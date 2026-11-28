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Θλίψη στον χώρο της επαγγελματικής πάλης, καθώς το WWE ανακοίνωσε τον θάνατο του Μπρόνσον Ριντ. Ο 38χρονος παλαιστής, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Τζερμέιν Χέιλι, έφυγε από τη ζωή «λόγω ιατρικών επιπλοκών» σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Ο Αυστραλός αστέρας της επαγγελματικής πάλης, είχε χτυπήσει πριν από λίγες εβδομάδες, με τα διεθνή Μέσα να αναφέρουν τραυματισμούς τόσο στα πλευρά όσο και στο νεφρό.

Το WWE δεν έχει επιβεβαιώσει τη σύνδεση του θανάτου του με εκείνους τους τραυματισμούς. «Το WWE με συντριβή ανακοινώνει ότι ο Jermaine Haley, γνωστός και ως Bronson Reed, απεβίωσε νωρίτερα σήμερα σε ηλικία 38 ετών λόγω ιατρικών επιπλοκών.

Ο Τζερμέιν ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα στο WWE, αλλά το πιο σημαντικό, ήταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης και ένας αγαπημένος συνάδελφος.

Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι με όλη την οικογένεια του Jermaine, συμπεριλαμβανομένης της εγκύου συζύγου του, Paige, της κόρης τους, καθώς και των φίλων, των συναδέλφων και των θαυμαστών του» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

The timeline of Bronson’s Reed medical treatment. November 7th – Oba Femi throws Bronson Reed through a table at Crown Jewel in Saudi Arabia. Reports indicates he suffered broken ribs and a lacerated kidney. November 8th – Reed undergoes surgery and was hospitalized in Saudi Arabia for roughly 10 days because it was deemed unsafe for him to travel immediately. November 18th – Reports indicate Bronson returned home to the USA. November 27th – WWE reports Bronson Reed died at age 38 due to medical complications. Bronson is survived by his pregnant wife, Paige Haley, and his 2 year old daughter, Deja. TKO and WWE will come under a lot of scrutiny if the medical complications resulted from this table spot — Lucky Teter (@TheMagaHulk) November 28, 2026

Ποιος ήταν ο Μπρόνσον Ριντ

Ο Αυστραλός Bronson Reed είχε δύο θητείες στο WWE, από το 2019 έως το 2021 και η δεύτερη όταν επέστρεψε έναν χρόνο αργότερα, μέχρι τον θάνατό του.

Ο Χέιλι ήταν παντρεμένος με την αγαπημένη του από το λύκειο, Πέιτζ, η οποία εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του NXT στις 18 Μαΐου 2021, όταν κέρδισε το Πρωτάθλημα Βόρειας Αμερικής NXT. Τον Φεβρουάριο του 2024, ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ενώ τώρα η σύζυγός του ήταν έγκυος.

Ο Ριντ είναι ο δεύτερος παλαιστής που πεθαίνει τους τελευταίους μήνες, μετά τον Μπέντζαμιν Σάτερλι, που απεβίωσε σε ηλικία 40 ετών τον Σεπτέμβριο. Οι συνθήκες και η αιτία θανάτου του δεν είχαν δοθεί τότε.