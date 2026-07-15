Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου στην Επανομή – Συμμετέχει και Super Puma

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Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί. Οι έρευνες ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας, σήμερα, όμως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έως νωρίς το απόγευμα παραμένουν άκαρπες.

Η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι ανελκύστηκε.

Κατά τη διάρκεια των σημερινών ερευνών στο σημείο βούτηξε επαγγελματίας δύτης για να ερευνήσει τις ιχθυοκαλλιέργειες αλλά και το ναυάγιο χωρίς να εντοπίσει κάποιο ίχνος του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανατροπή της βάρκας έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης και η γυναίκα βγήκε στην ακτή στις 7 το απόγευμα, εκεί όπου την εντόπισε ιδιώτης και στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι Αρχές για να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του συζύγου της το 69χρονου. Παρέμεινε δηλαδή εννέα ώρες μέσα στη θάλασσα.

Στις έρευνες που είναι σε εξέλιξη παίρνουν μέρος δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ συμμετέχουν και εθελοντικές ομάδες, ιδιώτες, αλλά και ένα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στις έρευνες για τον 69χρονο συνδράμουν και μέλη ΕΟΔ Κασσάνδρας. Tο κλιμάκιο Κασσάνδρας θα κάνει και παράκτιες έρευνες και με drone.