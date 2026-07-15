Φωτιά στο Γύθειο Λακωνίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Γύθειο, στη Λακωνία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 15 Ιουλίου 2026, περίπου στις 16:00 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον δασικής έκτασης. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.