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Χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για τη διακοπή της κύησής της, παρά το αίτημα που έχει υποβάλει εδώ και μήνες, η 14χρονη έγκυος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με χρονικό περιθώριο μόλις οκτώ ημερών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επισήμανε ότι και οι γιατροί συμφωνούν με την επιθυμία της ανήλικης.

«Εδώ και 3,5 μήνες έχει πει ότι θέλει διακοπή κύησης. Συμφωνούν και οι γιατροί. Όμως, η δυνατότητα οικειοθελούς διακοπής υπάρχει μόνο για άλλες 8 ημέρες και ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, η διαδικασία θα καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η 14χρονη βρίσκεται ήδη στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης, το έμβρυο έχει αρχίσει να σχηματίζεται και θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας για να επιτραπεί η άμβλωση.

«Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει στο Ρίο ο εμβρυολογικός έλεγχος και η διακοπή της κύησης γίνεται μόνο για ιατρικούς λόγους. Ο εισαγγελέας ενημέρωσε το νοσοκομείο ότι έδειξε ενδιαφέρον ο μητροπολίτης Ηλείας με έναν όρο», πρόσθεσε.

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Τι απαντά ο μητροπολίτης Ηλείας για τη φιλοξενία της 14χρονης

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η Μητρόπολη Ηλείας εκδήλωσε ενδιαφέρον να αναλάβει την προστασία του κοριτσιού, θέτοντας ως προϋπόθεση τη συνέχιση της εγκυμοσύνης.

O Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», διέψευσε ότι η διακοπή της εγκυμοσύνης αποτελεί εμπόδιο για την υποδοχή της ανήλικης στη δομή, διευκρινίζοντας ότι μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί, εφόσον υπάρξει σχετική εισαγγελική εντολή.

«Είτε έχει το παιδί είτε όχι, εμείς θα το δεχτούμε το παιδί, εάν υπάρξει εντολή εισαγγελέα. Αλίμονο, πού θα το αφήσουμε, στους πέντε δρόμους; Είναι παιδί, δεν φταίει το παιδί, άλλοι φταίνε. Μη ρίχνουμε την ευθύνη στο παιδί. Παρασύρθηκε, όπως πολλοί νέοι», δήλωσε.