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Σημαντικά αποτελέσματα και ανατροπές περιλάμβανε η αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να πανηγυρίζει σπουδαία νίκη με 3-2 επί της Τσέλσι στην Premier League, τη Σανταντέρ να επικρατεί με ανατροπή 3-1 της Λεβάντε στη LaLiga και τη Βέρντερ Βρέμης να αποσπά ισοπαλία 3-3 από την Γκλάντμπαχ στην Bundesliga.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Βενέτσια με την Μπολόνια στη Serie A, ενώ στη Ligue 1 η Μπρεστ «έκοψε» τα φτερά της Παρί, επικρατώντας με 1-0.

Premier League: Μεγάλη βαθμολογική ανάσα για τη Νότιγχαμ, τρίτη διαδοχική ήττα για την Τσέλσι

Πολύτιμο τρίποντο στη μάχη της βαθμολογίας πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ, επικρατώντας με 3-2 της Τσέλσι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Αντίθετα, οι «μπλε» γνώρισαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί τους.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και πήραν το προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Ιγκόρ Ζεσούς, διατηρώντας το 1-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Η Νότιγχαμ ξεκίνησε εξίσου δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι στο 51′, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του. Η απάντηση της Τσέλσι ήρθε τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Εμέγκα μείωσε σε 2-1.

Ωστόσο, ο Γκιμπς-Γουάιτ χτύπησε ξανά στο 72′, διαμορφώνοντας το 3-1 και δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους. Το δεύτερο προσωπικό γκολ του Εμέγκα στο 89′ διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα της Τσέλσι.

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LaLiga: Μεγάλη ανατροπή και εκτός έδρας νίκη για τη Σανταντέρ

Σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο με ανατροπή πανηγύρισε η Ρασίνγκ Σανταντέρ, η οποία επικράτησε με 3-1 της Λεβάντε στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της LaLiga.

Η Λεβάντε πήρε το προβάδισμα λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ιβάν Ρομέρο να βρίσκει δίχτυα στο 42′ για το 1-0.

Η εικόνα άλλαξε στην επανάληψη, με τη Σανταντέρ να ανεβάζει την απόδοσή της και να φτάνει στην ισοφάριση στο 66′, χάρη στο γκολ του Πάμπλο Γκαρθία.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 81ο λεπτό, όταν ο Ζαμπιρί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2, ενώ ο Γκαρθία διαμόρφωσε το τελικό 1-3 στο 90′, υπογράφοντας τη σημαντική νίκη της ομάδας του.

Serie A: «Λευκή» ισοπαλία ανάμεσα σε Βενέτσια και Μπολόνια

Χωρίς γκολ και νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Βενέτσια με την Μπολόνια (0-0), η οποία άνοιξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Serie A στο «Stadio Pier Luigi Penzo».

Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με την πιο σημαντική ευκαιρία του αγώνα να καταγράφεται στο 87ο λεπτό.

Τότε, ο Πίκολι επιχείρησε να σκοράρει με πλασέ, όμως ο Στάνκοβιτς πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της Βενέτσια και «κλειδώνοντας» τον βαθμό για την ομάδα του.

Bundesliga: Η Βέρντερ επέστρεψε από το 1-3 και πήρε τον βαθμό στο φινάλε

Με εντυπωσιακή ανατροπή των δεδομένων στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βέρντερ Βρέμης απέφυγε την ήττα από την Γκλάντμπαχ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 3-3 στο «Weserstadion», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Η Γκλάντμπαχ προηγήθηκε στο 27ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντάικς, όμως η Βέρντερ απάντησε στο 38′ με τον Ντίνκσι, ισοφαρίζοντας σε 1-1 πριν από την ανάπαυλα.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν ξανά το προβάδισμα μόλις στο 46′, με τον Φρανκ Ονορά, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 78′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3.

Η Βέρντερ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Ντίνκσι μείωσε σε 2-3 στο 85′, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φούλκρουγκ διαμόρφωσε το τελικό 3-3, χαρίζοντας τον βαθμό στην ομάδα της Βρέμης.

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Ligue 1: Πολύτιμη νίκη για την Μπρεστ, χαμένη ευκαιρία για την Παρί

Την ευκαιρία να ανέβει στην πρώτη θέση της Ligue 1 έχασε η Παρί, καθώς γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Μπρεστ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 21ο λεπτό, όταν ο Ζογκμπέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από ασίστ του Ντουμπιά. Νωρίτερα, η Μπρεστ είχε απειλήσει με τον Αζόρκ, ο οποίος είχε δοκάρι.

Η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει και αναζήτησε το γκολ της ισοφάρισης, με τους Σάιμον και Κολεόσο να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία. Ωστόσο, ο Σέλβικ πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.