Αλέξης Γεωργούλης: «Θέλω να επιστρέψω στην Ευρωβουλή – Η υποκριτική όμως είναι η επιλογή μου»

Για την καλλιτεχνική του διαδρομή, τα πρώτα του βήματα, αλλά και την πολιτική του πορεία μίλησε ο Αλέξης Γεωργούλης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το ξεκίνημά του στην υποκριτική, την παιδική του ηλικία, ενώ αποκάλυψε και την επιθυμία του να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Πήγα στη Δραματική Σχολή ενώ ημουν στο Πολυτεχνείο για να σπουδάσω αυτή την Τέχνη και να μάθω το μέσα μου. Κάνω τον ηθοποιό γιατί μου αρέσει η εξερεύνηση», δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης.

Μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια, ο Αλέξης Γεωργούλης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο σχολείο, αποκαλύπτοντας ότι η δυσλεξία επηρέασε τη μαθητική του πορεία.

«Ήμουν άτακτο παιδάκι. Αν με άφηναν μόνο μου, χανόμουν. Έχω μάθει την υπομονή από τη μητέρα μου, που ήταν νηπιαγωγός. Δεν ήμουν καλός μαθητής γιατί είχα δυσλεξία. Έλεγαν ότι βαριέμαι. Όταν έμαθα για τη δυσλεξία, μου ξεκλείδωσε έναν πόνο που είχα μέσα μου», συνέχισε.

«Θα ήθελα να επιστρέψω στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο»

Κλείνοντας, ο Αλέξης Γεωργούλης αναφέρθηκε και στην εμπειρία του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφράζοντας την επιθυμία του να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, αν και με διαφορετικούς όρους από το ισχύον εκλογικό σύστημα. Τόνισε ότι η υποκριτική παραμένει η μεγάλη του αγάπη, σημειώνοντας πως, αν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στην πολιτική και την τέχνη, θα επέλεγε το δεύτερο.

«Όταν πήγα στην Ευρωβουλή, μπήκα στη διαδικασία να μάθω τον μηχανισμό, όχι τι γνώσεις απαιτούνται. Θα ήθελα να επιστρέψω στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αλλά όχι μέσα από τη διαδικασία εκλογής που έχουμε στην Ελλάδα. Ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα, δεν γεννήθηκα σε ένα κόμμα. Κυρίως στα τοπικά, δεν πρέπει να υπάρχουν κόμματα. Ανάμεσα στο Χόλιγουντ και στην Ευρωβουλή διαλέγω το δεύτερο περισσότερο γιατί αυτό που συμβαίνει εκεί είναι πιο αληθινό από το Χόλιγουντ. Αν μου έλεγες υποκριτική ή Ευρωβουλή, θα διάλεγα την υποκριτική», κατέληξε.