Τον οδικό χάρτη για την ένταξη νέων χωρών στην αμυντική συμμαχία τους συζήτησαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, με τις τρεις πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία επί ορισμένων βασικών αρχών για τη διαδικασία διεύρυνσης.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, στις οποίες συμμετείχαν επίσης οι υπουργοί Άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών.

«Συζητήσαμε ποιος οδικός χάρτης θα πρέπει να ακολουθηθεί για τις άλλες χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν. Λάβαμε αποφάσεις σχετικά με ορισμένες αρχές. Συνολικά, όλα εξελίσσονται πολύ καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φιντάν.

Türkiye’s foreign minister says Türkiye, Pakistan and Saudi Arabia discussed a roadmap for new members to join the Mecca Agreement and agreed on principles for admitting them. More on: https://t.co/4NI3cXYmUN https://t.co/q1WuKgVMhX — Kurdistan 24 English (@K24English) November 27, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν κοινή αμυντική συμφωνία στη Μέκκα τον περασμένο Αύγουστο, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την πολεμική σύγκρουση στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της συνάντησης για τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας της Μέκκας, οι υπουργοί των τριών χωρών επανέλαβαν την καταδίκη τους για τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι τρεις χώρες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας.