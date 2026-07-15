Φωτιά στο Ηράκλειο: Εκκενώνονται Μελιδοχώρι και Βοριάς – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι Αρχές έδωσαν εντολή προληπτικής απομάκρυνσης στους κατοίκους του Μελιδοχωρίου και του Βοριά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν από ολόκληρη την Κρήτη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Στην περιοχή επιχειρούν 85 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν ήδη τρία ελικόπτερα, ενώ οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται με ακόμη τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Χανίων, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου διέθεσαν επιπλέον δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών-Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου.

Τα μηνύματα του 112

Το 112 απέστειλε στις 13:45 ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Μελιδοχωρίου.

Στις 15:55 εκδόθηκε νέο μήνυμα, με το οποίο οι Αρχές κάλεσαν όσους βρίσκονται στις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς να απομακρυνθούν προληπτικά προς το Χαράκι και τα Δαμάνια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον περιορισμό της φωτιάς, με τη συνδρομή των εναέριων μέσων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.