Ένα νέο κεφάλαιο στην αναζήτηση της χαμένης βασιλικής κληρονομιάς της Αλεξάνδρειας ανοίγει μια σημαντική ανακάλυψη με ελληνική υπογραφή. Κάτω από την επιφάνεια της σύγχρονης μητρόπολης, τα ίχνη ενός μνημειώδους οικοδομήματος έρχονται στο φως, πυροδοτώντας σενάρια που αγγίζουν τον ίδιο τον θρύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του.

Μια ελληνική αρχαιολογική αποστολή εντόπισε τα θεμέλια ενός κολοσσιαίου ασβεστολιθικού κτιρίου στην αρχαία βασιλική συνοικία της Αλεξάνδρειας. Αιγυπτιακή επιτροπή έθεσε, ως προσωρινή υπόθεση, το ενδεχόμενο να πρόκειται για το μαυσωλείο των βασιλέων της δυναστείας των Πτολεμαίων.

Κάτω από ένα δημόσιο πάρκο στο κέντρο της Αλεξάνδρειας, σε μια πόλη με περισσότερους από πέντε εκατομμύρια κατοίκους, παραμένει θαμμένη μια άλλη, πολύ παλαιότερη πόλη: Εκείνη των Μακεδόνων βασιλέων που κυβέρνησαν την Αίγυπτο μετά τον Μέγα Αλέξανδρο.

Οι αρχαιολόγοι προσπαθούσαν επί περίπου είκοσι χρόνια να φτάσουν στο σημείο, δουλεύοντας με αντλίες νερού καθώς το υπέδαφος είναι κορεσμένο από νερά.

Πλέον, το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι η ανασκαφή έφερε στο φως τα θεμέλια ενός τεράστιου κτιρίου το οποίο, σύμφωνα με επιτροπή ειδικών, ενδέχεται να αποτελούσε βασιλικό τάφο.

Το χρονικό της ανακάλυψης στους Κήπους Σαλαλάτ

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η ελληνική αρχαιολογική αποστολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού (ΕΙΕΑΠ) εντόπισε τα θεμέλια ενός μεγάλου ασβεστολιθικού οικοδομήματος, περιβαλλόμενου από τείχη, κάτω από το οποίο εκτείνεται μια σήραγγα με κατεύθυνση προς τον βορρά.

Επικεφαλής της αποστολής είναι η αρχαιολόγος Καλλιόπη Λημναίου-Παπακώστα. Η ομάδα εργάζεται στους Κήπους Σαλαλάτ (Shallalat Gardens) εδώ και δύο δεκαετίες, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Moheb Kassabgui και της εταιρείας Reliance Egypt.

Ο χώρος έχει ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα: σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, η έκταση αυτή αποτελούσε τμήμα της Βασιλικής Συνοικίας, της περιοχής των ανακτόρων απ’ όπου κυβέρνησαν οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η ετυμηγορία των ειδικών για το μνημειώδες εύρημα

Όταν έλαβε την έκθεση της αποστολής, ο υπουργός Σερίφ Φάθι (Sherif Fathy) διέταξε τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής υπό την προεδρία του Αϊμάν Ασμάουι (Ayman Ashmawy), επικεφαλής της κεντρικής διεύθυνσης αρχαιοτήτων για την Κάτω Αίγυπτο, το Σινά και τις βόρειες ακτές, στο Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων.

Σε αυτήν συμμετείχαν ειδικοί στην ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία και αρχαιολογία από τα πανεπιστήμια της Αλεξάνδρειας και της Τάντα.

Τα μέλη επισκέφθηκαν την ανασκαφή, εξέτασαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και παρέδωσαν τα συμπεράσματά τους στον Χισάμ Ελ-Λεϊθί (Hisham El-Leithy), γενικό γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποίος τα διαβίβασε στον υπουργό.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι η τετράγωνη κάτοψη των θεμελίων και οι διαστάσεις τους υποδηλώνουν ότι πάνω σε αυτά υψωνόταν ένα μεγάλο και ψηλό οικοδόμημα.

Προσθέτει, δε, ότι τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά εγείρουν το ενδεχόμενο το κτίριο να είχε ταφική χρήση.

Εάν ισχύει αυτό, το κτίριο θα μπορούσε να αντιστοιχεί στον «βασιλικό τάφο» που, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ιδρύθηκε από τον βασιλιά Πτολεμαίο Δ΄ τον Φιλοπάτορα (221–204 π.Χ.) και στον οποίο αναφέρεται ο Έλληνας γεωγράφος Στράβων όταν περιγράφει την πόλη.

Ο Ασμάουι επέμεινε ότι πρόκειται για μια αρχική υπόθεση, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη, και ότι οι ανασκαφές θα συνεχιστούν για να αποσαφηνιστεί η ταυτότητα και η χρήση του κτιρίου.

Ο Φιλοπάτωρ βασίλευσε στα χρόνια που ο Αννίβας διέσχιζε τις Άλπεις και η Ρώμη με την Καρχηδόνα μάχονταν για τον έλεγχο της Μεσογείου.

Ανήκε στη δυναστεία των Πτολεμαίων, την ίδια που θα έσβηνε περίπου 170 χρόνια αργότερα με την Κλεοπάτρα, την τελευταία της βασίλισσα.

Το μυστήριο ενός τάφου μέσα από δύο αρχαία κείμενα

Ο Στράβων έζησε στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 20 π.Χ. και άφησε μια περιγραφή των ανακτόρων της: καταλάμβαναν από το ένα τέταρτο έως το ένα τρίτο της πόλης, επειδή κάθε βασιλιάς ήθελε να προσθέσει ένα δικό του κτίριο σε εκείνα των προκατόχων του.

Μέσα σε αυτό το συγκρότημα τοποθετούσε το λεγόμενο «Σώμα»:

«Μέρος των βασιλικών ανακτόρων είναι και το λεγόμενο Σώμα. Πρόκειται για έναν περίβολο, μέσα στον οποίο βρίσκονται οι τάφοι των βασιλέων και εκείνος του Αλεξάνδρου». Στράβων, Γεωγραφικά, ΙΖ΄, 1, 8.

Ο γεωγράφος αφηγείται επίσης πώς έφτασε εκεί η σορός του κατακτητή:

Ο Πτολεμαίος, γιος του Λάγου, την πήρε από τον Περδίκκα, ο οποίος τη μετέφερε από τη Βαβυλώνα και είχε παρεκκλίνει προς την Αίγυπτο.

Αυτό που δεν αναφέρει ο Στράβων είναι ποιος κατασκεύασε τον περίβολο.

Η λεπτομέρεια αυτή προέρχεται από τον Ζηνόβιο, έναν συγγραφέα της ρωμαϊκής εποχής, ο οποίος μιλά για έναν αντίστοιχο χώρο με διαφορετικό όνομα, το «Σήμα» — έναν όρο που μπορεί να δηλώνει είτε έναν μεμονωμένο τάφο είτε ένα συλλογικό νεκροταφείο:

«Ο Πτολεμαίος ο Φιλοπάτωρ ανήγειρε στο κέντρο της πόλης ένα ταφικό μνημείο, το οποίο σήμερα ονομάζεται Σήμα, και απέθεσε σε αυτό όλους τους προγόνους του, μαζί με τη μητέρα του, καθώς και τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα». Ζηνόβιος, Παροιμίαι, Γ΄, 94.

Τα δύο κείμενα φαίνεται να αναφέρονται στον ίδιο περίβολο, κι αυτός είναι ο λόγος που η υπόθεση της επιτροπής βρίσκει έρεισμα στις πηγές.

Ο Αλέξανδρος είχε πεθάνει το 323 π.Χ. και η σορός του αναπαύθηκε πρώτα στη Μέμφιδα, προτού καταλήξει στην πόλη που έφερε το όνομά του.

Εκεί, σύμφωνα με τον Δίωνα Κάσσιο, ο Οκταβιανός Αύγουστος επισκέφθηκε τον τάφο αφού κατέκτησε την Αίγυπτο το 30 π.Χ., αλλά αρνήθηκε να δει τους τάφους των Πτολεμαίων:

Είχε έρθει για να δει έναν βασιλιά, είπε, και όχι πτώματα.

Είκοσι χρόνια ανασκαφών στην καρδιά ενός πάρκου

Οι Κήποι Σαλαλάτ, των οποίων το αραβικό όνομα σημαίνει «οι καταρράκτες», διαμορφώθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα πάνω στους βόρειους προμαχώνες του μεσαιωνικού τείχους, το οποίο είχε ανακατασκευάσει ο Μοχάμεντ Άλι τον 19ο αιώνα.

Η αποστολή έλαβε την άδεια ανασκαφής τον Μάρτιο του 2007 και άνοιξε τις πρώτες τομές τον Μάιο.

Σύντομα βρέθηκε αντιμέτωπη με το κυριότερο εμπόδιό της: Σε βάθος περίπου επτάμισι μέτρων εμφανίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας, το σημείο δηλαδή όπου το έδαφος είναι κορεσμένο από νερό. Ήδη από το 2009 και το 2010, η ίδια η αποστολή υποψιαζόταν ότι το πτολεμαϊκό στρώμα της Αλεξάνδρειας βρισκόταν κάτω από αυτό το επίπεδο.

Στις 4 Μαΐου 2009, ήρθε στο φως στην ανασκαφή ένα μαρμάρινο άγαλμα γυμνού άνδρα σε πρώιμο ελληνιστικό ρυθμό. Η Λημναίου-Παπακώστα το ερμηνεύει ως απεικόνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το παρουσίασε το 2022 στο επιστημονικό περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.

Σήμερα εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο της Αλεξάνδρειας.

Για να συνεχίσει να κατεβαίνει βαθύτερα, η αποστολή εγκατέστησε το 2016 ένα σύστημα φρεατίων με αντλίες που λειτουργούσαν μέρα νύχτα — μια διαδικασία παρόμοια με το να αδειάζεις το νερό από μια βάρκα που μπάζει.

Το σχέδιο απέδωσε:

Τα θεμέλια ενός μεγάλου κτιρίου, κατασκευασμένου από ογκόλιθους ασβεστόλιθου, εμφανίστηκαν περίπου δέκα μέτρα κάτω από το έδαφος του πάρκου, με τις εργασίες να συνεχίζονται ακόμη πιο βαθιά.

Η κεραμική που βρέθηκε ανάμεσα στις πέτρες επέτρεψε τη χρονολόγηση της κατασκευής στην πτολεμαϊκή περίοδο.

Εκείνη την εποχή, η αποστολή το είχε περιγράψει ως τμήμα ενός δημόσιου κτιρίου, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το 2017 καθαρίστηκε η είσοδος μιας σήραγγας λαξευμένης στον βράχο και επιβεβαιώθηκε ότι η γραμμή των θεμελίων εκτεινόταν σε μήκος τουλάχιστον 36 μέτρων —μεγαλύτερο δηλαδή από μια πισίνα 25 μέτρων— με τον κύριο άξονα του κτιρίου προσανατολισμένο από ανατολή προς δύση.

Την ίδια χρονιά, ήρθε στο φως ένα τμήμα ρωμαϊκού δρόμου, το οποίο η αποστολή ταυτίζει με μία από τις λεωφόρους της αρχαίας πόλης που είχε χαρτογραφήσει τον 19ο αιώνα ο Αιγύπτιος χαρτογράφος Μαχμούντ Μπέη ελ-Φαλάκι (Mahmoud Bey el-Falaki).

Η ανακοίνωση του υπουργείου δεν το διευκρινίζει, αλλά όλα δείχνουν ότι το κτίριο που μόλις παρουσιάστηκε είναι το ίδιο που η αποστολή καταγράφει συστηματικά από το 2016.

Το 2019, ο Φρέντρικ Χίμπερτ (Fredrik Hiebert), μόνιμος αρχαιολόγος της National Geographic Society, χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός ότι εμφανίστηκαν τα αυθεντικά θεμέλια της Αλεξάνδρειας, υπενθυμίζοντας πόσο σπάνιο είναι να ανασκάπτει κανείς στον ίδιο χώρο για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Η αποστολή χρησιμοποιεί επίσης ηλεκτρικό ρεύμα που διοχετεύεται στο υπέδαφος για τον εντοπισμό θαμμένων όγκων, μια μέθοδος που έχει υποδείξει 14 πιθανές κατασκευές κάτω από το πάρκο.

Το δελτίο Τύπου δεν δίνει διαστάσεις του κτιρίου και δεν αναφέρει επιγραφές ή ταφικά κατάλοιπα.

Προς το παρόν, το επιχείρημα της επιτροπής είναι καθαρά αρχιτεκτονικό: το σχήμα, το μέγεθος και η τοποθεσία.

Αυτό ταιριάζει με όσα αναφέρουν οι αρχαίες πηγές, αν και δεν αρκεί για να αποκλείσει άλλες χρήσεις, ενώ και η ίδια η επιτροπή κάνει λόγο για μια προκαταρκτική υπόθεση.

Η σήραγγα προσθέτει έναν ακόμη λόγο επιφυλακτικότητας.

Στην προκαταρκτική έκθεση για τις ανασκαφικές περιόδους 2007–2020, η αποστολή την περιγράφει ως έργο μεταγενέστερο της ελληνιστικής εποχής, ενώ το 2019 είχε ερμηνεύσει τα πλευρικά της τοιχώματα ως πιθανό αγωγό ύδρευσης.

Εάν πρόκειται για την ίδια σήραγγα που αναφέρει το υπουργείο, τότε δεν αποτελούσε μέρος του αρχικού σχεδιασμού του κτιρίου και θα έμενε να εξηγηθεί γιατί σκάφτηκε ακριβώς από κάτω του.

Παραμένει, επίσης, η «σκιά» του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ο περίβολος στέγαζε και τη σαρκοφάγο του, η τύχη της οποίας αγνοείται εδώ και αιώνες: έχουν καταγραφεί περισσότερες από 140 επίσημες ανασκαφές στην Αλεξάνδρεια που δεν κατάφεραν να τη βρουν.

Η ανακοίνωση του υπουργείου δεν αναφέρει τον Αλέξανδρο, ούτε θέτει θέμα σύνδεσης με τον τάφο του.

Η επιτροπή ζητά τη συνέχιση των ανασκαφών προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς ήταν αυτό το κτίριο. Ακόμη όμως κι αν αποδειχθεί ότι πρόκειται για το μαυσωλείο του Φιλοπάτορα, θα παρέμενε ένα άλλο ερώτημα:

Τι απέγιναν οι βασιλείς —καθώς και ο ίδιος ο Αλέξανδρος— που, σύμφωνα με τον Ζηνόβιο, αναπαύονταν εκεί.