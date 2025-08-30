Ανακαλύφθηκε στήλη με ανάγλυφη την μορφή του γιου του Απόλλωνα – Την βρήκαν σε έργα αναβάθμισης πάρκου, σε αρχαία ελληνική πόλη

H στήλη με ανάγλυφη απεικόνιση έφιππου στρατιώτη που έχει την επιγραφή: “Ο γιος του Απόλλωνα, ο στρατιώτης”.
H στήλη με ανάγλυφη απεικόνιση έφιππου στρατιώτη που έχει την επιγραφή: “Ο γιος του Απόλλωνα, ο στρατιώτης”. (Φωτογραφία: ΙΗΑ)

Μια ανάγλυφη πέτρινη πλάκα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών διαμόρφωσης τοπίου στη γειτονιά Ismailler της περιοχής Cal, στο Ντενιζλί της Τουρκίας.

Το τέχνεργο απεικονίζει έναν έφιππο στρατιώτη και έχει χαραγμένες τις λέξεις: “Ο γιος του Απόλλωνα, στρατιώτης”. Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική και οι αρχαιολόγοι ερευνούν το αντικείμενο εξονυχιστικά.

Οι επιστήμονες στο Μουσείο του Ντενιζλί, στην Τουρκλία, έχουν εντυπωσιαστεί από την ανακάλυψη, η οποία έγινε μάλλον τυχαία, στη διάρκεια καθημερινών, βελτιωτικών έργων από τη διεύθυνση πάρκων και κήπων της κοινότητας Ντενιζλί (τα Άττουδα), την Μικρά Ασία. Οι υπάλληλοι εντόπισαν τη λαξευτή πέτρα στο χώμα και το ανέφεραν.

Στο σημείο έφτασαν μέλη της δημοτικής και τουρκικής αστυνομίας για τις αρχικές έρευνες και ενημερώθηκε το μουσείο.  Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μετέφερε το τεχνούργημα στο μουσείο για ανάλυση.

Οι εκπρόσωποι του ιδρύματος ενημέρωσαν πως, ταυτοποίησαν το εύρημα ως μια ανάγλυφη στήλη που αναπαριστά τον έφιππο στρατιώτη και φέρει την επιγραφή μαζί με την επιγραφή “Ο γιος του Απόλλωνα, ο στρατιώτης”.

Λέγεται πως, το χώμα μέσα στο οποίο ανακαλύφθηκε η στήλη μεταφέρθηκε από την περιοχή Cal Kumral, πριν από 10 χρόνια.  Ο δήμαρχος του Cal, Ahmet Hakan, είπε πως το εύρημα ήλθε στο φως στη διάρκεια έργων στο πάρκο και πως, οι ομάδες αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της στήλης στο μουσείο.
Ευχαρίστησε μάλιστα το προσωπικό της κοινότητας για την προσπάθειά τους.

“Το Cal έχει πλούσια ιστορία και πιστεύουμε πως το εύρημα αυτό θα ρίξει φως στο παρελθόν”, δήλωσε ο Hakan.

15:31 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

11:28 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

08:28 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

23:02 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

