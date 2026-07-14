Νίκος Χαρδαλιάς: «Στα μισά της θητείας μας δρομολογήσαμε το 58,81% των δεσμεύσεών μας – Η Αττική αλλάζει με έργα παντού»

Τον αναλυτικό απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του, καθώς και τον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα επόμενα 2,5 χρόνια, παρουσίασε απόψε (14/7/) ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στέλνοντας σαφές μήνυμα επιτάχυνσης του έργου που επιτελείται, θεσμικής συνέπειας και πλήρους λογοδοσίας απέναντι στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια ειδικής ανοικτής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία μελών της κυβέρνησης, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εκκλησίας, των επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, θεσμικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων καθώς και πλήθους εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, ο Περιφερειάρχης Αττικής παρουσίασε με συγκεκριμένα στοιχεία, χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτικά δεδομένα, την πρόοδο των 352 έργων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, το 58,81% του συνολικού σχεδιασμού που είχε εξαγγελθεί προεκλογικά βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, με έμφαση στην αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, στην οδική ασφάλεια, στο περιβάλλον, στην κοινωνική συνοχή και στην επιχειρηματικότητα.

«Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης απέναντι στους πολίτες και των 66 γειτονιών της Αττικής. Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, δώσαμε προτεραιότητα στην καθημερινή παρουσία επί του πεδίου, στη σκληρή δουλειά και στα μετρήσιμα αποτελέσματα, μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές και εύκολες υποσχέσεις. Βρισκόμαστε στα μέσα της θητείας μας κι έχουμε ήδη υλοποιήσει το 58,81% του συνολικού σχεδιασμού μας» ανέφερε κατά την παρουσίαση ο κ. Χαρδαλιάς έχοντας στο πλευρό του, στην κεντρική σκηνή, τους 51 περιφερειακούς συμβούλους της παράταξής του αναδεικνύοντας τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας και τη συμβολή ολόκληρης της διοικητικής ομάδας στο έργο που επιτελείται.

Και πρόσθεσε: «Δεν βρισκόμαστε, όμως, σήμερα εδώ για να πούμε ότι όλα έγιναν ή ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε με καθαρότητα τι παραλάβαμε, τι προχωρήσαμε, τι αλλάζουμε και τι δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε, δίνοντας λόγο ακόμη και για το τελευταίο ευρώ, αξιοποιώντας αποτελεσματικά κάθε διαθέσιμο πόρο που εξασφαλίζουμε», φέρνοντας ως παράδειγμα το ίδιο το Ωδείο Αθηνών στο οποίο έγινε η εκδήλωση, το οποίο ανακαινίστηκε και αναμορφώθηκε με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

352 έργα και παρεμβάσεις σε ολόκληρη την Αττική

Ο συνολικός σχεδιασμός που παρουσίασε ο Νίκος Χαρδαλιάς περιλαμβάνει 352 έργα και παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,587 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τα 300+1 έργα και τις 50+1 παρεμβάσεις που αναπτύσσονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και καλύπτουν το σύνολο του Λεκανοπεδίου, με στόχο κάθε περιοχή να αποκτήσει τις υποδομές, τα έργα προστασίας και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που αντιστοιχούν στις πραγματικές της ανάγκες.

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας, όπως αναφέρθηκε, συγκροτεί ένα ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, συγκεκριμένα στάδια ωρίμανσης, σαφή χρονοδιαγράμματα, διαρκή παρακολούθηση και πλήρη διοικητική και οικονομική εποπτεία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ισόρροπη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνιες ελλείψεις και ανισότητες μεταξύ των περιοχών της Αττικής και να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι γειτονιές που επί σειρά ετών βρίσκονταν αντιμέτωπες με ελλείμματα σε κρίσιμες υποδομές.

Από τα 352 έργα, 23 έχουν ολοκληρωθεί, 89 υλοποιούνται και 61 δημοπρατούνται

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από το σύνολο των 352 έργων και παρεμβάσεων:

24 έχουν ήδη ολοκληρωθεί,

-88 βρίσκονται σε φάση κατασκευής

και 60 έχουν δημοπρατηθεί.

Παράλληλα 35 έργα έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες και πρόκειται να δημοπρατηθούν, ενώ 145 βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης.

Σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς στα μέσα της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, το 58,81% του συνολικού σχεδιασμού βρίσκεται ήδη σε ενεργή τροχιά υλοποίησης.

Αντίστοιχα, από τα 301 μεγαλύτερα έργα του προγράμματος, τα 173 (ποσοστό 57,47%), έχουν ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή έχουν εισέλθει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν, όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, τη συστηματική μετάβαση από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή και από τις δεσμεύσεις σε συγκεκριμένο, μετρήσιμο και ορατό έργο. «Περάσαμε από τη φάση του σχεδίου και της εξαγγελίας στη φάση της εκτέλεσης. Το όραμα γίνεται έργο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, διαφάνεια και σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων», σημείωσε.

Στο επίκεντρο η προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος

Κεντρική προτεραιότητα του συνολικού σχεδιασμού αποτελεί η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Αττικής απέναντι στις φυσικές καταστροφές, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και η συνολική αναβάθμιση της καθημερινότητας. Από τα 300+1 μεγάλα έργα, τα 171 εξ αυτών (δηλαδή το 57% του συνόλου), αφορούν άμεσα την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τις αστικές υποδομές, την καθημερινότητα και την οδική ασφάλεια.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

64 έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 508 εκατ. ευρώ,

76 έργα ενίσχυσης του πρασίνου και αναβάθμισης των αστικών υποδομών, προϋπολογισμού 409,6 εκατ. ευρώ,

καθώς και 31 έργα οδικής ασφάλειας, συνολικού προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ.

Η επιλογή αυτή αντανακλά τη στρατηγική απόφαση της Περιφερειακής Αρχής να κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων σε παρεμβάσεις με άμεσο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην ασφάλεια, στην ποιότητα ζωής και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Στο 67,19% η πρόοδος των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιπλημμυρική προστασία, έναν από τους κρισιμότερους τομείς ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης το 67,19% των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, γεγονός που καταδεικνύει την προτεραιότητα που έχει δοθεί στην επιτάχυνση των αναγκαίων υποδομών.

Η Περιφέρεια, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, έχει παράλληλα την ευθύνη διαχείρισης 448 ρεμάτων, συνολικού μήκους 880 χιλιομέτρων επισημαίνοντας ότι μόνο για τις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και τις αναγκαίες αντιστηρίξεις πρανών απαιτούνται περισσότερο από 30 εκατ. ευρώ ετησίως. Όπως υπογράμμισε, οι υπηρεσίες προχωρούν σε έναν συνολικό επανασχεδιασμό της πολιτικής πρόληψης, με στόχο την εγκατάλειψη της αποσπασματικής διαχείρισης και τη μετάβαση σε ένα συνεκτικό μοντέλο προστασίας, που συνδυάζει μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, συστηματικούς καθαρισμούς, συντήρηση υποδομών και παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας.

21 μητροπολιτικά έργα που αλλάζουν τον αναπτυξιακό χάρτη της Αττικής

Στον συνολικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται 21 έργα μείζονος και υπερτοπικής σημασίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 925 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια ενός Δήμου ή μιας Περιφερειακής Ενότητας και αναμένεται να επηρεάσουν συνολικά την αναπτυξιακή, περιβαλλοντική και λειτουργική φυσιογνωμία της Αττικής.

Περίοπτη θέση σε αυτά κατέχει το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Μεσογείου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 370 εκατ. ευρώ, αφορά την ανάπλαση 541 στρεμμάτων και τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου πράσινου, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού πόλου, ανοικτού και προσβάσιμου στους πολίτες ολόκληρης της Αττικής.

Στα μεγάλα μητροπολιτικά έργα περιλαμβάνονται, επίσης, ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά, η βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, η εγκατάσταση 388 ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η δημιουργία τεσσάρων νέων πεζογεφυρών, η αναβάθμιση της Λεωφόρου Κηφισού και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων σε υπόγειες διαβάσεις. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και στη μείωση των καθημερινών επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο λεκανοπέδιο.

Συστηματική αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας

Όσον αφορά τον τομέα της οδικής ασφάλειας, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι ήδη έχει ενεργοποιηθεί το 58% των έργων, τονίζοντας ότι οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής εκτείνεται σε 1.623 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 157 οδογέφυρες, 12.780 φωτεινούς σηματοδότες, 3.592 διαβάσεις, 38.291 στύλους οδοφωτισμού και 610 χιλιόμετρα στηθαίων ασφαλείας.

Όπως είπε, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του δικτύου καθιστούν αναγκαία μια διαρκή και πολυεπίπεδη παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει συντηρήσεις και ανακατασκευές οδοστρώματος, αναβάθμιση της σήμανσης, ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού, βελτίωση των διαβάσεων πεζών, αντικατάσταση και ενίσχυση των στηθαίων ασφαλείας, καθώς και συντήρηση των οδογεφυρών και των λοιπών τεχνικών υποδομών. Στόχος της Περιφέρειας είναι η ουσιαστική μείωση των επικίνδυνων σημείων, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών μετακίνησης για οδηγούς, επιβάτες, πεζούς και ποδηλάτες.

Νέα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα και Προπονητήρια

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό της Περιφέρειας κατέχει όμως και η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία Εθνικών Αθλητικών Κέντρων για το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ και τον υγρό στίβο, καθώς και Εθνικών Προπονητηρίων για τα χειμερινά και τα βαρέα αθλήματα. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και προσβάσιμων εγκαταστάσεων, που θα μπορούν να υποστηρίζουν τόσο τον πρωταθλητισμό όσο και την καθημερινή άθληση, τη νεολαία και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, οι νέες υποδομές αναμένεται να ενισχύσουν τη δυνατότητα της Αττικής να φιλοξενεί μεγάλες εθνικές και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Πρώτη η Αττική πανελλαδικά στην απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ

Κατά τη διάρκεια του απολογισμού, έγινε εκτενής αναφορά και στην πορεία του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021–2027», το οποίο αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού σχεδιασμού της Περιφέρειας. Η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων αυξήθηκε από 5,28% στο τέλος του 2023 σε περίπου 39%, με την Περιφέρεια Αττικής να καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση πανελλαδικά.

Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί προσκλήσεις συνολικού ύψους 1,49 δισ. ευρώ, έχουν ενταχθεί 1.633 πράξεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2.482 υποέργα, ενώ σε 956 υποέργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές. Η συγκεκριμένη πρόοδος αποτυπώνει την επιτάχυνση των διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών, αλλά και τη συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας να μετατρέψει τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους σε πραγματικές υποδομές, υπηρεσίες και δράσεις για τους πολίτες.

Με την αναθεώρηση του Προγράμματος, το 10% των διαθέσιμων πόρων ανακατευθύνθηκε σε νέες και κρίσιμες προτεραιότητες, όπως η προσιτή στέγαση, η διαχείριση των υδάτων, οι υποδομές ασφάλειας, η τεχνολογία και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η ανακατεύθυνση των πόρων πραγματοποιήθηκε με βάση τις νέες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές ανάγκες, ώστε το Πρόγραμμα να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις πραγματικές προκλήσεις της Αττικής.

1.044 επενδυτικά σχέδια μέσω του «Attiki On»

Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, μέσω του προγράμματος «Attiki On», εγκρίθηκαν 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συνολικής χρηματοδότησης 95,5 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η δράση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας στο Λεκανοπέδιο.

Μέσω της χρηματοδότησης υποστηρίζονται επενδύσεις που αφορούν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία ή διατήρηση θέσεων εργασίας. Όπως επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες.

Κοινωνική πολιτική με 253 δομές και 150.000 ωφελούμενους

Σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων κατευθύνεται παράλληλα στην κοινωνική πολιτική και στην ενίσχυση της συνοχής σε όλες τις γειτονιές της Αττικής. Με χρηματοδότηση ύψους 90 εκατ. ευρώ για χρονικό διάστημα τριών ετών υποστηρίζεται η λειτουργία 253 κοινωνικών δομών, από τις οποίες ωφελούνται περίπου 150.000 πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται και λειτουργούν Κέντρα Κοινότητας, δομές για αστέγους, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, δομές παροχής βασικών αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Συμβουλευτικά Κέντρα για γυναίκες θύματα βίας.

Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος «ΕΜΕΙΣ», έχουν διασυνδεθεί 2.000 κοινωνικές δομές και οι 66 Δήμοι του Λεκανοπεδίου, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό, την αποτελεσματικότερη παραπομπή των πολιτών και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μηχανισμού κοινωνικής υποστήριξης. Την ίδια στιγμή, υλοποιούνται δράσεις ψηφιακού εγγραμματισμού ενηλίκων καθώς και το «Παιδικό Πανεπιστήμιο», το οποίο δημιουργεί νέες δυνατότητες γνώσης, συμμετοχής και εξοικείωσης των παιδιών με την επιστήμη και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

«Κανείς και καμία γειτονιά δεν θα μείνει πίσω»

Κλείνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι βασική αρχή της Περιφερειακής Αρχής, είναι η δίκαιη και ισόρροπη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που επί σειρά ετών αντιμετώπιζαν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες. Όπως υπογράμμισε, το κριτήριο επιτυχίας του συνολικού σχεδιασμού δεν είναι ο αριθμός των εξαγγελιών, αλλά το πραγματικό αποτύπωμα των έργων στην καθημερινότητα, στην ασφάλεια, στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

«Δεν ζητάμε να κριθούμε από τα λόγια μας, αλλά από το αποτύπωμα των έργων στη ζωή των πολιτών. Από το αν οι γειτονιές γίνονται ασφαλέστερες, αν οι μετακινήσεις βελτιώνονται, αν οι επιχειρήσεις ενισχύονται και αν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας αισθάνονται ότι η Περιφέρεια βρίσκεται πραγματικά δίπλα τους. Η Αττική αλλάζει με σχέδιο, δουλειά και λογοδοσία. Και σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν θα μείνει πίσω», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Παράλληλα παρέστησαν οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ο Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης και ο Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος της Ελλάδας Απόστολος Τζιτζικώστας που κατέχει το χαρτοφυλάκιο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, ο Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ και εκπρόσωποι των Μητροπολιτών Μεσογαίας & Λαυρεωτικής και Μεγάρων και Σαλαμίνος.