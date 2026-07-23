Χανιά: Την Δευτέρα απολογούνται ιατροδικαστής και τοξικολόγος – «Διάλογοι φωτιά» οδήγησαν στην έρευνα – ΒΙΝΤΕΟ

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Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην κοινωνία της Κρήτης η είδηση της σύλληψης ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου στα Χανιά.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται κι άλλα πρόσωπα

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Πέμπτη (23/7) στα δικαστήρια Χανίων με τις αρχές να εξετάζουν συνολικά οκτώ διαφορετικές υποθέσεις, τέσσερις για τον καθένα. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, βάσει των οποίων έγιναν οι συλλήψεις σε Ηράκλειο και Χανιά.

Οι δύο κατηγορούμενοι, μέσω των συνηγόρων τους, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Σύμφωνα με το συνήγορο του καθηγητή τοξικολογίας, ο ίδιος δηλώνει πλήρη άγνοια για τον λόγο εμπλοκής του στην υπόθεση και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αφού λάβει γνώση της δικογραφίας.

Ένας δικηγόρος και ένας υπάλληλος που είχαν προσαχθεί αφέθηκαν ελεύθεροι αργά το μεσημέρι.

Οι διάλογοι που «ώθησαν» την αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, η υπόθεση φαίνεται να έχει την αφετηρία της τουλάχιστον από τον περασμένο Σεπτέμβριο με την εξάρθρωση τότε δυο εγκληματικών οργανώσεων στα Χανιά, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και σε εκβιασμούς, δωροδοκίες, όπως και στην απόπειρα υφαρπαγής των ακινήτων της Μονής Τσαγκαρόλων.

Τότε είχαν έρθει στο «φως» διάλογοι, οι οποίοι συνέδεαν τον ιατροδικαστή με άτομα του κοινού ποινικού δικαίου, ενώ χαρακτηριστικές ήταν και συνομιλίες που είχε καταγράψει ο κοριός της ΕΥΠ με περιγραφές για τον τρόπο με τον οποίο όπλιζε και άδειαζε στον αέρα ένα πιστόλι γκλόκ σε πανηγύρι, δίνοντας το και σε άλλους μεθυσμένους συνδαιτημόνες για να ρίχνουν μπαλοθιές ανάμεσα σε δεκάδες πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ερεύνησαν διεξοδικά το γραφείο του ιατροδικαστή κατάσχοντας φακέλους υποθέσεων των τελευταίων ετών.

Εξετάζονται οκτώ διαφορετικές περιπτώσεις

Οι αρχές εμφανίζονται να εξετάζουν οκτώ διαφορετικές περιπτώσεις, τέσσερις για τον έναν κατηγορούμενο και τέσσερις για τον άλλον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τέσσερις από τις οκτώ υποθέσεις αφορούν σε εργατικό ατύχημα.

Σε μία εξ αυτών ο ιατροδικαστής φέρεται να ζήτησε χρήματα για να γνωματεύσει υπέρ του θύματος. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση κατέθεσε ο δικηγόρος που αφέθηκε ελεύθερος, καθώς φαίνεται πώς ο ιατροδικαστής του έστειλε sms, ζητώντας του χρηματικό ποσό.

Όταν ο δικηγόρος αρνήθηκε, φέρεται να γνωμάτευσε κατά του θύματος, το οποίο έχασε τη ζωή του.

Η έρευνα συνεχίζεται με την εξέταση καταθέσεων και φακέλων, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ για τις κατηγορίες, τον αριθμό των εμπλεκομένων και την έκταση της υπόθεσης.