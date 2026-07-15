Κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία: «Αποφύγετε την κατανάλωση κοτόπουλου για λίγες ημέρες ακόμη» – Σε εξέλιξη οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που νόσησαν στη Λαμία, πιθανόν ύστερα από κατανάλωση μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου από σαλμονέλα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η κλινική εικόνα των τελευταίων 12 που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας είναι καλή και αναμένονταν εξιτήρια αμέσως μετά το τακτικό πρωινό επισκεπτήριο των γιατρών.

Το επίσημο δελτίο του ΕΟΔΥ αναφέρει 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλωσης. Πρόκειται για άτομα που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια στο Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς τα κρούσματα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας, ήταν πολλά περισσότερα.

Κάποιοι έμειναν σπίτι κι ακολούθησαν τις συμβουλές των προσωπικών τους γιατρών, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν ελαφρά συμπτώματα (πχ μόνο διάρροιες) και δεν χρειάστηκαν τίποτε παραπάνω από ξεκούραση και ενυδάτωση. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν άτομα ηλικίας κάτω των 31 ετών και το ανοσοποιητικό τους σύστημα αντέδρασε σωστά, κι έτσι αποφεύχθηκαν πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Ο μικρότερος των ασθενών είναι ένας 8χρονος ο οποίος νοσηλεύτηκε μαζί με τον πατέρα του, ύστερα από κατανάλωση φαγητού από κατάστημα εστίασης.

Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα (13/7/26) δεν έχει καταγραφεί νέο κρούσμα στο Νοσοκομείο Λαμίας, ωστόσο, οι ειδικοί θέλουν τουλάχιστον 2 – 3 ημέρες ακόμη για να είναι βέβαιοι ότι όποια μολυσμένη τροφή καταναλώθηκε μέχρι το Σαββατόβραδο, δεν θα προκαλέσει συμπτώματα σε άλλους καταναλωτές.

Αυξήθηκε ο αριθμός των μαγαζιών που ελέγχθηκαν

Αρχικά στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπήκαν πέντε μαγαζιά, στη συνέχεια όμως ελέγχθηκαν άλλα τρία, καθώς το επίμαχο προϊόν φαίνεται να έχει μοιραστεί – αγοραστεί από αρκετά καταστήματα, ενώ υπήρξαν συμπτώματα και σε πολίτες που δεν είχαν φάει κοτόπουλο. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται στην επιμόλυνση καθαρής τροφής από χέρια βρώμικα ή ακόμη και από σταγονίδια κατά το πλύσιμο του επίμαχου σκευάσματος. Ή ακόμη και από άλλο άσχετο μικρόβιο από αυτά που ευρέως κυκλοφορούν το καλοκαίρι σε σκευάσματα λόγω κακής συντήρησης.

Η ιχνηλάτηση συνεχίζεται όπως και η αποστολή νέων δειγμάτων στον ΕΟΔΥ στη Χαλκίδα, απαντήσεις από τον οποίο αναμένονται από ώρα σε ώρα για το στέλεχος που έκανε τη ζημιά στην αγορά της Λαμίας.

Οι έλεγχοι στη μονάδα απ’ όπου ξεκίνησε το προϊόν που μετέφερε τη σαλμονέλα, συνεχίζονται και είναι άγνωστο αν έχει διακινηθεί κι αλλού. Προς διερεύνηση είναι επίσης και η συντήρηση του προϊόντος από τους μεσάζοντες, καθώς το κοτόπουλο αποτελεί την πιο ευπαθή τροφή από αυτές που καταναλώνονται ευρέως. Σημειώνεται ότι στην αγορά της Λαμίας, πραγματοποιούν ελέγχους και άνθρωποι του ΕΦΕΤ, ανεξάρτητα από τους ελέγχους που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Γεγονός είναι ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαμίας ζήτησε ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ελέγχων, ενώ δεν αποκλείεται το αμέσως επόμενο διάστημα, κάποιοι πολίτες να κινηθούν νομικά για την περιπέτεια της υγείας τους.

Βασιλακόπουλος: Σε αποδρομή η συρροή κρουσμάτων

Σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, αρκετοί από τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Λαμίας έλαβαν εξιτήριο, ενώ αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι εντός της ημέρας.

Διευκρίνισε ότι η επιδημιολογική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής τοποθέτηση για την ακριβή αιτία της διασποράς, προτού ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι. «Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα υπάρξει ενημέρωση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό να καταγραφούν ορισμένα ακόμη περιστατικά τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, καθώς ο χρόνος επώασης της νόσου μπορεί να φτάσει έως και τις επτά ημέρες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλέσει ανησυχία, επισημαίνοντας ότι δεν σημαίνει πως κάθε νέο περιστατικό γαστρεντερίτιδας στην περιοχή συνδέεται απαραίτητα με τη συγκεκριμένη συρροή.

Όπως εξήγησε, τους θερινούς μήνες καταγράφονται και άλλες γαστρεντερίτιδες ή τροφικές δηλητηριάσεις με παρόμοια συμπτώματα, γι’ αυτό και απαιτείται αναλυτική διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Σύσταση για προσωρινή αποφυγή κατανάλωσης κοτόπουλου

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να εξακριβωθούν τα αίτια, ο κ. Βασιλακόπουλος συνέστησε στους κατοίκους της Λαμίας να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τρεις έως τέσσερις ημέρες.

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