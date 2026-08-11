Marfin: «Ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσηλωμένη στο σχέδιο» – Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκιση της 46χρονης 

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8) η 46χρονη που κατηγορείται για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin τον Μάιο του 2010. Η 46χρονη, που οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, στην απολογία της αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και της αποδίδουν «παρουσία πλησίον του εκτελεστικού πυρήνα» των δραστών και ότι «συνέβαλε ουσιωδώς στην πραγμάτωση της κύριας πράξης καθόσον ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας».

Μετά το τέλος της απολογητικής διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι η 46χρονη, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια, πρέπει να οδηγηθεί στην φυλακή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η 46χρονη θεωρείται «ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φονική εμπρηστική επίθεση».

Τι υποστήριξε

Η 46χρονη προσκόμισε, διά του συνηγόρου της Κώστα Παπαδάκη, στην δικαστική λειτουργό ένα πολυσέλιδο υπόμνημα στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της προς αντίκρουση της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή που της αποδίδεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε κατά την απολογία της, σε όλες τις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού, αναφέροντας πως γνωρίζει εξ όψεως μόνο, τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους, συγκατηγορούμενούς της για τους θανάτους τριών εργαζομένων μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της Marfin.

«Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενούς μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο» φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι «συνδέεται με την ομάδα που άμεσα εκδήλωσε την εμπρηστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια κάποιος συγκεκριμένος εκτελεστικός ρόλος. Η συμμετοχή της συνίσταται στην ένταξή της στην ομάδα, στην παρουσία της πλησίον του άμεσα “εκτελεστικού” πυρήνα και στην “υποστήριξη” της δράσης του». Κατά τις διωκτικές αρχές η 46χρονη φέρεται να «συνέβαλε ουσιωδώς στην πραγμάτωση της κύριας πράξης καθόσον ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας και τη δυνατότητα των αυτουργών να ενεργήσουν, συμμετέχοντας στον σχηματισμό του προστατευτικού κλοιού γύρω από αυτούς, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι ούτε θα εμποδιζόταν η ενέργειά τους ούτε η διαφυγή τους από τυχόν επέμβαση τρίτων».

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ορίσει τον δικαστικό πραγματογνώμονα Γιώργο Καραθανάση, Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αναλυτή ψηφιακών και ηλεκτρονικών πειστηρίων, ως τεχνικό σύμβουλο. Ο κ. Καραθανάσης σε έκθεση που συνέταξε με βάση την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φαίνεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει καμία διαφορά σε σχέση με εκείνα που ερεύνησαν οι αρχές το 2022 και, όπως έχει δηλώσει ο συνήγορος της κατηγορουμένης Κώστας Παπαδάκης, είχαν οδηγήσει την έρευνα στο αρχείο.

Πριν βρεθεί στο ανακριτικό γραφείο η κατηγορούμενη, κατάθεση στην δικαστική λειτουργό, έδωσε η αδελφή της η οποία φέρεται να είπε πως ήταν μαζί στο συλλαλητήριο και πως δεν βρίσκονταν κοντά στο κατάστημα της τράπεζας όταν έγινε η φονική επίθεση.