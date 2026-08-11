Ινδία: Θετικός σε χρήση μαριχουάνας ο πιλότος αεροσκάφους της Air India που είχε κάνει απότομη «βουτιά» περίπου 300 ποδιών – 17 τραυματίες

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Θετικός σε χρήση μαριχουάνας βρέθηκε, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο πιλότος αεροσκάφους της Air India που την περασμένη εβδομάδα έχασε απότομα περίπου 300 πόδια ύψους κατά τη διάρκεια πτήσης από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το Airbus A320neo πετούσε πάνω από το ανατολικό κρατίδιο Οντίσα της Ινδίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το αεροσκάφος παρουσίασε μια «στιγμιαία μεταβολή υψομέτρου», η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό 13 επιβατών και τεσσάρων μελών του πληρώματος.

Παρά το συμβάν, το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 137 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, συνέχισε την πτήση του και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Νέο Δελχί.

🇮🇳A passenger on an Air India flight from Phuket to Delhi on August 4, 2026, shared a frightening account of severe turbulence, urging travelers to always keep their seatbelts fastened even when the seatbelt sign is off. “I saw people being thrown into the air, hitting their… — NewsForce (@Newsforce) August 5, 2026

Θετικός σε χρήση μαριχουάνας ο πιλότος

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν δημοσιεύματα ινδικών τηλεοπτικών δικτύων, σύμφωνα με τα οποία επιβεβαιώθηκε ότι ο πιλότος είχε βρεθεί θετικός σε χρήση μαριχουάνας.

Ήδη από την Κυριακή, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας είχε ανακοινώσει ότι η αρχική εξέταση του πιλότου για ψυχοδραστικές ουσίες είχε δώσει αποτέλεσμα το οποίο απαιτούσε περαιτέρω επιβεβαίωση μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, αναφέρει το Reuters.

Η Air India είχε δηλώσει τότε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις νεότερες αναφορές των ινδικών ΜΜΕ, ενώ η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

300 FEET. SECONDS OF SHEER TERROR. An Air India flight from Phuket suddenly plunged nearly 300 feet mid-air, turning a routine journey into a nightmare. Moments like these remind you how fragile flying can feel.#AirIndia #Turbulence #Aviation #Phuket pic.twitter.com/mBRQm6dNGC — VishwaGuru_Ghantal (@Vishwaguru2026) August 5, 2026

Στο υπουργείο ο CEO της Air India

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση της ινδικής κυβέρνησης. Το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας κάλεσε την Τρίτη τον διευθύνοντα σύμβουλο της Air India, Κάμπελ Γουίλσον, σχετικά με το περιστατικό.

Οι ινδικές Αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει έρευνα λίγες ημέρες νωρίτερα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το Airbus παρουσίασε την αιφνίδια απώλεια ύψους και προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα των εξετάσεων του πιλότου.