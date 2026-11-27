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Στις ελληνικές θάλασσες πλέει πλέον η φρεγάτα «Νέαρχος», όπως γνωστοποίησε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).

Σε μήνυμά του προς το πλήρωμα, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δ. Ε. Κατάρας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διαδικασία παραλαβής του πλοίου, ενώ προανήγγειλε τη σύντομη συνένωσή του με τη φρεγάτα «Κίμων».

Αναλυτικά το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΝ

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία.

Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μία άρτια διαδικασία παραλαβής.

Σύντομα θα συνενωθείτε με τη Φ/Γ ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης.

Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα, ατενίζοντας με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας.

Καλώς ορίσατε.

Αντιναύαρχος Δ. Ε. Κατάρας ΠΝ

Αρχηγός ΓΕΝ»