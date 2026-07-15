Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου στην Επανομή – Συμμετέχει και Super Puma

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα που αγνοείται στην περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης, μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Οι έρευνες, στις οποίες συμμετέχουν πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εθελοντικές ομάδες, ιδιώτες και ένα Super Puma, παραμένουν άκαρπες από την Τετάρτη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται οι άκαρπες έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας του στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Η σύζυγός του κατάφερε να σωθεί.
  • Η ανατροπή της βάρκας έγινε στις 10 το πρωί της Τρίτης, με τη γυναίκα να βγαίνει στην ακτή 9 ώρες αργότερα, στις 7 το απόγευμα.
  • Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εθελοντικές ομάδες, ιδιώτες, ένα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και μέλη ΕΟΔ Κασσάνδρας με drone.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί. Οι έρευνες ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας, σήμερα, όμως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έως νωρίς το απόγευμα παραμένουν άκαρπες.

Η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι ανελκύστηκε.

Κατά τη διάρκεια των σημερινών ερευνών στο σημείο βούτηξε επαγγελματίας δύτης για να ερευνήσει τις ιχθυοκαλλιέργειες αλλά και το ναυάγιο χωρίς να εντοπίσει κάποιο ίχνος του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανατροπή της βάρκας έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης και η γυναίκα βγήκε στην ακτή στις 7 το απόγευμα, εκεί όπου την εντόπισε ιδιώτης και στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι Αρχές για να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του συζύγου της το 69χρονου. Παρέμεινε δηλαδή εννέα ώρες μέσα στη θάλασσα.

Στις έρευνες που είναι σε εξέλιξη παίρνουν μέρος δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ συμμετέχουν και εθελοντικές ομάδες, ιδιώτες, αλλά και ένα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στις έρευνες για τον 69χρονο συνδράμουν και μέλη ΕΟΔ Κασσάνδρας. Tο κλιμάκιο Κασσάνδρας θα κάνει και παράκτιες έρευνες και με drone.

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