Πατήσια: Νεκρή μία ηλικιωμένη από τη φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία στα Πατήσια και συγκεκριμένα στην οδό Σκιάθου, όπου ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα. Μία ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή, ενώ ο σύζυγός της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο “Ελπίς”. Η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα.

Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Το κτίριο έχει εκκενωθεί προληπτικά.