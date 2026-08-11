Χανιά: Πάνω από 12 κιλά κάνναβης και σχεδόν 500 γραμμάρια κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε κουτιά με παιχνίδια – Συνελήφθη ένας 21χρονος

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Ένας 21χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στα Χανιά.

Χανιά: Πάνω από 12 κιλά κάνναβης και μισό κιλό κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε δέματα με παιδικά παιχνίδια

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν περισσότερα από 12 κιλά κάνναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης και σύμφωνα με τα στοιχεία, για τη διακίνηση των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες ταχυμεταφορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχαν σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός ημεδαπού κατηγορούμενου για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες χθες (10.08.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν 21χρονο ημεδαπό κατά το χρόνο που εξέρχονταν από χώρους εταιρείας ταχυμεταφορών σε περιοχή των Χανίων έχοντας παραλάβει δέμα και τον ακινητοποίησαν.

Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο του δέματος αυτό περιείχε 7 κουτιά παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν επιμελώς τοποθετηθεί συσκευασίες που περιείχαν συνολικά:

4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης

122 γραμμάρια κοκαΐνης

Ακολούθησε έλεγχος και νομότυπη έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 350 ευρώ ,-2- τρίφτες και -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας σήμερα (11.08.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν και κατέσχεσαν δεύτερο δέμα το οποίο στάλθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο και περιείχε -8- κούτες παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν τοποθετηθεί συσκευασίες με συνολικά:

7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και

337 γραμμάρια κοκαΐνης

Επιπλέον κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.