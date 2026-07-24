Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι Θέρμης

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/7) σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στον δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχείρησαν 75 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.

Παράλληλα, στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 16 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή χθες είχε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).