Σπάνιος «θησαυρός» σε έναν από τους τελευταίους παγανιστικούς ναούς της Αρχαίας Θράκης – Ανακαλύφθηκε ανάγλυφο της Κυβέλης και τριών Νυμφών

Στην καρδιά της αρχαίας Θράκης, εκεί όπου οι μύθοι συναντούν την ιστορία, η γη της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας έφερε στο φως ένα εύρημα που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για το τέλος του αρχαίου κόσμου.

Σε μια εποχή που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε ήδη αγκαλιάσει τον Χριστιανισμό, φαίνεται πως κάποιες κοινότητες συνέχιζαν να λατρεύουν κρυφά τους παλιούς θεούς. Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός σπάνιου μαρμάρινου αναγλύφου της θεάς Κυβέλης δίπλα σε τρεις Νύμφες, στο Μπάλακ Ντερέ κοντά στο Ιβάιλοβγκραντ, ανοίγει ένα συναρπαστικό παράθυρο στους τελευταίους παγανιστικούς ναούς της περιοχής και μας προσφέρει μια σπάνια ματιά στις θρησκευτικές πρακτικές που άντεξαν στον χρόνο.

Ανασκαφές στα Ανατολικά της Ροδόπης: Το χρονικό της ανακάλυψης

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές σε έναν αρχαίο ναό στη νοτιοανατολική Βουλγαρία ανακάλυψαν ένα σπάνιο μαρμάρινο ανάγλυφο που απεικονίζει τη μητέρα θεά Κυβέλη μαζί με τρεις νύμφες.

Το εύρημα αυτό φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τις παγανιστικές θρησκευτικές πρακτικές που επιβίωσαν κατά τη χριστιανική εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το ιερό, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Ιβάιλοβγκραντ στην ιστορική περιοχή της Θράκης, ενδέχεται να παρέμεινε ενεργό μέχρι τα μέσα του πέμπτου αιώνα μ.Χ., αποτελώντας έτσι ένα πιθανό παράδειγμα ενός από τους τελευταίους παγανιστικούς ναούς που χρησιμοποιήθηκαν από θρακικές κοινότητες στην περιοχή.

Η ανακάλυψη προέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο Μπάλακ Ντερέ (Balak Dere), κοντά στον ποταμό Άρδα στα Ανατολικά Όρη της Ροδόπης. Ερευνητές από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Βουλγαρίας ολοκλήρωσαν την τελευταία ανασκαφική τους περίοδο τον Οκτώβριο, φέρνοντας στο φως επιπλέον τμήματα ενός ναϊκού συγκροτήματος της Ύστερης Αρχαιότητας και εντοπίζοντας αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τελετουργικές δραστηριότητες.

Οι ανασκαφές, υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου Ιβάιλο Κάνεφ (Ivaylo Kanev), ενίσχυσαν μια παλαιότερη ερμηνεία ότι η θρησκευτική δραστηριότητα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αρχαίου οικισμού. Η αρχιτεκτονική που τεκμηριώθηκε πρόσφατα και το μαρμάρινο ανάγλυφο παρέχουν πλέον πιο λεπτομερή στοιχεία για την οργάνωση του ιερού και τις θεότητες που ενδέχεται να τιμούσαν οι πιστοί του.

Ένα σπάνιο ανάγλυφο που συνδέει την Κυβέλη με τις Τρεις Νύμφες

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης ένα μαρμάρινο ανάγλυφο που απεικονίζει την Κυβέλη, την αρχαία μητέρα θεά, μαζί με τρεις νύμφες. Σύμφωνα με την ανασκαφική ομάδα, αυτός ο ασυνήθιστος συνδυασμός θεοτήτων δεν έχει εντοπιστεί προηγουμένως σε παρόμοιο αρχαιολογικό υλικό.

Η Κυβέλη κατείχε εξέχουσα θέση στις θρησκευτικές παραδόσεις της αρχαίας Ανατολίας και αργότερα η λατρεία της εξαπλώθηκε ευρέως σε ολόκληρο τον ελληνικό και τον ρωμαϊκό κόσμο. Η λατρεία της ξεκίνησε από τη Φρυγία, όπου συνδεόταν με τα βουνά, τη φύση, τη γονιμότητα και τη θεϊκή προστασία. Με την πάροδο του χρόνου, διαφορετικές κοινότητες ενσωμάτωσαν τη θεά στις δικές τους θρησκευτικές παραδόσεις.

Οι νύμφες, από την άλλη πλευρά, ήταν γυναικείες θεότητες που συνδέονταν με τον φυσικό κόσμο, ιδιαίτερα με πηγές, ποτάμια και άλλες πηγές νερού. Η λατρεία τους συνέδεε συχνά τη θρησκευτική δραστηριότητα με συγκεκριμένα τοπία και φυσικά χαρακτηριστικά.

Η παρουσία της Κυβέλης και των τριών νυμφών στο ίδιο ανάγλυφο υποδηλώνει ότι οι πιστοί στο Μπάλακ Ντερέ ενδέχεται να συνδύαζαν διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις μέσα σε ένα κοινό ιερό περιβάλλον.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει την ακριβή τελετουργική σημασία αυτής της ασυνήθιστης σύνθεσης. Ένα άλλο αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό ίσως βοηθήσει στην εξήγηση αυτής της σύνδεσης. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν αγωγό νερού που περιέβαλε τον ναό, ενώ ο κοντινός ποταμός Άρδας ενισχύει τη σχέση της τοποθεσίας με το γύρω τοπίο.

Συνδυαστικά, αυτές οι ανακαλύψεις οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το συγκρότημα ενδέχεται να περιλάμβανε ένα νυμφαίο, δηλαδή ένα ιερό αφιερωμένο στη λατρεία των νυμφών. Η ερμηνεία αυτή παραμένει προκαταρκτική, αλλά ο συνδυασμός της θεϊκής εικονογραφίας, των υποδομών νερού και της τελετουργικής αρχιτεκτονικής παρέχει μια πολλά υποσχόμενη βάση για περαιτέρω έρευνα.

Μέσα στα «άδυτα» του αρχαίου θρακικού ναού

Ο ναός έχει μήκος περίπου 15 μέτρα και ακολουθεί μια ασυνήθιστη τραπεζοειδή κάτοψη, προσανατολισμένη κατά μήκος ενός άξονα νοτιοανατολικά-βορειοδυτικά. Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει τρία διασυνδεδεμένα δωμάτια, καθένα από τα οποία προφανώς σχετιζόταν με μια διαφορετική πτυχή της θρησκευτικής δραστηριότητας.

Ο μεγαλύτερος θάλαμος περιλαμβάνει έναν βωμό, ενώ το κεντρικό δωμάτιο περιέχει μια κατασκευή που ερμηνεύεται ως χώρος θυσιών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το τρίτο δωμάτιο χρησίμευε ως χώρος αποθήκευσης των προσφορών (ταμάτων) που παρουσιάζονταν στις θεότητες. Αυτή η διάταξη τοποθετεί διάφορα βασικά στοιχεία της θρησκευτικής πρακτικής μέσα σε μια αλληλουχία συνδεδεμένων χώρων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αυτή η οργάνωση καθιστά τον ναό ιδιαίτερα πολύτιμο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι παγανιστές πιστοί δομούσαν τα ιερά κτίρια κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Παλαιότερες αρχαιολογικές έρευνες είχαν υποδείξει ότι το ιερό άρχισε να λειτουργεί γύρω στον τρίτο αιώνα μ.Χ.

Οι τελευταίες ανακαλύψεις υποστηρίζουν την ερμηνεία ότι ο γύρω οικισμός αναπτύχθηκε σε στενή σύνδεση με το θρησκευτικό συγκρότημα, το οποίο ενδέχεται να λειτουργούσε ως σημαντικό πνευματικό κέντρο στη Δυτική Θράκη. Η αρχιτεκτονική οργάνωση του κτιρίου προσφέρει επίσης στοιχεία για το πώς οι τοπικές θρησκευτικές παραδόσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σημαντικών πολιτικών και πολιτισμικών μετασχηματισμών σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Ένα από τα τελευταία οχυρά του παγανισμού στην Αρχαία Θράκη

Ίσως η πιο σημαντική ιστορικά πτυχή της ανακάλυψης αφορά την τελική περίοδο χρήσης του ιερού. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι οι παγανιστικές τελετουργίες συνεχίστηκαν στο Μπάλακ Ντερέ (Balak Dere) ακόμη και αφού ο Χριστιανισμός είχε γίνει πλέον κυρίαρχος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου αιώνα μ.Χ., η αυτοκρατορική θρησκευτική πολιτική υπέστη σημαντικές αλλαγές.

Ο Χριστιανισμός λάμβανε αυξανόμενη αυτοκρατορική υποστήριξη, ενώ οι παραδοσιακές θυσίες και άλλες παγανιστικές θρησκευτικές τελετές ήρθαν αντιμέτωπες με μια ολοένα και πιο περιοριστική νομοθεσία.

Το 392 μ.Χ., ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α‘ εξέδωσε μέτρα που απαγόρευαν βασικές μορφές της παραδοσιακής παγανιστικής λατρείας. Παρά τις εξελίξεις αυτές, τα αρχαιολογικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι εδραιωμένες θρησκευτικές παραδόσεις δεν εξαφανίστηκαν ταυτόχρονα σε ολόκληρη την αυτοκρατορία.

Οι τοπικές κοινότητες διατηρούσαν μερικές φορές τις παλαιότερες πρακτικές τους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι ιεροί τόποι είχαν εξυπηρετήσει γενιές πιστών. Στο Μπάλακ Ντερέ, η ανασκαφική ομάδα εντόπισε ενδείξεις μιας μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε το ναϊκό συγκρότημα γύρω στα μέσα του πέμπτου αιώνα μ.Χ.

Οι ερευνητές έχουν εκφράσει την εκτίμηση ότι η καταστροφή αυτή ενδέχεται να ήταν αποτέλεσμα θρησκευτικών εντάσεων που σχετίζονταν με την καταστολή της παγανιστικής λατρείας. Ωστόσο, τα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν ακόμη ποιος προκάλεσε την πυρκαγιά ή αν υπεύθυνη ήταν η σκόπιμη θρησκευτική βία.

Επομένως, η καταστροφή του κτιρίου και η προφανής μεταγενέστερη χρήση του απαιτούν προσεκτική ερμηνεία. Με βάση τη χρονολόγηση, την αρχιτεκτονική και την θρησκευτική εικονογραφία του ναού, οι ανασκαφείς υποστηρίζουν ότι το Μπάλακ Ντερέ (Balak Dere) ενδέχεται να αντιπροσωπεύει ένα από τα τελευταία παγανιστικά ιερά που συνδέονται με τις θρακικές θρησκευτικές παραδόσεις στη Δυτική Θράκη.

Αντί να αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός και μοναδικού, τελικού παγανιστικού ναού, τα ευρήματα προσφέρουν στοιχεία για την επιμονή των παραδοσιακών λατρευτικών πρακτικών κατά τη διάρκεια του σταδιακού θρησκευτικού μετασχηματισμού της περιοχής.

Χίλια χρόνια ιστορίας: Η μακρά πορεία του οικισμού στο Μπάλακ Ντερέ

Ο ναός αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου αρχαιολογικού τοπίου, του οποίου η ιστορία εκτείνεται πολύ πέρα από τη ρωμαϊκή περίοδο. Το Μπάλακ Ντερέ (Balak Dere) βρίσκεται κοντά στο χωριό Χούχλα (Huhla), στον δήμο του Ιβάιλοβγκραντ, με θέα τον ποταμό Άρδα στα χαμηλότερα υψώματα της Ανατολικής Ροδόπης.

Οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν την έρευνα στην τοποθεσία το 2004 και οι επόμενες ανασκαφικές περίοδοι εντόπισαν φάσεις κατοίκησης που εκτείνονται από τον τρίτο έως τον δέκατο τρίτο αιώνα μ.Χ.

Η τοποθεσία κατείχε στρατηγική θέση μέσα σε ένα γεωγραφικό ανάγλυφο που συνδεόταν με δρόμους ανάμεσα στο εσωτερικό της Θράκης και την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Ανδριανούπολη (Edirne).

Η έρευνα στο οχυρό της Ύστερης Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα έχει δείξει ότι ο οικισμός υπέστη σημαντικές αλλαγές με την πάροδο των αιώνων. Κατά τη διάρκεια του έκτου αιώνα, η οχυρωμένη κοινότητα γνώρισε μια περίοδο ανάπτυξης πριν υποστεί καταστροφές στις αρχές του έβδομου αιώνα, τις οποίες οι ερευνητές έχουν συνδέσει με τις επιδρομές των Σλάβων και των Αβάρων.

Το αρχαιολογικό αρχείο δείχνει μια μακρά διακοπή στην κατοίκηση πριν από την ανανεωμένη δραστηριότητα κατά τον δέκατο αιώνα. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως στοιχεία που υποδηλώνουν ότι μια βουλγαρική στρατιωτική παρουσία ενδέχεται να είχε καταλάβει το πρώην φρούριο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τσάρου Συμεών Α’.

Ανάμεσα στα μεσαιωνικά ευρήματα περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, εξαρτήματα ζωνών, νομίσματα, καμπάνες και ένα μολύβδινο φυλαχτό που φέρει κυριλλική επιγραφή. Αυτές οι ανακαλύψεις αποδεικνύουν πώς ένας οικισμός που κάποτε φιλοξενούσε ένα σημαντικό παγανιστικό θρησκευτικό συγκρότημα, μετατράπηκε αργότερα σε μέρος του στρατιωτικού και πολιτιστικού τοπίου της μεσαιωνικής Βουλγαρίας.