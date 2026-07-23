Χίος: Σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια

Σε μία σύλληψη για πυρκαγιά από αμέλεια στη Χίο και συγκεκριμένα στην θέση «Σκλαβιά», της περιοχής Θολοποτάμι προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας που συνελήφθη, φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά, κατά τη διάρκεια εργασιών χορτοκοπής με θαμνοκοπτικό μηχάνημα χειρός, όταν από διαρροή καυσίμου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καίγοντας έκταση περίπου 500 τ.μ.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

Ξεπερνά τα 800.000 ευρώ το ύψος των προστίμων

Υπενθυμίζουμε ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 600 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 842.407,48 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 216 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 190 (87,96%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,04%) από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.