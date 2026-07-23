Θεσσαλονίκη: Κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με καταστροφέα προκλήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβένι – Μία σύλληψη

Ένας 51χρονος άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με καταστροφέα στην περιοχή Λαγυνά - Δερβένι. Η φωτιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει πραγματοποιήσει 214 συλλήψεις για πυρκαγιές από την αρχή του έτους, με τις περισσότερες να αφορούν αμέλεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός άνδρα, 51 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγυνά – Δερβένι, του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
  • Ο συλληφθείς φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα.
  • Από την αρχή του έτους, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει επιβάλει 596 διοικητικά πρόστιμα και έχει πραγματοποιήσει 214 συλλήψεις για πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων οφείλονται σε αμέλεια.

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Στη σύλληψη ενός άνδρα, 51 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγυνά – Δερβένι, του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

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Σύμφωνα με την προανάκριση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο συλληφθείς φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 188 αφορούσαν περιπτώσεις αμέλειας και οι 26 περιπτώσεις πρόθεσης.

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Πηγή: ΑΠΕ

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