Λαμία: Εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου – Τι δείχνουν οι νέοι έλεγχοι

Στη Λαμία, το μικρόβιο της σαλμονέλας εντοπίστηκε σε δύο επιπλέον παρτίδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές, πέραν της αρχικής επιβεβαιωμένης υπόθεσης. Οι έλεγχοι από επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας και τον ΕΦΕΤ συνεχίζονται σε οκτώ καταστήματα και λαμβάνονται νέα δείγματα, ενώ οι εντοπισμένες παρτίδες αποσύρονται. Ενθαρρυντικό είναι ότι την τελευταία εβδομάδα δεν υπήρξαν νέα κρούσματα αδιαθεσίας, με τους ειδικούς να τονίζουν πως το σωστό μαγείρεμα εξοντώνει το μικρόβιο.

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Daniel Dan / Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σαλμονέλα στη Λαμία, αφού το μικρόβιο εντοπίστηκε σε άλλες δύο παρτίδες από καταστήματα της πόλης.
  • Θετικά στη σαλμονέλα ήταν δείγματα από φιλέτο και σουβλάκι κοτόπουλου σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης, ενώ αποσύρονται οι παρτίδες που εντοπίστηκαν.
  • Ενθαρρυντικό είναι ότι την τελευταία εβδομάδα δεν υπήρξε νέα αδιαθεσία ατόμου, ενώ οι ειδικοί επιμένουν ότι το μαγείρεμα σκοτώνει το μικρόβιο της σαλμονέλας.

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Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σαλμονέλα στη Λαμία, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρόβιο εντοπίστηκε σε άλλες δύο παρτίδες από καταστήματα της πόλης, που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα από τους επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας ή τον ΕΦΕΤ.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε προϊόντα που διέθεσαν στη Λαμία, δύο άλλοι προμηθευτές, πέραν του πρώτου που είχε ήδη επιβεβαιωθεί και ελεγχόταν από τους κτηνιάτρους στον χώρο παραγωγής του.

Πιο αναλυτικά, θετικά στη σαλμονέλα ήταν τα δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου αλλά και από σουβλάκι κοτόπουλου από παρτίδες που εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης, τα οποία προμηθεύονται από διαφορετικές εταιρείες.

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Μάλιστα στην περίπτωση του δεύτερου καταστήματος, το μοναδικό άτομο που είχε φάει απ’ αυτό και είχε παρουσιάσει συμπτώματα σαλμωνέλωσης δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο. Από τον έλεγχο, όμως, που έγινε στο κατάστημα είχε διαπιστωθεί ότι το κοτόπουλο ήταν μαζί με τα άλλα προϊόντα και έτσι πάρθηκαν τα δείγματα που βρέθηκαν θετικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, αναμένονται τα αποτελέσματα του ΕΟΔΥ από συνολικά οκτώ καταστήματα και ελέγχονται προϊόντα και από άλλους προμηθευτές. Επιπλέον θα παρθούν και νέα δείγματα από εργαζόμενους. Συγχρόνως αποσύρονται οι παρτίδες που εντοπίστηκαν, ενώ οι κανονισμοί προβλέπουν και πρόστιμα.

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Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι την τελευταία εβδομάδα, δεν υπήρξε κάποια νέα αδιαθεσία ατόμου ύστερα από κατανάλωση έτοιμου γεύματος. Οι ειδικοί επιμένουν ότι το μαγείρεμα σκοτώνει το μικρόβιο της σαλμονέλας, όταν το κρέας ξεπεράσει τους 65 βαθμούς (στο εσωτερικό του) για 10-15 λεπτά.

Στους 74 βαθμούς που είναι η θερμοκρασία ασφαλείας για όλα τα φαγητά, η σαλμονέλα εξοντώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Επειδή όμως τα οικιακά θερμόμετρα δεν είναι πάντα αξιόπιστα και μπορεί να χάνουν ακόμη και 2-3 βαθμούς και προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι όλη η μάζα του φαγητού έχει πιάσει και κρατήσει τους σωστούς βαθμούς, το αφήνουμε για 2-3 λεπτά.

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