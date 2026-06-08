Φωτιά στην Κορινθία: «Υπάρχει κίνδυνος για τα σπίτια» λέει στο enikos.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Λουτρακίου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Υπάρχει κίνδυνος για παρακείμενα σπίτια, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Λουτράκι - Φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή της Περαχώρας στην Κορινθία, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.
  • Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση, καθώς ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι «υπάρχει κίνδυνος για σπίτια γιατί είναι κοντά».
  • Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους καλεί να «παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κορινθία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή της Περαχώρας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο enikos.gr, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας, Μιχάλης Κανάκης.

«Προσπαθούμε να περιορίσουμε την φωτιά»

Ο κ. Κανάκης μίλησε στο enikos.gr και δήλωσε: «Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη φωτιά μαζί με τα εναέρια μέσα, αλλά και τις επίγειες δυνάμεις. Ευτυχώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, αλλά υπάρχει κίνδυνος για σπίτια γιατί είναι κοντά».

Ήχησε το 112 –  Παραμείνετε σε ετοιμότητα

Λίγη ώρα νωρίτερα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη πυρκαγιά. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 

 

Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πυρκαγιά Ενημέρωση

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