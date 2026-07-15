Άννα Φόνσου: «Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό μας επισκέπτεται ο Χάρος συνέχεια – Η Μάρω Κοντού ήταν χαρισματική γυναίκα, σπουδαία ηθοποιός»

Στο «Action Τώρα» μίλησε η Άννα Φόνσου το πρωί της Τετάρτης 15 Ιούλιου, για την απώλεια της Μάρως Κοντού. Η αγαπημένη ηθοποιός τόνισε την ισχυρή προσωπικότητα που είχε η αείμνηστη συνάδελφός της, ενώ ανέφερε πως η σπουδαία καλλιτέχνις «δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της, ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι».

Αρχικά, η Άννα Φόνσου είπε πως: «Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό μας επισκέπτεται ο Χάρος συνέχεια. Είναι τραγικό! Τι να πω για την Μάρω; Τα λέει η καριέρα της, τα λέει το φέρσιμό της…».

«Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν θα την ξεχάσουμε. Δεν μπορεί να ξεχαστούν τέτοιοι άνθρωποι, σαν την Μάρω Κοντού! Ήταν συνεπής σε αυτό που υπηρετούσε, στο θέατρο και στον κινηματογράφο», συνέχισε.

Σε ερώτηση για το τι ήταν αυτό που έκανε τόσο ξεχωριστή την Μάρω Κοντού, η Άννα Φόνσου απάντησε: «Η προσωπικότητά της! Είχε ισχυρή προσωπικότητα, επέμενε στις απόψεις της, ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε.

Ήταν χαρισματική γυναίκα, σπουδαία ηθοποιός. Ήταν και μία ασυνήθιστη γυναίκα για τις μέρες που βγήκε στο θέατρο. Πάνω απ’ όλα δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της, ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι. Θα μας λείψει πολύ».