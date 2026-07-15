Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 22χρονης Αντιγόνης από την περιοχή των Ελληνορώσων – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Οι αρχές αναζητούν την 22χρονη Αντιγόνη Μωραϊτίνη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν χθες Τρίτη (14/07) από την περιοχή των Ελληνορώσσων, στην Αθήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

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Κοινωνία

Χαμόγελο του Παιδιού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές αναζητούν την 22χρονη Αντιγόνη Μωραϊτίνη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν χθες Τρίτη (14/07) στις 16:30 από την περιοχή των Ελληνορώσσων, στην Αθήνα.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
  • Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι αρχές αναζητούν την 22χρονη Αντιγόνη Μωραϊτίνη τα ίχνη της οποίας χάθηκαν χθες, Τρίτη (14/07) στις 16:30 από την περιοχή των Ελληνορώσων, στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μωραϊτίνη Αντιγόνη έχει ύψος 1.68 μ., έχει βάρος 57 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντό μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρα και μωβ ορειβατικά μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

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