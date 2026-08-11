Το «κενό» του Διαστήματος ίσως δεν είναι… άδειο: Ένα νεκρό άστρο επιβεβαίωσε μια θεωρία 90 ετών

Για αιώνες, το απόλυτο κενό του Διαστήματος θεωρούνταν ένας εντελώς άδειος και αδρανής χώρος. Ωστόσο, η σύγχρονη Φυσική υποστηρίζει ότι αυτό που ονομάζουμε «τίποτα» στην πραγματικότητα βρίθει από αόρατη δραστηριότητα και υποατομικά σωματίδια.

Τώρα, χάρη στην παρατήρηση ενός κοσμικού αντικειμένου, οι επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να αποδείξουν αυτή την παράξενη ιδιότητα του σύμπαντος, επιβεβαιώνοντας μια πρόβλεψη που εκκρεμούσε εδώ και δεκαετίες.

Ένα ασυνήθιστο «νεκρό» άστρο, το οποίο παρουσιάζει ένα από τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία που έχουν δει ποτέ οι αστρονόμοι, ίσως προσφέρει την πιο ξεκάθαρη απόδειξη μέχρι σήμερα ότι οι περιοχές του διαστήματος που φαίνονται εντελώς κενές από ύλη κάθε άλλο παρά κενές είναι.

Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων αποκάλυψε ότι το μάγναστρο (magnetar) 1E 1547-5408 εμφανίζει συμπεριφορά που συμβαδίζει με τη διπλοθλαστικότητα του κενού (vacuum birefringence), ένα φαινόμενο που προβλέφθηκε για πρώτη φορά σχεδόν πριν από έναν αιώνα, αλλά δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ άμεσα — μέχρι τώρα.

Τα ευρήματα, τα οποία αναλύονται σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, ήταν το αποτέλεσμα περισσότερων από 140 ωρών παρατηρήσεων το 2025, με τη χρήση του δορυφόρου Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) της NASA, του οργάνου Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER), καθώς και του ραδιοτηλεσκοπίου Murriyang στην Αυστραλία.

«Κατασκοπεύοντας» τα πιο ακραία αντικείμενα του Σύμπαντος

Καταλαμβάνοντας μια θέση ανάμεσα στα πιο ακραία αντικείμενα που γνωρίζουν οι αστρονόμοι, τα μάγναστρα (magnetars) αποτελούν μια κατηγορία αστέρων νετρονίων που παρουσιάζουν ασυνήθιστα ισχυρά μαγνητικά πεδία.

Αυτά τα ακραία ουράνια αντικείμενα συγκεντρώνουν περισσότερη μάζα από τον Ήλιο μας σε μια περιοχή του Διαστήματος που εκτείνεται σε μόλις λίγα χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα καταφέρνουν να δημιουργούν μαγνητικά πεδία που μερικές φορές είναι έως και τρισεκατομμύρια φορές ισχυρότερα από αυτό του πλανήτη μας.

Για την πρόσφατη μελέτη, οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στο 1E 1547-5408, ένα μάγναστρο που περιστρέφεται μία φορά κάθε δύο δευτερόλεπτα.

Αυτό το μάγναστρο παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, καθώς εκπέμπει τόσο έντονες ακτίνες Χ όσο και φωτεινά ραδιοκύματα.

Μετρώντας την πόλωση του φωτός που παράγει, οι ερευνητές μπόρεσαν να διακρίνουν ότι η πόλωση των ακτίνων Χ ήταν σχεδόν τρεις φορές ισχυρότερη από την αναμενόμενη, με βάση τα τρέχοντα μοντέλα που χαρακτηρίζουν την επιφάνεια του άστρου, καθώς και τη γεωμετρία του μαγνητικού του πεδίου.

Ένα ασυνήθιστο σήμα έρχεται στο φως

Τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά ήταν απροσδόκητα και, για να το εξηγήσουν αυτό, οι ερευνητές στράφηκαν στην έννοια της διπλοθλαστικότητας του κενού, ένα φαινόμενο που προβλέφθηκε αρχικά το 1936.

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα μαγνητικά πεδία που διαθέτουν επαρκή ισχύ θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταβάλουν το κενό του διαστήματος. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, το κενό του Διαστήματος δεν είναι πραγματικά άδειο – είναι γεμάτο από φευγαλέα «εικονικά» σωματίδια.

Όταν το κβαντικό κενό υποβάλλεται στην επίδραση ενός τόσο ισχυρού μαγνητικού πεδίου, προβλέπεται ότι συμπεριφέρεται σαν ένα εξαιρετικά μεγάλο «οπτικό φίλτρο», μέσω του οποίου το φως που διέρχεται αλλάζει ανεπαίσθητα, με την πόλωσή του να αυξάνεται.

Βάσει προσομοιώσεων σε υπολογιστές, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το προτεινόμενο φαινόμενο της διπλοθλαστικότητας του κενού παρήγαγε αποτελέσματα που φάνηκαν να συμβαδίζουν τόσο με τις παρατηρήσεις των ακτίνων Χ όσο και με εκείνες των ραδιοκυμάτων.

«Το μοντέλο μας υποδηλώνει ότι για να αναπαραχθούν τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά πόλωσης των ακτίνων Χ, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς που θέτουν οι ραδιοπαρατηρήσεις, είναι απαραίτητη η παρουσία της διπλοθλαστικότητας του κενού στο περιβάλλον του αστέρα νετρονίων», δήλωσε η Hoa Dinh Thi, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Rice και μία από τους δύο κύριους συγγραφείς της πρόσφατης μελέτης.

«Αυτό το εύρημα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι αστέρες νετρονίων μάς επιτρέπουν να δοκιμάζουμε τη θεμελιώδη φυσική σε περιβάλλοντα που είναι αδύνατον να αναπαραχθούν σε εργαστήρια στη Γη», πρόσθεσε η Thi.

Αν και η ομάδα επισημαίνει ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω παρατηρήσεις για την επιβεβαίωση των ευρημάτων τους, τα τρέχοντα αποτελέσματά τους προσφέρουν την ισχυρότερη ένδειξη μέχρι σήμερα για μία από τις μακροβιότερες προβλέψεις της κβαντικής φυσικής.

Εάν επιβεβαιωθούν μέσα από μελλοντικές παρατηρήσεις μάγναστρων, τέτοια ευρήματα θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την παρουσία και άλλων εξωτικών φαινομένων.

Αυτό θα προσφέρει στους αστρονόμους μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουν τη θεμελιώδη φύση του ίδιου του χώρου — και ενδεχομένως ακόμη περισσότερες εκπλήξεις σε περιοχές του σύμπαντος που για καιρό θεωρούνταν «κενές».

Η πρόσφατη μελέτη, με τίτλο «Vacuum birefringence and the polarized X-ray emission from a radio magnetar» (Διπλοθλαστικότητα του κενού και πολωμένη εκπομπή ακτίνων Χ από ένα ραδιο-μάγναστρο), δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.