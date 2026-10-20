Σαρκοφάγος Αμαζόνας 1.800 ετών στην Τουρκία «ζωντανεύει» δραματική μάχη της ρωμαϊκής μυθολογίας

Μια εντυπωσιακή μαρμάρινη σαρκοφάγος ηλικίας περίπου 1.800 ετών αποκαλύπτει με μοναδικό τρόπο τη δύναμη της ελληνικής μυθολογίας στη ρωμαϊκή Μικρά Ασία. Το μνημείο προέρχεται από την αρχαία Ευμένεια, στη σημερινή δυτική Τουρκία, και σήμερα εκτίθεται στο Αστικό Μουσείο του Ντενιζλί. Η σαρκοφάγος χρονολογείται στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ. και ξεχωρίζει για τα περίτεχνα ανάγλυφά της, τα οποία απεικονίζουν την Αμαζονομαχία, τη μυθική σύγκρουση ανάμεσα στις Αμαζόνες και τους Έλληνες πολεμιστές.

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Η ρωμαϊκή σαρκοφάγος Αμαζόνων από την αρχαία Ευμένη, που τώρα εκτίθεται στο Μουσείο της πόλης Ντενιζλί στην Τουρκία. Τα μαρμάρινα ανάγλυφά της απεικονίζουν μια μυθολογική μάχη μεταξύ Αμαζόνων και Ελλήνων πολεμιστών. Φωτογραφία: Αναπλ. Καθ. Δρ. Ντεβρίμ Αλκάγια / Ντενιζλί Γκιουνές.
Η ρωμαϊκή σαρκοφάγος Αμαζόνων από την αρχαία Ευμένη, που τώρα εκτίθεται στο Μουσείο της πόλης Ντενιζλί στην Τουρκία. Τα μαρμάρινα ανάγλυφά της απεικονίζουν μια μυθολογική μάχη μεταξύ Αμαζόνων και Ελλήνων πολεμιστών. Φωτογραφία: Αναπλ. Καθ. Δρ. Ντεβρίμ Αλκάγια / Ντενιζλί Γκιουνές.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μαρμάρινη σαρκοφάγος 1.800 ετών από την αρχαία Ευμένεια στη δυτική Τουρκία αποτυπώνει ανάγλυφα τη θρυλική μάχη ανάμεσα στις Αμαζόνες και τους Έλληνες αντιπάλους τους.
  • Το μνημείο χρονολογείται στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ., διαθέτοντας περίτεχνα ανάγλυφα με πάνοπλες φιγούρες, άλογα και την ορμή της Αμαζονομαχίας.
  • Το εύρημα αναδεικνύει πώς η καλλιτεχνική γλώσσα της ελληνικής μυθολογίας επηρέασε τα ταφικά μνημεία στη ρωμαϊκή Μικρά Ασία και πλέον εκτίθεται στο Αστικό Μουσείο του Ντενιζλί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα από τα πιο καθηλωτικά μνημεία της αρχαιότητας, που παντρεύει τον μύθο με την υψηλή γλυπτική της ρωμαϊκής εποχής, έρχεται στο φως για να μας διηγηθεί μια ιστορία γεμάτη ένταση, ηρωισμό και δράμα.
Στην καρδιά της Μικράς Ασίας, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα εύρημα μοναδικής καλλιτεχνικής αξίας: μια εντυπωσιακή μαρμάρινη σαρκοφάγο που αποτυπώνει ανάγλυφα τον θρυλικό πόλεμο των Αμαζόνων.

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Το εύρημα αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα ταφικό μνημείο, αλλά ένα «ζωντανό» παράθυρο στον χρόνο, που μας μεταφέρει στις καλλιτεχνικές παραδόσεις και τις μυθολογικές αναζητήσεις των ανθρώπων που έζησαν στην περιοχή πριν από 1.800 χρόνια.

Μια μαρμάρινη σαρκοφάγος που απεικονίζει μια σφοδρή μάχη ανάμεσα σε γυναίκες πολεμίστριες Αμαζόνες και τους Έλληνες αντιπάλους τους προσφέρει μια εντυπωσιακή ματιά στις καλλιτεχνικές παραδόσεις της ρωμαϊκής Ανατολίας.

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Με ιστορία που χρονολογείται περίπου 1.800 χρόνια πριν, ο περίτεχνα διακοσμημένος τάφος προέρχεται από την αρχαία πόλη Ευμένεια στη δυτική Τουρκία και πλέον εκτίθεται στο Αστικό Μουσείο του Ντενιζλί (Denizli City Museum).

Η Αμαζονομαχία «ζωντανεύει» πάνω στο μάρμαρο

Το μνημείο χρονολογείται στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ., όταν η περιοχή αποτελούσε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι μια σειρά από υψηλής ποιότητας ανάγλυφα που αναπαριστούν την Αμαζονομαχία, τη θρυλική σύγκρουση ανάμεσα στις Αμαζόνες και τους Έλληνες πολεμιστές.

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Αντί για μια γαλήνια νεκρική σκηνή, ο γλύπτης γέμισε τη μαρμάρινη επιφάνεια με πάνοπλες φιγούρες, άλογα και την ορμή της μάχης.

Κοντινά πλάνα της σαρκοφάγου της Αμαζόνας αποκαλύπτουν σκαλιστές φιγούρες πολεμιστών, ασπίδες και ένα διακοσμητικό με κεφαλή λιονταριού πάνω από τη σκηνή της μάχης. Πηγή: Αναπλ. Καθηγητής Δρ. Ντεβρίμ Αλκάγια / Denizli Güneş
Κοντινά πλάνα της σαρκοφάγου της Αμαζόνας αποκαλύπτουν σκαλιστές φιγούρες πολεμιστών, ασπίδες και ένα διακοσμητικό με κεφαλή λιονταριού πάνω από τη σκηνή της μάχης. Πηγή: Αναπλ. Καθηγητής Δρ. Ντεβρίμ Αλκάγια / Denizli Güneş

Αμαζόνες σε ένα ρωμαϊκό ταφικό μνημείο

Η σαρκοφάγος παρουσιάζει μια πολυπρόσωπη σύνθεση πολεμιστών που αναμετρώνται μεταξύ τους, με ασπίδες, πανοπλίες και άλογα να συνθέτουν μια περίτεχνη αφήγηση σε όλες τις πλευρές της. Ορισμένες μορφές εμφανίζονται έφιππες, ενώ άλλες μάχονται πεζές, δημιουργώντας μια δραματική σκηνή στην οποία οι μονομάχοι μοιάζουν σχεδόν να ξεπηδούν μέσα από την πέτρα.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ντεβρίμ Αλκάγια (Devrim Alkaya), ο οποίος εξέτασε το μνημείο στο Αστικό Μουσείο του Ντενιζλί, επέστησε την προσοχή στη λεπτομερή κατασκευή και τον αρχιτεκτονικό του διάκοσμο. Το κεκλιμένο κάλυμμά του μοιάζει με στέγη μικρού κτιρίου, ενώ τα σκαλιστά κεφάλια λιονταριών και τα διακοσμητικά μοτίβα ενισχύουν την περίτεχνη εμφάνισή του.

Ορισμένα τμήματα του μνημείου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων σπασμένων κομματιών στο καπάκι και στο κυρίως σώμα της σαρκοφάγου. Οι Αμαζόνες κατείχαν μια ξεχωριστή θέση στην ελληνική μυθολογία.

Περιγραφόμενες ως μια κοινωνία τρομερών γυναικών πολεμιστριών, εμφανίζονταν σε ιστορίες δίπλα σε διάσημους ήρωες, όπως ο Ηρακλής, ο Θησέας και ο Αχιλλέας. Οι αναμετρήσεις τους με Έλληνες μαχητές έγιναν αγαπημένο θέμα των αρχαίων γλυπτών, ιδιαίτερα σε σκηνές που έδιναν έμφαση στη σωματική πάλη και την ηρωική σύγκρουση.

Στη ρωμαϊκή επιτάφια τέχνη, τέτοιες μάχες μπορούσαν να φέρουν νοήματα πέρα από τις ίδιες τις ιστορίες. Οι εικόνες σύγκρουσης και γενναιότητας αντανακλούσαν μερικές φορές ιδέες για το θάρρος, τον θάνατο και την απόδοση τιμής στη μνήμη του νεκρού. Ωστόσο, χωρίς κάποια επιγραφή ή ένα ασφαλώς τεκμηριωμένο ταφικό πλαίσιο, το συγκεκριμένο μήνυμα που επιδίωκε να περάσει η σαρκοφάγος της Ευμένειας δεν μπορεί να εξακριβωθεί.

Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της ρωμαϊκής σαρκοφάγου της Αμαζόνας από την αρχαία Ευμένεια, που δείχνουν το κεκλιμένο κάλυμμα σε σχήμα στέγης, τα σκαλιστά κοσμήματα και την κατεστραμμένη λίθινη δομή της. Πηγή: Αναπλ. Καθηγητής Δρ. Ντεβρίμ Αλκάγια / Denizli Güneş 
Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της ρωμαϊκής σαρκοφάγου της Αμαζόνας από την αρχαία Ευμένεια, που δείχνουν το κεκλιμένο κάλυμμα σε σχήμα στέγης, τα σκαλιστά κοσμήματα και την κατεστραμμένη λίθινη δομή της. Πηγή: Αναπλ. Καθηγητής Δρ. Ντεβρίμ Αλκάγια / Denizli Güneş

Από την Αρχαία Ευμένεια στο Ντενιζλί

Η σαρκοφάγος προέρχεται από την επικράτεια της Ευμένειας, κοντά στη σημερινή συνοικία Ισικλί (Işıklı) του Τσιβρίλ (Çivril), στην επαρχία του Ντενιζλί. Ο οικισμός ιδρύθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο και πήρε το όνομά του από τον βασιλιά της Περγάμου Ευμένη Β’, ενώ στη συνέχεια ενσωματώθηκε στον ρωμαϊκό κόσμο.

Η Ευμένεια κατείχε σημαντική θέση στην αρχαία Φρυγία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, αρχαιολογικά κατάλοιπα διασώζονται γύρω από τον λόφο Σαρίμπαμπα (Sarıbaba), στις πλαγιές του οποίου βρίσκεται και η αρχαία νεκρόπολη της πόλης.

Ο οικισμός αναπτύχθηκε γύρω από κοντινές πηγές νερού και παρέμεινε κατοικημένος ανά τους διαδοχικούς ιστορικούς αιώνες. Η σαρκοφάγος της Αμαζόνας αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η καλλιτεχνική γλώσσα της ελληνικής μυθολογίας συνέχισε να επηρεάζει τα ταφικά μνημεία στη ρωμαϊκή Μικρά Ασία.

Οι μορφές που έχουν διασωθεί καταδεικνύουν επίσης τη γλυπτική δεξιοτεχνία που απαιτούνταν για την παραγωγή αυτών των πλούσια διακοσμημένων λίθινων φέρετρων για τις αρχαίες ταφές. Αν και οι διαθέσιμες αναφορές δεν διευκρινίζουν ποιος είχε ταφεί μέσα στο μνημείο ή το πότε ακριβώς ανακαλύφθηκε, η σαρκοφάγος είναι πλέον προσβάσιμη στους επισκέπτες στον κήπο του Αστικού Μουσείου του Ντενιζλί.

Τα ανάγλυφα που έχουν διασωθεί διατηρούν μια δραματική οπτική αφήγηση, η οποία συνδέει την αρχαία πόλη της Ευμένειας με τις ευρύτερες καλλιτεχνικές παραδόσεις της ρωμαϊκής Μεσογείου.

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