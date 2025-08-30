«Καλά Θα Πάει κι Αυτό»: Κωνσταντίνα Κλαψινού και Γιώργος Χριστοδούλου – Έρωτας με Α.Ι

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η νέα ξεκαρδιστική κωμωδία της ΕΡΤ έρχεται από 15 Σεπτεμβρίου και θα γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.

Η νέα κωμική σειρά του Δημήτρη Αποστόλου, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη προβλέπεται να κερδίσει το στοίχημα με την τηλεθέαση και να κάνει το κοινό να γελάσει, να συγκινηθεί και να ταυτιστεί με τους ήρωες.

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα είναι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 22:45 και θα προβάλλεται τρεις φορές την εβδομάδα από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:45.

Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από έναν έρωτα γεμάτο ανατροπές που ζουν η Μιχαέλα και ο Πάρης, τους οποίους θα υποδυθούν η Κωνσταντίνα Κλαψινού και ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Στη σειρά θα δούμε ένα all star cast το οποίο αποτελείται από τους Ντόρα Μακρυγιάννη, Γιάννη Ζουγανέλη, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Λεκάκη, Κώστα Κόκλα, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Πέτρο Σκαρμέα, Πάρι Θωμόπουλο, Τζίνι Παπαδοπούλου, Ίαν Στρατή, Ευθύμη Γεωργόπουλο, Ελένη Φιλίνη, Έρρικα Μπίγιου και Στέλλα Κοσμοπούλου.

Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί, σε μια παραθαλάσσια πόλη που μύριζε αλάτι, αναμνήσεις αθωότητα, αλλά και ψέμα, καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Οι δυο τους, δεμένοι με εκείνο το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε αίμα. Ήταν όλα μαζί. Μέχρι που δεν ήταν τίποτα.

Τον έρωτα, δεν τον σκοτώνεις με μαχαίρι. Τον σκοτώνεις με μια κουβέντα που δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Μια φράση του Πάρι τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε, έφυγε.

Ο Πάρις βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι λυγισμένοι άνθρωποι με υψηλό I.Q. Δεν έγραψε ποίημα, δεν έγραψε γράμμα. Έγραψε κώδικα. Η πλατφόρμα Α.Ι. εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε απ’ την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί.

Είναι ένας αλγόριθμος που σε καταλαβαίνει καλύτερα απ’ τη μάνα σου, και μερικές φορές καλύτερα κι απ’ τον εαυτό σου.

Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Τυχαία; Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το νέο look κρύβει τα παλιά «ρούχα»… Αφού είναι το ίδιο κατεστραμμένος όπως τον άφησε η Μιχαέλα.

Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων.

Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους.

 

 

