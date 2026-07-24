Μάτι: Οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία – Συγκίνηση στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα

Με συγκίνηση και σε κλίμα βαθιάς περισυλλογής πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Μάτι, οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της περιοχής και άνθρωποι που βίωσαν την καταστροφή τίμησαν τη μνήμη των 104 θυμάτων της 23ης Ιουλίου 2018, κρατώντας ζωντανή την ανάμνηση εκείνης της ημέρας.

Οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώθηκαν στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι, όπου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι παρευρισκόμενοι απέτισαν φόρο τιμής στις αθώες ψυχές που έφυγαν από τη ζωή και φώναξαν «Αθάνατοι», τιμώντας τη μνήμη τους.

Ακολούθησε πορεία μνήμης από την οδό Ποσειδώνος προς την Αργυρά Ακτή, τον τόπο όπου δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να σωθούν από την πύρινη λαίλαπα.

Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν νωρίτερα με τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά και το προσκλητήριο των νεκρών, ενώ είχε προηγηθεί επιμνημόσυνη δέηση και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Κατά τη διάρκεια των τελετών, συγγενείς των θυμάτων και παρευρισκόμενοι αναφέρθηκαν στη σημασία της διατήρησης της μνήμης της τραγωδίας, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τις ανθρώπινες απώλειες. Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη η Πολιτεία να αξιοποιήσει τα διδάγματα από την καταστροφή, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη μιας αντίστοιχης τραγωδίας στο μέλλον.

Μνήμη, ευθύνη και πρόληψη στο επίκεντρο των μηνυμάτων

Με ενός λεπτού σιγή η Βουλή απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε ότι η οδυνηρή αυτή εμπειρία πρέπει να μετατραπεί σε διαρκή ευθύνη και τα συμπεράσματα της τραγωδίας σε ουσιαστικές δράσεις, με προτεραιότητα στην πρόληψη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε σε μήνυμά του ότι το «Ποτέ ξανά» δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια επετειακή αναφορά κάθε Ιούλιο, αλλά να αποτελεί διαρκή δέσμευση, χαρακτηρίζοντας την ημέρα ως στιγμή μνήμης, αλήθειας και ευθύνης.

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ υπογράμμισε ότι η τραγωδία ανέδειξε τις συνέπειες πολιτικών επιλογών που, όπως υποστηρίζει, δεν θέτουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως απόλυτη προτεραιότητα.

Παρεμβάσεις για την επέτειο έγιναν επίσης από εκπροσώπους της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΙΚΗΣ και της Πλεύσης Ελευθερίας, με τα κόμματα να υπογραμμίζουν την ανάγκη αποφυγής παρόμοιων καταστροφών στο μέλλον και την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα.