σύγκρουση να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το thestival.gr, ο 50χρονος οδηγός.

Τον 50χρονο απεγκλώβισε η Πυροσβεστική και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.