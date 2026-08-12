Μητσοτάκης για Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής – Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

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Τα συγχαρητήριά του στον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νέα σημαντική διάκριση του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά τον ευρωπαϊκό τίτλο.

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!», έγραψε στην ανάρτησή του.