Σέρρες: Παθολογικά τα αίτια του θανάτου του 66χρονου στα Ίβηρα – Υπέστη έμφραγμα

Ο θάνατος του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών, οφείλεται σε παθολογικά αίτια καθώς υπέστη έμφραγμα. Η υπόθεση είχε αρχικά εξελιχθεί σε θρίλερ με τη σύλληψη του αδελφού και του ανιψιού του, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για θανατηφόρα σωματική βλάβη μετά από προηγούμενη μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο θάνατος του 66χρονου ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών, οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς η νεκροτομή έδειξε ότι υπέστη έμφραγμα.
  • Η υπόθεση εξελίχτηκε σε θρίλερ, καθώς οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου, ο οποίος μια ημέρα πριν είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία.
  • Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος ανέμενε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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Ο θάνατος του 66χρονου ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών, οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ο 66χρονος, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, σύμφωνα με έγκυρες πηγές που επικαλείται το thestival.gr, όπως έδειξε η νεκροτομή υπέστη έμφραγμα και το απόγευμα της Κυριακής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την ανιψιά του στο σπίτι του.

Η υπόθεση εξελίχτηκε σε θρίλερ καθώς οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου καθώς ο ίδιος μια ημέρα πριν είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία βάρος του.

Οι δύο άνδρες χθες, οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή ο οποίος ανέμενε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να αποφασίσει την ποινική τους μεταχείριση.

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