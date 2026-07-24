Σαν σήμερα 24 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αυτοφροντίδας

Γεγονότα

1908: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σωριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο αμερικανός Τζον Χέις.

1909: Ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως «Φεντερασιόν».

1923: Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Έβρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα, αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα, που βρίσκεται πέρα από τα τρία μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ίμβρο και την Τένεδο.

1974: Χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 π.μ. τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι, με αεροπλάνο του προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν. Στις 4:15 π.μ. ορκίζεται πρωθυπουργός, μπροστά στο στρατηγό Φαίδωνα Γκιζίκη.

1982: Καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας, με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

2008: Ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση.

Γεννήσεις

1783: Σιμόν Ντε Μπολιβάρ, «απελευθερωτής» των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. (Θαν. 17/12/1830)

Σιμόν Ντε Μπολιβάρ, «απελευθερωτής» των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. (Θαν. 17/12/1830) 1963: Καρλ Μαλόουν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.

Καρλ Μαλόουν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. 1897: Αμέλια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. (Θαν. 5/1/1939)

Αμέλια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. (Θαν. 5/1/1939) 1970: Τζένιφερ Λόπεζ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Θάνατοι