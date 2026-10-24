Αρχαιολογικό έπος στην Τροία: Ύστερα από χρόνια ανασκαφών βρέθηκε το πρώτο μουσικό όργανο από την εποχή του Ομήρου

Ανασκαφείς στην Τροία έφεραν στο φως μια οστέινη φλογέρα από το 800 π.Χ. περίπου, την οποία περιγράφουν ως το πρώτο μουσικό όργανο που εντοπίζεται στην τοποθεσία σε περισσότερα από 160 χρόνια ανασκαφών. Κατά την ίδια ανασκαφική περίοδο, βρέθηκε επίσης η κεφαλή ενός ανθρωπόμορφου ειδωλίου ηλικίας περίπου 4.500 ετών. Ο Υπουργός Πολιτισμού της Τουρκίας ανακοίνωσε και τα δύο ευρήματα.

Στα 160 χρόνια ανασκαφών στην Τροία, κανείς δεν είχε βρει ποτέ κάτι που να μπορεί να παίξει μουσική. Οι αρχαιολόγοι έχουν βγάλει από το χώμα τεράστιες ποσότητες από τείχη, πύλες, κοσμήματα, όπλα και σκεύη, αλλά ποτέ ένα μουσικό όργανο. Αυτή τη σεζόν, όμως, αυτό άλλαξε.

Η ομάδα με επικεφαλής τον Rüstem Aslan από το Πανεπιστήμιο Onsekiz Mart του Τσανάκκαλε (Çanakkale), στη βορειοδυτική Τουρκία, εντόπισε την οστέινη φλογέρα, η οποία χρονολογείται από τον 8ο αιώνα π.Χ. Σε άλλο σημείο της τοποθεσίας, βρήκαν την κεφαλή ενός ειδωλίου, μιας μικρής ανθρώπινης φιγούρας, η οποία είναι κατά περίπου 1.700 χρόνια παλαιότερη.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νούρι Ερσόι, ανακοίνωσε τα ευρήματα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προέρχονται από την ανασκαφική περίοδο του 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον” (Geleceğe Miras), το οποίο πραγματοποιείται με την άδεια και την υποστήριξη του υπουργείου.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η φλογέρα αποτελεί άμεση αρχαιολογική απόδειξη για την ύπαρξη μουσικής κουλτούρας στην Τροία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Aslan δήλωσε στον τύπο ότι πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό μουσικό όργανο που έχει βρεθεί στην πόλη από τότε που ξεκίνησαν οι ανασκαφές. Και τα δύο αντικείμενα έχουν καταγραφεί στα αρχεία του Μουσείου της Τροίας, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για την έκθεσή τους στο κοινό.

Η μελωδία του 8ου αιώνα π.Χ.: Πώς κατασκευάστηκε η σπάνια φλογέρα

Η φλογέρα εντοπίστηκε σε αυτό που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν «επίχωση κατοίκησης» της Αρχαϊκής περιόδου: Το στρώμα εδάφους και συντριμμιών που συσσωρεύεται σε μια περιοχή όπου ζούσαν άνθρωποι. Στην ελληνική ιστορία, η Αρχαϊκή περίοδος εκτείνεται περίπου από το 750 έως το 480 π.Χ., την εποχή δηλαδή που η παράδοση τοποθετεί τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες και την ίδρυση της Ρώμης.

Μέχρι τότε, η Τροία είχε αφήσει πίσω της αιώνες παρακμής και άρχιζε να ανακτά τη σημασία της. Μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια βοηθά στην αξιολόγηση του ευρήματος. Το υπουργείο αναφέρει ότι σώζεται η «κεφαλή» της φλογέρας, δηλαδή το άκρο που ενώνεται με το σώμα του οργάνου, γεγονός που επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τον τρόπο κατασκευής και τη χρήση της.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν το αντικείμενο ως θραύσμα. Τα μουσικά όργανα από οστό, καλάμι ή ξύλο σπάνια αντέχουν για πολύ καιρό θαμμένα στο έδαφος, επομένως κάθε ένα που έρχεται στο φως έχει τεράστια αρχαιολογική αξία. Οι επίσημες αναφορές δεν διευκρινίζουν το μήκος του, πόσες οπές για τα δάχτυλα διαθέτει ή από ποιο ζώο προέρχεται το οστό.

Το υπουργείο περιγράφει επίσης τον ρόλο που έπαιζε η μουσική κατά τη διάρκεια εκείνων των αιώνων. Αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι τόσο των θρησκευτικών τελετουργιών όσο και της καθημερινής δημόσιας ζωής.

Ανάμεσα στα πνευστά όργανα της περιόδου ήταν η σύριγγα (αυλός του Πανός), η οποία αποτελούνταν από μια σειρά οστέινων ή καλαμένιων σωλήνων διαφορετικού μήκους.

Ορισμένα από αυτά τα όργανα ήταν συνδεδεμένα με τη λατρεία του Διονύσου, του Έλληνα θεού του κρασιού, καθώς και με τις τελετές που τη συνόδευαν.

Ομηρικοί απόηχοι: Η μουσική που συνόδευε τους ήρωες του Τρωικού Πολέμου

Οι ειδικοί θα δυσκολευτούν να αγνοήσουν μια συγκεκριμένη σύμπτωση. Σύμφωνα με την πιο ευρέως αποδεκτή παράδοση, ο Όμηρος έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ., την ίδια δηλαδή περίοδο από την οποία προέρχεται το στρώμα εδάφους όπου ήταν θαμμένη η φλογέρα. Και στην Ιλιάδα, το επικό ποίημα για τον Τρωικό Πόλεμο, υπάρχει μουσική στην πλευρά των Τρώων.

Στη Ραψωδία Κ (10), ο Αγαμέμνονας, ο αρχηγός των Ελλήνων που ηγείται της πολιορκίας, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Κοιτάζει πέρα από την πεδιάδα, βλέπει τις φωτιές του εχθρικού στρατοπέδου και ακούει κάτι ακόμα: «Γιατί κάθε φορά που κοίταζε προς την πεδιάδα των Τρώων, θαύμαζε τις πολλές φωτιές που έκαιγαν μπροστά στο Ίλιον, καθώς και τον ήχο από τις φλογέρες και τους αυλούς, αλλά και τη βουή των ανδρών».

Ομήρου Ιλιάδα, Ραψωδία Κ, στίχοι 11–13

Το “Ίλιον” είναι η άλλη ονομασία της Τροίας. Τα όργανα που κατονομάζει το ελληνικό κείμενο είναι ο αυλός (ένα πνευστό με καλάμι) και η σύριγγα που περιγράφηκε παραπάνω. Ο Τρωικός Πόλεμος, αν όντως συνέβη, τοποθετείται συνήθως γύρω στο 1200 π.Χ., περίπου τέσσερις αιώνες προτού πάρουν μορφή τα έπη. Όποιος τα συνέθεσε, θα μπορούσε να είχε περιγράψει τα όργανα της δικής του εποχής, προβάλτοντάς τα σε ένα μακρινό παρελθόν. Αυτό αποτελεί ερμηνεία και όχι απόδειξη.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι μετά τις καταστροφές στα τέλη του 12ου αιώνα π.Χ., η περιοχή πέρασε περίπου 400 χρόνια χωρίς γραπτές μαρτυρίες και ότι από τον 8ο αιώνα π.Χ. η Τροία έγινε ξανά πολιτιστικό και ιερό κέντρο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ομηρικά έπη.

Ο Aslan ήταν προσεκτικός σχετικά με αυτή τη σύνδεση. Μίλησε για μια περίεργη σύμπτωση και δήλωσε ότι, για τους ειδικούς του Ομήρου, η εύρεση ενός τέτοιου αντικειμένου σε ένα στρώμα του 8ου αιώνα είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένων των όσων αναφέρουν τα έπη για τα όργανα και τα γεγονότα. Ανέφερε επίσης την ταινία “The Odyssey” του Κρίστοφερ Νόλαν που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, αλλά ξεκαθάρισε ότι το εύρημα δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με αυτήν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια φλογέρα του 8ου αιώνα θα είχε χρησιμοποιηθεί πειραματικά για τη μουσική των Σειρήνων. Αυτός ο ισχυρισμός δεν κατέστη δυνατό να διασταυρωθεί. Σε ένα διαφημιστικό βίντεο, η παραγωγή μίλησε για ένα αντίγραφο αυλού, ενός πνευστού με διπλό γλωσσίδι, του οποίου το πρωτότυπο χρονολογείται στον 6ο ή 5ο αιώνα π.Χ. Οι οστέινες φλογέρες είναι πολύ παλαιότερες από αυτήν.

Η πιο γνωστή προέρχεται από το Hohle Fels, ένα σπήλαιο στη νότια Γερμανία. Λαξεύτηκε από το οστό φτερού ενός όρνιου (γύπα) πριν από περίπου 40,000 χρόνια, σύμφωνα με την ομάδα του Nicholas Conard (Πανεπιστήμιο του Τύμπινγκεν) σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature το 2009.

Ο Aslan δήλωσε ότι υπάρχουν παλαιότερα παραδείγματα στην Ανατολία, αλλά τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι στιγμής δεν διευκρινίζουν ποια είναι αυτά. Η σημασία της φλογέρας της Τροίας έγκειται αλλού. Σε μια πόλη που ανασκάπτεται εδώ και 160 χρόνια, επιτρέπει στους ερευνητές να επιβεβαιώσουν στο πεδίο κάτι που θεωρούνταν δεδομένο για καιρό: ότι οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί δημιουργούσαν μουσική, και να το χρονολογήσουν με σχετική ακρίβεια χάρη στο στρώμα εδάφους όπου ήταν θαμμένη.

Μια ανθρώπινη κεφαλή ανάμεσα στις στάχτες της Τροίας II

Το δεύτερο εύρημα είναι περίπου 1.700 χρόνια παλαιότερο. Πρόκειται για την κεφαλή ενός ειδωλίου, μιας μικρής ανθρώπινης φιγούρας την οποία οι αρχαιολόγοι ερμηνεύουν ως θρησκευτικό αντικείμενο, και εντοπίστηκε δίπλα στην πύλη της Τροίας II.

Η Τροία έχει περίπου δέκα κύρια στρώματα κατοίκησης, και η Τροία II είναι το δεύτερο παλαιότερο. Το υπουργείο χρονολογεί το συγκεκριμένο εύρημα γύρω στο 2500 π.Χ., στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Ο Aslan δήλωσε ότι η κεφαλή βρισκόταν μέσα σε ένα στρώμα πυρκαγιάς (καύσης) στην είσοδο της πόλης και τη θεωρεί λατρευτικό αντικείμενο. Πρόσθεσε ότι μόλις τρία έως πέντε παρόμοια κομμάτια έχουν έρθει στο φως σε 160 χρόνια ανασκαφών. Ο εντοπισμός αυτού του ειδωλίου στην αρχική του θέση, με το αρχαιολογικό του πλαίσιο άθικτο, παρέχει πληροφορίες που ένα μεμονωμένο εύρημα εκτός πλαισίου δεν μπορεί να προσφέρει.

Το υπουργείο σημειώνει ότι τα μικρά ανθρωπόμορφα ειδώλια είναι χαρακτηριστικά της δυτικής Ανατολίας κατά την 3η χιλιετία π.Χ. και βοηθούν τους ερευνητές να μελετήσουν πώς κατασκευάζονταν και χρησιμοποιούνταν αυτά τα αντικείμενα, καθώς και πώς οι κοινότητες διατηρούσαν επαφή μεταξύ τους. Το τι ακριβώς αναπαριστούσαν ή ποιον ρόλο έπαιζαν παραμένει ακόμη άγνωστο με βεβαιότητα.

Η επίσημη αναφορά περιγράφει την Τροία ΙΙ ως ένα κέντρο όπου οι δεσμοί μεταξύ της Ανατολίας και του Αιγαιακού κόσμου ενισχύθηκαν. Γύρω στην ίδια περίοδο, στους βασιλικούς τάφους της Ουρ στη Μεσοποταμία (στο σημερινό Ιράκ), μέλη της ελίτ θάβονταν μαζί με πολυτελείς λύρες.

Εκεί, η μουσική βρισκόταν σε κοινή θέα για όλους. Στην Τροία, μέχρι φέτος, δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα παρόμοιο. Ο Ερρίκος Σλήμαν, ο οποίος ξεκίνησε να ανασκάπτει τον λόφο το 1870, σκόνταψε πάνω σε μαρμάρινα και οστέινα ειδώλια το 1873 -ορισμένα με πρόσωπο κουκουβάγιας— και τα απέδωσε στο παλάτι του βασιλιά Πριάμου.

Έπεσε έξω περισσότερο από χίλια χρόνια. Στο έργο του “Τροία και τα Ερείπιά της” (1875), περιέγραψε επίσης έναν διακοσμημένο σωλήνα που πίστευε ότι ήταν πιθανώς φλογέρα, μαζί με ελεφάντινα κομμάτια που εξέλαβε ως μέρη από λύρες. Η αναφορά του υπουργείου δεν αναφέρει τίποτα από αυτά, και το πώς συνδέονται εκείνα τα αντικείμενα με τον ισχυρισμό ότι η νέα φλογέρα είναι η πρώτη, μένει ακόμη να εξηγηθεί.

Μια ιστορία γραμμένη σε στρώματα: Οι «πολλές ζωές» της Τροίας

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1863, το έτος της Μάχης του Γκέτισμπεργκ, υπό τον Βρετανό Φρανκ Κάλβερτ, όπως υπενθύμισε ο Aslan. Συνεχίστηκαν με τον Σλήμαν και, από το 1988, με μια ομάδα του Πανεπιστημίου του Τύμπινγκεν υπό την καθοδήγηση του Μάνφρεντ Όσμαν Κόρφμαν.

Ο Aslan εντάχθηκε στην ομάδα ως φοιτητής, έγινε συνδιευθυντής μετά τον θάνατο του Κόρφμαν το 2005 και διευθύνει τις εργασίες από το 2013. Η τοποθεσία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1998.

Οι τρέχουσες ανασκαφικές περίοδοι πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Onsekiz Mart στα Δαρδανέλια, με κύριο χορηγό την εταιρεία İÇDAŞ. Σύμφωνα με το υπουργείο, η Τροία κατοικούνταν από τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ. έως τον 13ο αιώνα μ.Χ., παρουσιάζοντας περίπου δέκα κύρια στρώματα κατοίκησης. Το 2026 η ομάδα εργάστηκε σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της τοποθεσίας.

Ο Ερσόι και ο Ασλάν συμφωνούν ότι τα δύο αντικείμενα τεκμηριώνουν διαφορετικές εποχές και βοηθούν στη μελέτη της πόλης πέρα από τον Τρωικό Πόλεμο, μέσα από τις δοξασίες της, την τέχνη της και τις επαφές της ανάμεσα στην Ανατολία και το Αιγαίο.