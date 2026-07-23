Χίος: Σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια

Σύλληψη στη Χίο για φωτιά από αμέλεια με θαμνοκοπτικό. Διοικητικό πρόστιμο 1.804 ευρώ επιβλήθκε στον παραβάτη. Παράλληλα, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει τα μέτρα πυρασφάλειας.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύλληψη στη Χίο για πυρκαγιά από αμέλεια: Άνδρας συνελήφθη αφού προκάλεσε φωτιά 500 τ.μ. κατά τη διάρκεια χορτοκοπής με θαμνοκοπτικό, με διαρροή καυσίμου να είναι η αιτία.
  • Ξεπερνούν τα 800.000 ευρώ τα πρόστιμα για πυρκαγιές το 2026, με 600 διοικητικά πρόστιμα και 216 συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί έως τον Ιούλιο.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει πως «η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας… αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών».

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Σε μία σύλληψη για πυρκαγιά από αμέλεια στη Χίο και συγκεκριμένα στην θέση «Σκλαβιά», της περιοχής Θολοποτάμι προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας που συνελήφθη, φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά, κατά τη διάρκεια εργασιών χορτοκοπής με θαμνοκοπτικό μηχάνημα χειρός, όταν από διαρροή καυσίμου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καίγοντας έκταση περίπου 500 τ.μ.
Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

Ξεπερνά τα 800.000 ευρώ το ύψος των προστίμων

Υπενθυμίζουμε ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 600 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 842.407,48 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 216 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 190 (87,96%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,04%) από πρόθεση.

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Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

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