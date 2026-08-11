Λετονία: Εντοπίστηκε υπόγεια σήραγγα στα σύνορα με τη Λευκορωσία για παράνομη είσοδο μεταναστών – «Υβριδική απειλή» λέει ο πρωθυπουργός

Οι αρχές της Λετονίας εντόπισαν μια υπόγεια σήραγγα στα σύνορα με τη Λευκορωσία, η οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη είσοδο μεταναστών, οδηγώντας την κυβέρνηση να ανακοινώσει νέα επιχείρηση κατά των δικτύων διακινητών. Η χώρα χαρακτηρίζει την αυξανόμενη πίεση παράτυπης μετανάστευσης ως «υβριδική απειλή» και ενισχύει την επιτήρηση των ανατολικών συνόρων της.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Κρατική Συνοριοφυλακή Λετονίας - Valsts robežsardze
Φωτογραφία: Κρατική Συνοριοφυλακή Λετονίας - Valsts robežsardze
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι λετονικές Αρχές εντόπισαν σήραγγα κάτω από τα σύνορα Λετονίας και Λευκορωσίας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παράνομη είσοδο μεταναστών. – Η Λετονία χαρακτηρίζει την κατάσταση στα ανατολικά της σύνορα «υβριδική απειλή» και ενισχύει την επιτήρηση με drones και περισσότερους συνοριοφύλακες. – Η κυβέρνηση ξεκίνησε την «Επιχείρηση Λυκάνθρωπος» για να πλήξει τα εγκληματικά δίκτυα διακινητών και σχεδιάζει συνεργασία με γειτονικές χώρες.

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Σήραγγα κάτω από τα σύνορα Λετονίας και Λευκορωσίας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παράνομη είσοδο μεταναστών, εντόπισαν οι λετονικές Αρχές, με την κυβέρνηση της χώρας να ανακοινώνει νέα επιχείρηση για την εξάρθρωση των δικτύων διακινητών.

Η ανακάλυψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Λετονία καταγράφει αυξανόμενες απόπειρες παράτυπης διέλευσης από τη Λευκορωσία, με την κυβέρνηση να χαρακτηρίζει την κατάσταση στα ανατολικά σύνορά της «υβριδική απειλή».

Η Λευκορωσία μοιράζεται με τη Λετονία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σύνορα μήκους 173 χιλιομέτρων.

Μόλις τον περασμένο μήνα, Λετονοί στρατιώτες είχαν χρησιμοποιήσει δακρυγόνα και προειδοποιητικό πυροβολισμό προκειμένου να εμποδίσουν ομάδα μεταναστών να περάσει τα σύνορα από τη Λευκορωσία.

Φωτογραφία: Κρατική Συνοριοφυλακή Λετονίας - Valsts robežsardze
Φωτογραφία: Κρατική Συνοριοφυλακή Λετονίας – Valsts robežsardze

Drones και περισσότεροι φρουροί στα σύνορα

Μετά τον εντοπισμό της σήραγγας, η Ρίγα ανακοίνωσε ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιτήρηση των ανατολικών συνόρων.

«Η προστασία των ανατολικών συνόρων της Λετονίας θα ενισχυθεί, με στενότερη συνεργασία μεταξύ της Συνοριακής Φρουράς, της Κρατικής Αστυνομίας, των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και με εντατικότερη χρήση drones για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάνις Ντομπράβα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό Άντρις Κούλμπεργκς.

Ήδη η Λετονία έχει διπλασιάσει τον αριθμό των συνοριοφυλάκων που αναπτύσσονται στην περιοχή, όπως είχε δηλώσει τον Ιούλιο στο Reuters ο Κούλμπεργκς.

Φωτογραφία: Κρατική Συνοριοφυλακή Λετονίας - Valsts robežsardze
Φωτογραφία: Κρατική Συνοριοφυλακή Λετονίας – Valsts robežsardze

«Επιχείρηση Λυκάνθρωπος» κατά των δικτύων

Σύμφωνα με τον Λετονό πρωθυπουργό, πίσω από τις διελεύσεις βρίσκονται εγκληματικά δίκτυα, τα οποία βοηθούν τους μετανάστες να περάσουν από τη Λευκορωσία στη Λετονία και, κατά συνέπεια, στο εσωτερικό της ζώνης Σένγκεν.

Η Λετονία, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, δεν αποτελεί για τους περισσότερους τον τελικό προορισμό, αλλά χρησιμοποιείται ως πύλη εισόδου προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Μεταναστεύουν εκεί όπου είναι ευκολότερο να εισέλθουν στην ΕΕ. Επομένως, εμείς δεν πρέπει να είμαστε το ευκολότερο σημείο», δήλωσε ο Κούλμπεργκς.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να πλήξει τόσο τα δίκτυα που παραλαμβάνουν και μεταφέρουν τους μετανάστες από τα σύνορα προς άλλους προορισμούς όσο και σημεία υποστήριξής τους στο εσωτερικό της Λετονίας.

Το σχέδιο έλαβε την ονομασία «Επιχείρηση Λυκάνθρωπος» (Operation Werewolf).

«Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουμε ένα αρκετά σοβαρό πλήγμα στο σύστημα», είπε ο πρωθυπουργός, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τους οργανωτές των δικτύων: «Θέλω να τους πω: όλα θα τερματιστούν».

Η Λετονία μιλά για «υβριδική απειλή»

Ο Κούλμπεργκς έχει χαρακτηρίσει την αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση από τη Λευκορωσία «υβριδική απειλή», ενώ η Ρίγα σχεδιάζει να συνεργαστεί με την Εσθονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, καθώς και με άλλες χώρες, για την αντιμετώπιση των δικτύων και τον περιορισμό των ροών.

Η ανησυχία για την παράτυπη μετανάστευση έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα και σε άλλα σημεία της Ευρώπης, μετά τη μαζική εισροή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, αν και οι περισσότεροι έχουν έκτοτε αποχωρήσει.

Η σήραγγα στη Λετονία, πάντως, δεν αποτελεί το πρώτο ανάλογο εύρημα στα σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία. Τον Ιούλιο, η γειτονική Λιθουανία ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει και εκείνη σήραγγα, η οποία χρησιμοποιούνταν από μετανάστες για να περάσουν παράνομα στη χώρα από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Φωτογραφία: Κρατική Συνοριοφυλακή Λετονίας - Valsts robežsardze
Φωτογραφία: Κρατική Συνοριοφυλακή Λετονίας – Valsts robežsardze

Η σήραγγα βρισκόταν μόλις 10 μέτρα από τον συνοριακό φράχτη

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση έδωσε η Κρατική Συνοριοφυλακή της Λετονίας, αποκαλύπτοντας ότι μέσω της υπόγειας σήραγγας είχαν περάσει παράνομα στη χώρα 15 άτομα από τη Λευκορωσία.

Η σήραγγα εντοπίστηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στην ενορία Σκρουνταλιένα του δήμου Άουγκσντάουγκαβα, στην περιοχή ευθύνης της μονάδας συνοριακής φύλαξης Σιλενέ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η υπόγεια δίοδος βρισκόταν σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από τον συνοριακό φράχτη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της λετονικής Συνοριοφυλακής και της Κρατικής Αστυνομίας, καθώς και χειριστής σκύλου της λιθουανικής Συνοριοφυλακής και μονάδα ταχείας επέμβασης. Οι Αρχές ανέφεραν ότι διέθεταν ήδη επιχειρησιακές πληροφορίες για την ύπαρξη σήραγγας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Συνοριοφυλακή, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται σήραγγα να χρησιμοποιείται για παράνομη είσοδο στη Λετονία. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν ενδείξεις παραβίασης των συνόρων ούτε συλλήψεις για παράνομη διέλευση.

Οι 15 άνθρωποι εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη χώρα και επαναπροωθήθηκαν προς τη Λευκορωσία, βάσει της λετονικής νομοθεσίας.

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