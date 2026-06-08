Φωτιά στην Κορινθία: «Υπάρχει κίνδυνος για τα σπίτια» λέει στο enikos.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Λουτρακίου

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κορινθία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή της Περαχώρας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο enikos.gr, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας, Μιχάλης Κανάκης.

«Προσπαθούμε να περιορίσουμε την φωτιά»

Ο κ. Κανάκης μίλησε στο enikos.gr και δήλωσε: «Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη φωτιά μαζί με τα εναέρια μέσα, αλλά και τις επίγειες δυνάμεις. Ευτυχώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, αλλά υπάρχει κίνδυνος για σπίτια γιατί είναι κοντά».

Ήχησε το 112 – Παραμείνετε σε ετοιμότητα

Λίγη ώρα νωρίτερα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη πυρκαγιά. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».