Από τον Ιανουάριο του 2024 η Εισαγγελία είχε στα χέρια της πολυσέλιδη έκθεση κοινωνικής λειτουργού, στην οποία καταγράφονταν καταγγελίες για σωματική βία, επανειλημμένες παρεμβάσεις της αστυνομίας, μαρτυρίες εκπαιδευτικών και η δηλωμένη άρνηση της 66χρονης θετής μητέρας να συνεχίσει να φροντίζει τη 14χρονη σήμερα μαθήτρια στον Πύργο.

Η κοινωνική λειτουργός είχε εισηγηθεί την αφαίρεση της επιμέλειας από τη γυναίκα, την ψυχιατρική αξιολόγησή της και, υπό προϋποθέσεις, τη μεταφορά του παιδιού σε ίδρυμα παιδικής προστασίας. Δύο χρόνια αργότερα, η ανήλικη νοσηλεύεται εδώ και έναν μήνα, με εισαγγελική εντολή, στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είναι έγκυος.

Η 66χρονη, η οποία είχε ζητήσει ακόμη και την άρση της υιοθεσίας, αρνείται πλέον να συναινέσει στη διακοπή της κύησης, την οποία επιθυμεί η ανήλικη, ενώ δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς.

Η έκθεση του 2024 και οι αρνητικές απαντήσεις από 11 ιδρύματα

Στο έγγραφο που παρουσίασε η εκπομπή Live News του Mega, η κοινωνική λειτουργός διαπίστωνε αδυναμία της 66χρονης να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο και διατύπωνε συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία του παιδιού.

«Επειδή πρέπει να προστατευτεί η ανήλικη με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, προτείνει τα εξής: Να γίνει άρση επιμέλειας από τη θετή μητέρα και, ελλείψει συγγενών, να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης για το παιδί. Αν το παραπάνω δεν είναι εφικτό, να γίνει εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυμα παιδικής προστασίας. Η μητέρα είναι ανίκανη να ασκήσει τον γονεϊκό της ρόλο, παρουσιάζει άρνηση προς το παιδί και σοκάρουν οι χαρακτηρισμοί της όταν μιλάει γι’ αυτό. Να εξεταστεί η μητέρα από ψυχίατρο, ώστε να αξιολογηθεί η κατάστασή της, σε περίπτωση που η ανήλικη εξακολουθήσει να διαβιεί μαζί της, και να βοηθηθεί να λύσει δικά της προβλήματα», αναφέρεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με το Mega, η επιμέλεια παρέμεινε στη θετή μητέρα, η 66χρονη δεν υποβλήθηκε σε ψυχιατρική αξιολόγηση, ενώ άκαρπες απέβησαν οι προσπάθειες εξεύρεσης κατάλληλης δομής για τη φιλοξενία της ανήλικης.

Η υπεύθυνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ήλιδας γνωστοποίησε ότι, έπειτα από εισαγγελική εντολή, η υπηρεσία απευθύνθηκε σε 11 κρατικά ιδρύματα, τα οποία απάντησαν αρνητικά.

«Διέταξε ο εισαγγελέας να βρούμε κρατικές δομές που θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν. Λάβαμε αρνητικές απαντήσεις από όλα τα κρατικά ιδρύματα που υπήρχαν. Επικοινωνήσαμε με 11 ιδρύματα, από τα οποία είχαμε αρνητικές απαντήσεις», δήλωσε.

Η 66χρονη ζητούσε την άρση της υιοθεσίας και αποκαλούσε «τέρας» το παιδί

Στις σελίδες της έκθεσης αποτυπώνεται και η στάση της θετής μητέρας απέναντι στην ανήλικη. Η γυναίκα τοποθετούσε χρονικά την έναρξη των προβλημάτων στη συμβίωσή τους στην ηλικία των 2,5 ετών του κοριτσιού, υποστηρίζοντας ότι κινδύνευε ακόμη και η ζωή της.

«Ισχυρίζεται πως από 2,5 ετών δεν υπάκουε κανέναν και ήταν χειριστική, προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της. Επίσης, θεωρεί ότι η ανήλικη είναι τόσο κυνική, που κινδυνεύει η ζωή της. Φοβάται ότι θα τη σκοτώσει και κλειδώνεται στο δωμάτιό της. Και, όπως ομολογεί η μητέρα, περνά ο χρόνος με αυτό το τέρας και θα βρεθεί νεκρή», σημειώνεται στο έγγραφο.

Η 66χρονη είχε υποβάλει, μάλιστα, αίτημα για την άρση της υιοθεσίας, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούσε πλέον να συμβιώνει με το παιδί.

«Η θετή μητέρα ζήτησε την άρση της υιοθεσίας, δηλώνοντας αδυναμία να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο. Καθώς αυτό δεν γίνεται νομικά, ενημερώθηκε και συμφώνησε να γίνει άρση της επιμέλειας, αφού το μητρικό φίλτρο δεν υπάρχει. Επιπλέον, δήλωσε ότι φοβάται την ανήλικη, αρνείται να συμβιώσει μαζί της και ζητά εισαγγελική εντολή για φιλοξενία του παιδιού σε ίδρυμα μέχρι την ενηλικίωση», επισημαίνεται στην έκθεση.

Κατά τις συναντήσεις με την κοινωνική λειτουργό, η γυναίκα χρησιμοποιούσε συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς για την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά της ανήλικης.

«Εισέπραττε αδιαφορία από τη μητέρα της, η οποία ομολογεί ότι δεν έχει αισθήματα γι’ αυτό το παιδί. Το αποκαλεί “ανισόρροπο”, “διεστραμμένο”, “καχύποπτο”, “παραβατικό”. Λέει πως έχει αδειάσει μέσα της και είναι κενή προς αυτήν», καταγράφεται στο έγγραφο.

«Με θέλει για υπηρέτρια» – Τι είχε καταγγείλει η ανήλικη

Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβαιναν στο σπίτι είχε δώσει το κορίτσι στην κοινωνική λειτουργό, περιγράφοντας την απουσία στοργής από τη θετή μητέρα του και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αντιδρούσε στις απαιτήσεις της.

«Η συμπεριφορά της δείχνει ότι ποτέ δεν με αγάπησε, ποτέ δεν μου έδωσε στοργή, ποτέ δεν πήρα χάδι. Απλώς έχει ένα παιδί για να την προσέχει όταν θα μεγαλώσει. Με θέλει για υπηρέτρια. Έτσι, εγώ έχω αποφασίσει να μην την υπακούω και να κάνω διάφορα πράγματα που θα την εκνευρίζουν», είχε αναφέρει η ανήλικη.

Γνώση της κατάστασης είχαν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι καλούσαν συχνά τη θετή μητέρα για συζητήσεις σχετικά με το παιδί.

Η κοινωνική λειτουργός, έπειτα από επικοινωνία με τον διευθυντή του γυμνασίου και την υπεύθυνη καθηγήτρια του τμήματος, ανέφερε:

«Όλες αυτές τις απόψεις τις έχει εκφράσει και στον γυμνασιάρχη και στην υπεύθυνη καθηγήτρια του τμήματος. Και οι δύο παραπάνω, όταν τους συνάντησα στον χώρο του σχολείου, ήταν σοκαρισμένοι από την παντελή έλλειψη γονεϊκού φίλτρου και αγάπης προς αυτό το παιδί».

Οι καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και οι παρεμβάσεις της αστυνομίας

Στην έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, καταγγελίες της ανήλικης για άσκηση σωματικής βίας, καθώς και αναφορές στις επανειλημμένες κλήσεις γειτόνων στην Άμεση Δράση λόγω των διαπληκτισμών μεταξύ μητέρας και κόρης.

Παρά τα περιστατικά που είχε περιγράψει, το κορίτσι δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε ίδρυμα.

«Η ανήλικη ανέφερε ότι η μητέρα της τη χτυπά, ειδικά όταν κάνει ζημιές. Οι συχνοί καβγάδες έχουν οδηγήσει επανειλημμένα γείτονες να καλέσουν το 100. Η αστυνομία έχει κάνει συστάσεις στη μητέρα ότι θα περάσει από το αυτόφωρο, εάν ασκήσει εκ νέου σωματική βία στην ανήλικη. Παρά τα περιστατικά, η ανήλικη επιχειρεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της μητέρας της, αναφέροντας ότι και εκείνη έχει βιώσει δύσκολες καταστάσεις από τους δικούς της γονείς. Αντίθετα, η μητέρα της τη χαρακτηρίζει διπρόσωπη, ανισόρροπη και διεστραμμένη προσωπικότητα, που δεν μπορεί κανείς να συνετίσει και κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη», αναφέρεται στην έκθεση.

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«Μια χαρά είναι, είμαι αθώα» – Οι απαντήσεις της θετής μητέρας

Δύο χρόνια μετά τη διαβίβαση της έκθεσης στην Εισαγγελία, η 66χρονη μίλησε αποκλειστικά στο Live News, αρνούμενη τις καταγγελίες περί παραμέλησης της 14χρονης και επαναλαμβάνοντας τη θέση της για τη μεταφορά του κοριτσιού σε ίδρυμα.

Ερωτηθείσα για την κατάσταση της ανήλικης και την εγκυμοσύνη της, η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά από τους γιατρούς.

«Τώρα γύρισα από εκεί (σ.σ. το νοσοκομείο). Μια χαρά είναι (σ.σ. η 14χρονη). Δεν μου είπαν τίποτα. Δεν μίλησαν γι’ αυτό (σ.σ. για την εγκυμοσύνη). Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Είμαι αθώα. Δεν έχω κάνει κάτι. Έχουν πει πολλά ψέματα», δήλωσε.

Η θετή μητέρα επέμεινε ότι φρόντιζε το παιδί και ότι οι γείτονες έλεγαν ψέματα, παρά τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες είχε αφήσει την ανήλικη, από την ηλικία των 12 ετών, να ζει μόνη της σε σπίτι χωρίς θέρμανση.

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«Δεν το ήθελε από μικρό» – Η μαρτυρία του προσώπου που υπέδειξε η 66χρονη

Σε μια προσπάθεια να αντικρούσει τις καταγγελίες, η γυναίκα παρέπεμψε τους δημοσιογράφους της εκπομπής σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστήριξε, γνώριζε την αλήθεια για την υπόθεση.

Η μαρτυρία του συγκεκριμένου προσώπου, ωστόσο, ήρθε σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της 66χρονης, καθώς περιέγραψε περιστατικά παραμέλησης του παιδιού και αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της γυναίκας απέναντί του.

«Είναι πολύ σφιχτή στο οικονομικό κομμάτι και δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου για το παιδί της. Μετά από καιρό, όταν ξαναήρθαμε σε επαφή, με είχε καλέσει μέσω ενός δικηγόρου. Έχει μία δυνατότητα παραπάνω οικονομική, ανοιχτή στην οικονομικότητα. Να κάτσει να ασχοληθεί με το παιδί της. Δεν την άκουγε. Ήταν σκληρό το παιδί. Δεν το ήθελε από μικρό. Έβριζε, μου έλεγε η ίδια. Λέει: “Έχει φέρει τώρα τον φίλο της. Πάω να καθαρίσω τις βρομιές τους”. Λέει: “Εγώ σιχαίνομαι, πάω να βάλω γάντια”, μου έλεγε η ίδια η μάνα της. Φοβόταν μήπως της γρατζουνίσει είτε το τραπέζι είτε τον καναπέ και ήταν παράξενη από μόνη της. Η μάνα, δηλαδή. Δεν αφιέρωνε χρόνο στο παιδί της. Το είχε κλείσει προσωρινά σε ένα άλλο σπίτι. “Θα καθαρίσω”, μου λέει, “τα μπάνια με χλωρίνες και τέτοια”».

Περιγράφοντας την καθημερινότητα της ανήλικης, το συγκεκριμένο πρόσωπο υποστήριξε ότι η 66χρονη δεν μεριμνούσε ούτε για βασικές ανάγκες του παιδιού, όπως η προετοιμασία του φαγητού του.

«Το άφηνε το παιδί μόνο του. Δεν αφιέρωνε χρόνο να ασχοληθεί με το παιδί της, να κάνει κάτι, να του μαγειρέψει, να κάνει, να ράνει. Δεν γνωρίζω γιατί τα έκανε αυτά και έφτασε εδώ, σε σημείο να μισεί το παιδί της. Κάτι πράγματα τρελά, δηλαδή, αντί να είναι αγκαλιά με το παιδί της, να δώσει χρόνο, έμφαση, να βγει έξω σε μία κούνια, σε μία παιδική χαρά, κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν την έχω δει να συμπεριφέρεται σαν μάνα απέναντί της, αυτή τη γυναίκα».