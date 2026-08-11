Τρυφερό on air απρόοπτο για τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου – «Μαμά, θέλω να σου πω κάτι»

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Πολιτική

Μαριζέτα Αντωνοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Αλεξάνδρα Σδούκου, Τάσος Νικολαΐδη και Μαριζέτα Αντωνοπούλου αντιπαρατέθηκαν σε εκπομπή με αφορμή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα.
  • Ενώ είχαν «ανάψει τα αίματα» ανάμεσα στους πολιτικούς αντιπάλους, ήρθε μία τρυφερή παρέμβαση που έριξε τους τόνους. Την ώρα που η Μαριζέτα Αντωνοπούλου απαντούσε, το παιδί της τής φώναξε για να της μιλήσει.
  • «Μαμά! Μαμά! Θέλω να σου πω κάτι», ακούστηκε να λέει το παιδί της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό και την προσωρινή αποδέσμευσή της από τους παρουσιαστές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Αλεξάνδρα Σδούκου της Νέας Δημοκρατίας , ο Τάσος Νικολαΐδης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή και αντιπαρατέθηκαν με αφορμή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι, ως πρωθυπουργός, είχε συγκρουστεί με τα συμφέροντα

Ενώ είχαν «ανάψει τα αίματα» ανάμεσα στους πολιτικούς αντιπάλους, ήρθε μία τρυφερή παρέμβαση που έριξε τους τόνους. Την ώρα που η Μαριζέτα Αντωνοπούλου απαντούσε στους συνομιλητές της, το παιδί της που ήταν δίπλα της τής φώναξε για να της μιλήσει, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.

«Μαμά! Μαμά! Θέλω να σου πω κάτι», ακούγεται να λέει το παιδί της Μαριζέτας Αντωνοπούλου. «Θα έρθω σε ένα λεπτάκι να μου πεις», απάντησε χαμηλόφωνα η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

«Με συγχωρείτε! Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο! Θα μου δώσετε λίγο χρόνο», είπε στους παρουσιαστές της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος», οι οποίοι χαμογέλασαν και την αποδέσμευσαν προσωρινά.

Δείτε το τρυφερό στιγμιότυπο μετά το 10:30 λεπτό του βίντεο:

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