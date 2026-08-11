Ινδία: Θετικός σε χρήση μαριχουάνας ο πιλότος αεροσκάφους της Air India που είχε κάνει απότομη «βουτιά» περίπου 300 ποδιών – 17 τραυματίες

Θετικός σε χρήση μαριχουάνας βρέθηκε ο πιλότος αεροσκάφους της Air India μετά από απότομη απώλεια ύψους κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άνθρωποι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την παρέμβαση της ινδικής κυβέρνησης και βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη έρευνα.

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Διεθνή Νέα

Ιατρικό προσωπικό δίπλα σε τραυματισμένους επιβάτες σε αναπηρικά αμαξίδια, μετά το περιστατικό στην πτήση AI2379 της Air India από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, κατά το οποίο τραυματίστηκαν επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Φωτογραφία: ANI
Ιατρικό προσωπικό δίπλα σε τραυματισμένους επιβάτες σε αναπηρικά αμαξίδια, μετά το περιστατικό στην πτήση AI2379 της Air India από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, κατά το οποίο τραυματίστηκαν επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Φωτογραφία: ANI
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θετικός σε χρήση μαριχουάνας βρέθηκε, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο πιλότος αεροσκάφους της Air India που την περασμένη εβδομάδα έχασε απότομα περίπου 300 πόδια ύψους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άνθρωποι.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το Airbus A320neo πετούσε πάνω από το ανατολικό κρατίδιο Οντίσα της Ινδίας, προκαλώντας τον τραυματισμό 13 επιβατών και τεσσάρων μελών του πληρώματος.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση της ινδικής κυβέρνησης, με το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας να έχει καλέσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Air India σχετικά με το περιστατικό.

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Θετικός σε χρήση μαριχουάνας βρέθηκε, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο πιλότος αεροσκάφους της Air India που την περασμένη εβδομάδα έχασε απότομα περίπου 300 πόδια ύψους κατά τη διάρκεια πτήσης από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το Airbus A320neo πετούσε πάνω από το ανατολικό κρατίδιο Οντίσα της Ινδίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το αεροσκάφος παρουσίασε μια «στιγμιαία μεταβολή υψομέτρου», η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό 13 επιβατών και τεσσάρων μελών του πληρώματος.

Παρά το συμβάν, το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 137 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, συνέχισε την πτήση του και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Νέο Δελχί.

Θετικός σε χρήση μαριχουάνας ο πιλότος

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν δημοσιεύματα ινδικών τηλεοπτικών δικτύων, σύμφωνα με τα οποία επιβεβαιώθηκε ότι ο πιλότος είχε βρεθεί θετικός σε χρήση μαριχουάνας.

Ήδη από την Κυριακή, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας είχε ανακοινώσει ότι η αρχική εξέταση του πιλότου για ψυχοδραστικές ουσίες είχε δώσει αποτέλεσμα το οποίο απαιτούσε περαιτέρω επιβεβαίωση μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, αναφέρει το Reuters.

Η Air India είχε δηλώσει τότε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις νεότερες αναφορές των ινδικών ΜΜΕ, ενώ η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Στο υπουργείο ο CEO της Air India

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση της ινδικής κυβέρνησης. Το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας κάλεσε την Τρίτη τον διευθύνοντα σύμβουλο της Air India, Κάμπελ Γουίλσον, σχετικά με το περιστατικό.

Οι ινδικές Αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει έρευνα λίγες ημέρες νωρίτερα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το Airbus παρουσίασε την αιφνίδια απώλεια ύψους και προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα των εξετάσεων του πιλότου.

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