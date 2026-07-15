Κολομβία: Απελευθέρωση 39 απαχθέντων σε επιχείρηση κατά των ανταρτών του ELN

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Την απελευθέρωση 39 ανθρώπων που κρατούνταν όμηροι από τον ELN, την παλαιότερη οργάνωση ανταρτών στη Λατινική Αμερική, σε απομονωμένη περιοχή στα βορειοδυτικά της χώρας, ανακοίνωσε ο στρατός ξηράς της Κολομβίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο επαγγελματίες στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν, όταν αντάρτες φέρεται να ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

Gracias a la rápida y decidida acción del @COL_EJERCITO, nuestros 39 compatriotas han recuperado su libertad y fueron trasladados vía helicóptero hasta las instalaciones de la Brigada N.° 15, en Quibdó, #Chocó. En desarrollo de esta operación, orientada a proteger la vida y la… pic.twitter.com/0zsSfQDJzl — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) July 14, 2026

Σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης της χώρας και παρουσιάστηκαν ως προερχόμενα από τον τόπο της απαγωγής, ακούγονται συνεχείς ανταλλαγές σφοδρών πυρών.

Αντάρτες απήγαγαν 39 πολίτες, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σε δρόμο αγροτικής περιοχής στην Τσοκό, όπου κατά τις υπηρεσίες πληροφοριών ο ELN διατηρεί ισχυρή παρουσία και χρηματοδοτείται από τη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο στρατός.

Τα θύματα της απαγωγής κινούνταν με δυο οχήματα τα οποία αναχαίτισαν αντάρτες. Μαχητές του ELN είχαν αποκλείσει δρόμο ο οποίος συνδέει τον νομό Τσοκό, στις ακτές στον Ειρηνικό, που γειτονεύει με τον Παναμά, με την πόλη Μεδεγίν.

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες το απόγευμα την απελευθέρωση των 39 απαχθέντων, που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα του νομού.

Το προπύργιο των ανταρτών

Η Τσοκό θεωρείται ιστορικά οχυρό του ELN, που φέρεται να ασκεί αυστηρό έλεγχο στον πληθυσμό, να επιδίδεται σε εκβιάσεις και να αιχμαλωτίζει συχνά πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι τοπικές αρχές είχαν απευθύνει σύσταση να αποφεύγεται ο συγκεκριμένος οδικός άξονας, όπου διεξάγονται εχθροπραξίες μεταξύ ανταρτών και στρατιωτικών.

Ο ELN, ή Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, πήρε τα όπλα το 1964, εμπνεόμενος από τη δράση του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την επανάσταση στην Κούβα, καθώς και από το ρεύμα της θεολογίας της απελευθέρωσης. Δεν συμμετείχε στην ιστορική συμφωνία του 2016 που οδήγησε στον αφοπλισμό των περισσότερων μαχητών της πολύ μεγαλύτερης πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, τη διάλυσή της και τη μετενσάρκωσή της σε πολιτικό κόμμα.

Κατά υπολογισμούς του μηχανισμού ασφαλείας της Κολομβίας, ο ELN μετρούσε 6.810 μαχητές το 2025, με άλλα λόγια αύξησε τη δύναμή του κατά 9% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, κατέγραφε η πιο πρόσφατη έκθεση του ιδρύματος INDEPAZ.

Πέρα από τη δράση της στην Τσοκό, η οργάνωση έχει επιρροή στη βορειοανατολική και στη νοτιοδυτική Κολομβία.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο, άλλοτε αντάρτη της διαλυμένης πλέον οργάνωσης M-19, αποπειράθηκε, ανεπιτυχώς, να διαπραγματευτεί με τον ELN ώστε να υπογραφτεί συμφωνία ειρήνης από το 2022, όταν ανέλαβε.

Το εγχείρημα ενταφιάστηκε οριστικά τον Ιανουάριο του 2025, όταν συγκρούσεις ανάμεσα στον ELN και διαφωνούντες των πρώην FARC στοίχισαν τη ζωή σε περίπου εκατό ανθρώπους και προκάλεσαν τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων κατοίκων του Κατατούμπο, νομού που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα.

Δεσμεύσεις για σκληρά μέτρα κατά των ανταρτών από τον εκλεγμένο πρόεδρο

Ειδικοί και η δεξιά αντιπολίτευση λένε πως οι παράνομες ένοπλες οργανώσεις αύξησαν τη δύναμή τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Κολομβία.

Οι απαγωγές είναι συχνές στη χώρα κι απασχόλησαν την προεκλογική εκστρατεία φέτος.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της άκρας δεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, υποσχέθηκε προεκλογικά να βελτιώσει την κατάσταση ασφαλείας κι έχει προειδοποιήσει πως θα διατάξει μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών από την αρχή της θητείας του. Αναμένεται να αναλάβει την εξουσία την 7η Αυγούστου.