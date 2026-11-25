Για δισεκατομμύρια χρόνια, η ατμόσφαιρα της Γης δεν περιείχε σχεδόν καθόλου οξυγόνο, καθιστώντας τον πλανήτη ριζικά διαφορετικό από τον κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα.

Μια νέα επιστημονική ανάλυση υποδηλώνει ότι το οξυγόνο συσσωρεύτηκε στην ατμόσφαιρα σε τρία μεγάλα στάδια, ενώ τα βάθη των ωκεανών χρειάστηκαν πολύ περισσότερο χρόνο για να ακολουθήσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καθυστέρηση αυτή εκτεινόταν σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, με την τελική μετάβαση να περιλαμβάνει ένα χρονικό χάσμα περίπου 600 εκατομμυρίων ετών.

Δύο γεωχημικοί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τσενγκντού (Chengdu University of Technology) παρουσίασαν αυτό το αναθεωρημένο χρονολόγιο στο επιστημονικό περιοδικό The Innovation. Τα ευρήματά τους αμφισβητούν την παραδοσιακή αντίληψη για την ιστορία του οξυγόνου της Γης, εξετάζοντας χημικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες στην αρχαία ατμόσφαιρα, αντί να βασίζονται πρωτίστως σε μετρήσεις της χημείας των ωκεανών.

Τι μαρτυρούν τα αρχαία πετρώματα για την ιστορία του οξυγόνου

Οι επιστήμονες ανασυνέθεταν παραδοσιακά τα επίπεδα ατμοσφαιρικού οξυγόνου της Γης χρησιμοποιώντας χημικά ίχνη που διατηρήθηκαν σε αρχαία ωκεάνια ιζήματα. Ωστόσο, η ποσότητα οξυγόνου στο θαλασσινό νερό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες πέρα από την ατμόσφαιρα, όπως η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών, η βιολογική παραγωγικότητα, η ωκεάνια κυκλοφορία και το σχήμα των ωκεάνιων λεκανών.

Αυτό καθιστά τη χημεία των ωκεανών έναν ατελή οδηγό για τις συνθήκες που επικρατούσαν στον αέρα. Αντί γι’ αυτό, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στα θειικά άλατα, μια χημική ένωση που μπορεί να διατηρήσει ένα χαρακτηριστικό σήμα από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

Οι αντιδράσεις μεταξύ οξυγόνου, όζοντος και διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα προκαλούν μια ασυνήθιστη έλλειψη του ισοτόπου οξυγόνο-17. Όταν τα θειούχα ορυκτά υφίστανται αποσάθρωση, αυτό το χημικό αποτύπωμα μεταφέρεται στα θειικά άλατα, τα οποία μπορούν τελικά να διατηρηθούν στα ιζηματογενή πετρώματα. Εξετάζοντας αυτές τις υπογραφές, οι επιστήμονες μπορούν να αποκτήσουν μια πιο άμεση εικόνα για το πώς μεταβλήθηκε το ατμοσφαιρικό οξυγόνο με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η πρώτη μεγάλη αύξηση του οξυγόνου στη Γη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Οξειδωτικού Γεγονότος, πριν από 2,4 έως 2,1 δισεκατομμύρια χρόνια. Το ατμοσφαιρικό οξυγόνο αυξήθηκε από λιγότερο από το ένα εκατομμυριοστό της σημερινής συγκέντρωσης σε επίπεδα μεταξύ 0,1% και 10% των σύγχρονων τιμών. Η δεύτερη μεγάλη αύξηση έλαβε χώρα πριν από περίπου 1,3 έως 1,0 δισεκατομμύριο χρόνια, ενώ ακολούθησε μια τρίτη πριν από 440 έως 410 εκατομμύρια χρόνια.

Και οι δύο σημειώθηκαν νωρίτερα απ’ ό,τι υποδεικνύουν τα συμβατικά χρονολόγια. Υπό αυτή την ερμηνεία, τα γνωστά γεγονότα οξυγόνωσης του Νεοπροτεροζωικού και του Παλαιοζωικού αιώνα, τα οποία παραδοσιακά χρονολογούνται πριν από 800 έως 500 εκατομμύρια χρόνια και 420 έως 360 εκατομμύρια χρόνια αντίστοιχα, αντικατοπτρίζουν κυρίως καθυστερημένες μεταβολές στα επίπεδα οξυγόνου των ωκεανών. Οι ωκεανοί αντέδρασαν περίπου 200 εκατομμύρια και 30 εκατομμύρια χρόνια μετά τις αντίστοιχες ατμοσφαιρικές αυξήσεις.

Ατμόσφαιρα και θάλασσες σε διαφορετικές ταχύτητες

Παρά αυτές τις μεγάλες αυξήσεις, το οξυγόνο παρέμεινε σχετικά σπάνιο στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της Γης. Μοντέλα που βασίζονται στα ισοτοπικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι το ατμοσφαιρικό οξυγόνο κατά τον μέσο Προτεροζωικό αιώνα έφτανε μόλις το 0,1% έως 1% των σημερινών επιπέδων.

Ένα ακόμη στοιχείο προέρχεται από το αρχείο απολιθωμάτων του ξυλάνθρακα. Επειδή ο σχηματισμός ξυλάνθρακα απαιτεί συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικού οξυγόνου περίπου στα τρία τέταρτα των σημερινών επιπέδων, η απουσία του από παλαιότερα πετρώματα υποδηλώνει ότι το οξυγόνο παρέμενε υπερβολικά σπάνιο για να υποστηρίξει εκτεταμένες πυρκαγιές.

Ο ξυλάνθρακας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο γεωλογικό αρχείο πριν από περίπου 420 εκατομμύρια χρόνια. Οι ερευνητές αναδεικνύουν επίσης μια απρόσμενη σχέση ανάμεσα στο οξυγόνο της ατμόσφαιρας και το οξυγόνο των ωκεανών. Σε εξαιρετικά μεγάλες χρονικές περιόδους, τα δύο γενικά αυξάνονταν μαζί.

Ωστόσο, σε χρονικές κλίμακες της τάξης του ενός εκατομμυρίου ετών, μπορούσαν να κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Όταν επιπλέον ποσότητες οξυγόνου εισέρχονταν στους ωκεανούς, μπορούσαν να αντιδράσουν με τον συσσωρευμένο οργανικό άνθρακα και τα σουλφίδια (θειούχες ενώσεις), καταναλώνοντας οξυγόνο κατά τη διαδικασία. Αυτές οι αντιδράσεις μπορούσαν να μειώσουν την ποσότητα οξυγόνου που απέμενε στην ατμόσφαιρα.

Ως αποτέλεσμα, ορισμένα χημικά σήματα που στο παρελθόν ερμηνεύονταν ως ενδείξεις ανόδου του οξυγόνου ενδέχεται στην πραγματικότητα να καταγράφουν περιόδους κατά τις οποίες το ατμοσφαιρικό οξυγόνο μειωνόταν. Αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες ερμηνεύουν τις μεγάλες διακυμάνσεις στο αρχαίο αρχείο οξυγόνου της Γης.

Ως αποτέλεσμα, ορισμένα χημικά ίχνη που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αποδείξεις αύξησης του οξυγόνου, ίσως τελικά καταγράφουν περιόδους κατά τις οποίες το ατμοσφαιρικό οξυγόνο υποχωρούσε. Το ενδεχόμενο αυτό αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες ερμηνεύουν τις μεγάλες διακυμάνσεις στο γεωλογικό ιστορικό του οξυγόνου της Γης.

Οι πρώτες «οάσεις» οξυγόνου εμφανίστηκαν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια

Η εξάπλωση του οξυγόνου στους ωκεανούς της Γης κάθε άλλο παρά ομοιόμορφη ήταν. Οι ερευνητές περιγράφουν δύο βασικές πηγές οξυγόνου στο θαλασσινό νερό: Το οξυγόνο που παράγεται τοπικά από φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς και το οξυγόνο που απορροφάται από την ατμόσφαιρα.

Η πρώτη διαδικασία δημιούργησε απομονωμένους θύλακες νερού πλούσιου σε οξυγόνο ήδη πριν από 3 δισεκατομμύρια χρόνια — ίσως και ακόμη νωρίτερα. Αυτά τα μικρά, οξυγονωμένα περιβάλλοντα υπήρχαν κατά τον Αρχαιοζωικό αιώνα, όταν η ατμόσφαιρα και το μεγαλύτερο μέρος των ωκεανών περιείχαν ακόμη ελάχιστο ελεύθερο οξυγόνο. Καθώς τα επίπεδα ατμοσφαιρικού οξυγόνου αυξάνονταν σταδιακά, το οξυγόνο που εισερχόταν στο θαλασσινό νερό από τον αέρα αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Τελικά, αυτή η ατμοσφαιρική τροφοδοσία ξεπέρασε την τοπική βιολογική παραγωγή ως ο κυρίαρχος μηχανισμός που οδηγούσε στην ευρεία οξυγόνωση των ωκεανών. Ακόμη και τότε, ο μετασχηματισμός ήταν αξιοσημείωτα αργός. Σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονολόγιο, τα βάθη των ωκεανών δεν οξυγονώθηκαν πλήρως παρά μόνο πριν από περίπου 410 εκατομμύρια χρόνια — πολύ αφότου το οξυγόνο είχε αρχίσει να συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα.

Η άνοδος του οξυγόνου ως καταλύτης για την εξέλιξη της ζωής

Αυτά τα ευρήματα προσφέρουν επίσης μια νέα οπτική στη σχέση μεταξύ του οξυγόνου και της εξέλιξης των πολύπλοκων οργανισμών. Όταν η ατμόσφαιρα της Γης δεν περιείχε σχεδόν καθόλου οξυγόνο, η απουσία του αποτελούσε σημαντικό περιορισμό για τη ζωή που εξαρτάται από αυτό.

Κατά τη διάρκεια του Προτεροζωικού αιώνα, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα οξυγόνου κατέστησε σταδιακά προσβάσιμα νέα περιβάλλοντα, αν και οι συγκεντρώσεις συνέχισαν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις καθώς εξελίσσονταν τα πρώτα ζώα. Αντί να λειτουργήσει ως ένας μοναδικός καταλύτης για την εμφάνιση της πολύπλοκης ζωής, το οξυγόνο παρείχε αρχικά ευκαιρίες για βιολογική καινοτομία.

Μόνο μετά την τρίτη μεγάλη ατμοσφαιρική αύξηση, τα υψηλότερα επίπεδα οξυγόνου έγιναν μια ισχυρή δύναμη που υποστήριξε μεγαλύτερη βιολογική πολυπλοκότητα. Αυτός ο μεταγενέστερος μετασχηματισμός συνέβαλε στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για μεγαλύτερα ζώα, πιο δραστήριους θηρευτές και οργανισμούς ικανούς να αποικίσουν βαθύτερα θαλάσσια περιβάλλοντα.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες.

Το διαθέσιμο αρχείο ισοτόπων δεν αποτυπώνει κάθε αλλαγή με λεπτομέρεια, ενώ οι απόλυτες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικού οξυγόνου μετά από 1 δισεκατομμύριο χρόνια πριν παραμένουν δύσκολο να προσδιοριστούν. Ενδέχεται να σημειώθηκαν επιπλέον αυξήσεις ή μειώσεις χωρίς να αφήσουν επαρκώς σαφή χημικά ίχνη για να εντοπιστούν.

Παρά ταύτα, η ανάλυση προτείνει μια σημαντική αναθεώρηση στη σειρά των γεγονότων που μετέτρεψαν τη Γη σε έναν πλανήτη πλούσιο σε οξυγόνο. Αντί να οξυγονωθούν πρώτα οι ωκεανοί και να ακολουθήσει η ατμόσφαιρα, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το ατμοσφαιρικό οξυγόνο αυξήθηκε πολύ προτού αντιδράσουν τα βάθη των ωκεανών. Αυτή η παρατεταμένη καθυστέρηση ενδέχεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των περιβαλλόντων στα οποία αναδύθηκε και εξελίχθηκε η πολύπλοκη ζωή.