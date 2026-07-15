Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 56χρονος που κατηγορήθηκε για τη φωτιά στη Θέρμη

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Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που είχε συλληφθεί για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Βασιλικών – Περιστερά, στον δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια και ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Σύμφωνα με την προανάκριση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή περίφραξης. Η κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδερένιο πάσσαλο προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε ξερά χόρτα μέσα σε οικόπεδο.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν στη συνέχεια σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών και προκάλεσαν ζημιές σε ορισμένα ελαιόδεντρα.

Κατά την απολογία του, ο 56χρονος ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε την πρόκληση των σπινθήρων και υποστήριξε ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα είχε διακόψει αμέσως τις εργασίες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενημέρωσε άμεσα την Πυροσβεστική και επιχείρησε να περιορίσει τη φωτιά με λάστιχα και κουβάδες μέχρι την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι Αρχές ενεργοποίησαν επίσης το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ