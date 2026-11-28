Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα Σάββατο (28/11) η αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Super League που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (29/11) με το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 17:00 ο Βόλος έχει προσδώσει χαρακτήρα «τελικού» στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Γαρίδο δεν κατάφερε να κάνει σεφτέ ούτε στο Αγρίνιο, χάνοντας με 1-0 από τον Παναιτωλικό στο φινάλε. Οι Αρκάδες, από την άλλη, έχασαν επίσης στο φινάλε, με 1-0 από τον Άρη στην Τρίπολη, μένοντας μπλεγμένοι σε μια τριπλή ισοβαθμία στην προτελευταία θέση, έχοντας να κερδίσουν από τις 10/10.

Ηρακλής – Παναιτωλικός

Την ίδια ώρα, στο Καυτανζόγλειο ο Ηρακλής που προέρχεται από τη βαριά ήττα με 6-2 από τον Ολυμπιακό και πλέον έχει μόλις έναν βαθμό στην τελευταία πεντάδα αγώνων, θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Αγρινίου πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα με το 1-0 επί του Βόλου, στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο του. Ήταν το πρώτο «τρίποντο» μετά από επτά διαδοχικές ήττες.

Κηφισιά – Καλαμάτα

Τέλος, στις 20:00, στη Λεωφόρο, Κηφισιά και Καλαμάτα τίθενται αντιμέτωπες με φόντο την οκτάδα. Με πολλές απουσίες, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 4-0 αλλά έχει σημαντικές επιστροφές για το ματς με τη «Μαύρη Θύελλα». Η οποία, μετά και την ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ, συμπλήρωσε τέσσερις αγωνιστικές δίχως νίκη (0-2-2 με 2-8 τέρματα), με την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να αναζητά αντίδραση.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

17:00 Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Τρίπολης

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026