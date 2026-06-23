Νίκος Χαρδαλιάς: «Οι χθεσινοί βανδαλισμοί συνιστούν μια αθλιότητα – Κανένας δεν θα μας τρομοκρατήσει» – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο περιστατικό των βανδαλισμών έξω από την κατοικία του αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 23.00 το βράδυ, μια ομάδα αγνώστων έγραψε συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του περιφερειάρχη καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα κατά του κ. Χαρδαλιά σχετικά με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με κείμενο που δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η ενέργεια είχε στόχο να εκφράσει στήριξη προς τους απεργούς πείνας και συγκεκριμένα προς τον Αριστοτέλη Χατζή. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, «η ζωή του κρέμεται σε μια κλωστή».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς σε δήλωσή του χαρακτήρισε «αθλιότητα» τους βανδαλισμούς και έκανε λόγο για τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς και για προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. «Κανένας δεν θα μας τρομοκρατήσει» τονίζει ο περιφερειάρχης Αττικής.

Η δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά:

«Οι χθεσινοί βανδαλισμοί συνιστούν μια αθλιότητα. Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Το ζήτημα των Προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Αυτή η ολιγωρία της Πολιτείας επέτρεψε να παγιωθεί μια κατάσταση, χωρίς κανόνες, χωρίς προοπτική.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν δημιούργησε το πρόβλημα. Αντιθέτως, είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.

Ο δημοκρατικός διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς εκβιασμών και απειλών. Η Πολιτεία οφείλει, επιτέλους, να εφαρμόσει τον νόμο. Όσοι μιλούν για δήθεν κοινά αποδεκτές λύσεις χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα Προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλώς, λαϊκίζουν.

Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβίσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα».