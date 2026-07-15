Φωτιά στο Ηράκλειο: Εκκενώνονται Μελιδοχώρι και Βοριάς – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. Το 112 κάλεσε τους κατοίκους του Μελιδοχωρίου και του Βοριά να απομακρυνθούν προς το Χαράκι και τα Δαμάνια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Melidoxori - Fotia - Irakleio
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης, που εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου 2026.
  • Οι Αρχές έδωσαν εντολή προληπτικής απομάκρυνσης στους κατοίκους του Μελιδοχωρίου και του Βοριά, με το 112 να αποστέλλει σχετικά μηνύματα.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν από ολόκληρη την Κρήτη, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι Αρχές έδωσαν εντολή προληπτικής απομάκρυνσης στους κατοίκους του Μελιδοχωρίου και του Βοριά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν από ολόκληρη την Κρήτη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Στην περιοχή επιχειρούν 85 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν ήδη τρία ελικόπτερα, ενώ οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται με ακόμη τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Χανίων, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου διέθεσαν επιπλέον δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών-Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου.

Τα μηνύματα του 112

Το 112 απέστειλε στις 13:45 ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Μελιδοχωρίου.

Στις 15:55 εκδόθηκε νέο μήνυμα, με το οποίο οι Αρχές κάλεσαν όσους βρίσκονται στις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς να απομακρυνθούν προληπτικά προς το Χαράκι και τα Δαμάνια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον περιορισμό της φωτιάς, με τη συνδρομή των εναέριων μέσων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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