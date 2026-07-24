Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι Θέρμης

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στον δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, από το βράδυ της Πέμπτης (23/7). Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν, με 75 πυροσβέστες και 16 οχήματα να επιχειρούν, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης. Η φωτιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές, ενώ χθες η περιοχή είχε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στον δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Πέμπτης (23/7).
  • Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης.
  • Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές, χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/7) σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στον δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχείρησαν 75 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.

Παράλληλα, στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης.

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή χθες είχε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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