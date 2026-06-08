«Ελλάδα 2030» – Νίκος Παπαθανάσης: Η μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας είναι διαρθρωτική και μόνιμη

Το μήνυμα ότι η μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας από το 2019 έως σήμερα δεν είναι προσωρινή, αλλά διαρθρωτική και μόνιμη, έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2030 – Οικονομία και Ανάπτυξη», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Αναφερόμενος στην πορεία της χώρας, ο Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα αφαιρείται από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανησυχίες, παραμένοντας παράλληλα μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών χωρών σε ρυθμούς ανάπτυξης. «Αυτά που συνέβησαν στην πατρίδα μας δεν είναι προσωρινά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο χρηματοδοτικό πλαίσιο που στηρίζει την ανάπτυξη. Επεσήμανε ότι το ΕΣΠΑ 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και χαρακτηρίζεται από οπισθοβαρή δομή, καθιστώντας το ιδιαίτερα σημαντικό για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοίνωσε δύο νέα ταμεία — το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ — τα οποία έρχονται να καλύψουν και να συμπληρώσουν το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως εξήγησε, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αποτελεί παροδικό εργαλείο, αλλά επιταχυντή της επιχειρηματικότητας, ενώ τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί δεν εξαφανίζονται με τη λήξη του.

Σχολιάζοντας την πορεία των δημόσιων επενδύσεων, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ανέρχεται φέτος σε 17 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. το 2019, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι το 2029 προβλέπεται μείωσή του. Ως απάντηση σε αυτή την προοπτική, ανέφερε τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034, που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια των επενδύσεων.

Κλείνοντας, ο Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για την αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων είναι η πολιτική σταθερότητα. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα που την ακούν οι Ευρωπαίοι, και ότι το μέλλον της εξαρτάται από το πόσο σταθερά θα συνεχίσει να βαδίζει στη δημοσιονομική πορεία που έχει χαράξει. «Η σωστή δημοσιονομική πορεία, η στήριξη της ανάπτυξης και η σοβαρότητα είναι στο DNA της κυβέρνησης Μητσοτάκη», κατέληξε.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Το συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.