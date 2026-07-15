Βίβιαν Κοντομάρη: Από «Το σόι σου» σε καλοκαιρινή περιοδεία με το «Χάσαμε τη Θεία Στοπ»

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Η ηθοποιός μετά από ένα πολύ πετυχημένο τηλεοπτικό χειμώνα με την επιστροφή της σειράς “Το σόι σου”, υποδύεται για δεύτερη φορά την Ουρανία στο συγκλονιστικό έργο του Γιώργου Διαλεγμένου.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Αν δεν έχεις δει το “Χάσαμε τη θεία Στοπ” αυτό το καλοκαίρι θα έχεις σίγουρα τη δυνατότητα να το απολαύσεις και εκτός Αθηνών.

Η Βίβιαν Κοντομάρη δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας στο ρόλο μιας γυναίκας σε μόνιμη μάχη με τη φτώχεια και τη μοναξιά ενώ η ιστορία στο δεύτερο μέρος του έργου σου δίνει “κλωτσιά στο στομάχι”.

Στο ρόλο του συζύγου της Ουρανίας ο Χρήστος Τριπόδης που υποδύεται τον Θανάση.

Οι δυο τους ζουν μέσα στη μιζέρια, τη φτώχεια και τη γκρίνια στο Γκάζι της δεκαετία του ‘50. Στο διπλανό τους δωμάτιο, βρίσκεται η κατάκοιτη και ετοιμοθάνατη θεία στην κληρονομιά της οποίας στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή.

Ένας καβγάς. Μια λάθος κίνηση. Ένας θάνατος που έρχεται νωρίτερα απ’ ότι έπρεπε. Όμως, η πολυπόθητη λύση δεν έρχεται ποτέ. Αντίθετα, ο θάνατος γίνεται ο σπινθήρας για μια μεγάλη έκρηξη, αποκαλύπτοντας με σκληρό χιούμορ τις ψευδαισθήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρώων.

Μαζί με την Βίβιαν Κοντομάρη και τον Χρήστο Τριπόδη στη σκηνή ο μοναδικός Γιώργος Σουξές, η Φωτεινή Μπαξεβάνη, η Νατάσσα Κοτσοβού, η Αγνή Χιώτη, ο Βασίλης Γιαννέλος και ο Βαλεντίνο Βαλάσης.

Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα.

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

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