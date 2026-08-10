Στα έγκατα της Γης: Επιστήμονες κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο τον πυθμένα του ωκεανού να σκίζεται στα δύο

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Το μεγαλύτερο μέρος του φλοιού της Γης βρίσκεται κάτω από τους ωκεανούς της, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής και της ανανέωσης του φλοιού συμβαίνει επίσης στα βάθη.

Ερευνητές εγκατέστησαν ένα γεωδαιτικό παρατηρητήριο για να παρακολουθήσουν μια περιοχή γνωστή για την «εκρηκτική» της φύση — και έγιναν οι πρώτοι που παρατήρησαν αυτό το φαινόμενο σε εξέλιξη.

Επειδή αυτές οι εκρήξεις μάγματος συνοδεύονται από ελάχιστη έως καθόλου σεισμική δραστηριότητα, η νέα αυτή παρατήρηση εξηγεί επίσης την απουσία σεισμολογικών δεδομένων σε προηγούμενες μελέτες. Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της Γης βρίσκεται κάτω από τον ωκεανό.

Ενώ οι ατελείωτες μπλε εκτάσεις των κυμάτων μπορεί να μοιάζουν γαλήνιες πάνω από ένα κρουαζιερόπλοιο ή από μια ξαπλώστρα στην ακτή, στα βάθη επικρατεί μια αόρατη αναταραχή.

Τα τεκτονικά όρια συσπειρώνονται με ένταση. Ο βυθισμένος φλοιός ραγίζει και, στη συνέχεια, ανοίγει διάπλατα. Μάγμα αναβλύζει και ψύχεται μέχρι να μετατραπεί σε νέο φλοιό. Ο πλανήτης επουλώνει τις πληγές του και συνεχίζει να ανανεώνεται.

Πρόσφατα, όταν ο θαλάσσιος γεωφυσικός Ζαν-Ιβ Ρουαγιέ του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) αναχώρησε για τη Νοτιοανατολική Ινδική Ράχη, ανάμεσα στην Ανταρκτική και την Αυστραλία, πόντισε ένα υποβρύχιο παρατηρητήριο ικανό να καταγράψει αυτό το φαινόμενο σε εξέλιξη.

Ο Ρουαγιέ και η ερευνητική του ομάδα είχαν αναπτύξει το πείραμα OHA-GEODAMS (Παρατηρητήριο Υδροακουστικής και Γεωδαισίας κοντά στο Νησί Άμστερνταμ) ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα να κατεβάσουν το τρίποδο και τον αναμεταδότη στον πυθμένα του ωκεανού, δεν ήταν σίγουροι αν θα τα καταφέρουν.

Λύνοντας τον γρίφο εκατοντάδων χιλιάδων ετών στα βάθη της θάλασσας

«Κατά τη διάρκεια εκατοντάδων χιλιάδων ετών, αυτή η αλληλεπίδραση μαγματικής και τεκτονικής παραμόρφωσης διαμορφώνει τους αβυσσαίους λόφους, οι οποίοι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ωκεάνιου πυθμένα», ανέφεραν οι ερευνητές σε μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Nature. «Ωστόσο, ελάχιστα είναι γνωστά για το πώς εξελίσσονται αυτές οι διεργασίες σε σύντομα χρονικά διαστήματα».

Η διεύρυνση του θαλάσσιου πυθμένα θεωρείται ότι προχωρά ως μια διαδοχή από “κβαντικά” γεγονότα επέκτασης, τα οποία περιλαμβάνουν σεισμούς και διεισδύσεις μάγματος.

Με τον όρο «κβαντικά», ο Ρουαγιέ εννοούσε ότι αυτά τα γεγονότα είναι ξεχωριστά και διακριτά μεταξύ τους. Επίσης, δεν αποτελούν συχνά φαινόμενα — η ένταση ανάμεσα στις τεκτονικές πλάκες μπορεί να συσσωρεύεται για δεκαετίες πριν από ένα ξέσπασμα που θα σχίσει τον φλοιό, και ήταν αβέβαιο αν κάτι τέτοιο θα συνέβαινε στο ηφαιστειακό υψίπεδο Σεν Πωλ-Άμστερνταμ, όπου ποντίστηκε το γεωδαιτικό παρατηρητήριο.

Ωστόσο, τα πέντε αυτόνομα υδρόφωνα του παρατηρητηρίου ήταν αρκετά ευαίσθητα ώστε να παρακολουθούν ολόκληρο το υψίπεδο.

Οι μεσοωκεάνιες ράχες (MOR) —οι οποίες εκτείνονται σε μήκος 65.000 χιλιομέτρων γύρω από τη Γη— υψώνονται από αποκλίνοντα όρια πλακών, όπου οι τεκτονικές πλάκες μετατοπίζονται συνεχώς.

Εκεί, μάγμα που αργότερα θα στερεοποιηθεί σε βασάλτη αναβλύζει από ρήγματα στον πυθμένα της θάλασσας, καθώς οι δύο πλευρές απομακρύνονται η μία από την άλλη. Κατακλυσμιαία γεγονότα μπορούν να συμβούν εάν ο άξονας μιας ράχης υποστεί διάρρηξη και εισβάλει το μάγμα.

Η μεγάλη αναμονή στα βάθη του Ειρηνικού και το ξέσπασμα που πάγωσε τους επιστήμονες

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στη μεσοωκεάνια ράχη που είναι γνωστή ως Ανατολική Ειρηνική Ράχη, η οποία διευρύνεται με ταχείς ρυθμούς στη νοτιοανατολική λεκάνη του Ειρηνικού.

Χαμηλότερα και βαρύτερα από τις τεκτονικές πλάκες, τα αποκλίνοντα όρια βρίσκονται συχνά σε ακραία βάθη, στα οποία το OHA-GEODAMS κατασκευάστηκε για να επιβιώνει. Η ομάδα πόντισε το παρατηρητήριο και άρχισε να περιμένει. Και τότε, συνέβη.

Προς το τέλος Απριλίου του 2024, το OHA-GEODAMS εντόπισε τεράστιες μάζες μάγματος να αναβλύζουν από κάτω, γεμίζοντας τα ρήγματα που οι ίδιες δημιούργησαν με περίπου 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (5,3 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια) λιωμένου πετρώματος. Και μετά από αυτό το αρχικό ξέσπασμα, η υπόγεια δραστηριότητα απλώς συνεχίστηκε.

Καθώς οι υπόγειες μάζες μάγματος εξαπλώνονται, συνήθως προκαλούν σεισμούς — γεγονότα που συμβαίνουν μία ή δύο φορές το χρόνο στο υψίπεδο Σεν Πωλ-Άμστερνταμ. Μερικές φορές, ωστόσο, αυτά τα σεισμικά σήματα είναι ασθενή ή απουσιάζουν εντελώς.

Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά εκδηλώνονται «ασεισμικές» (χωρίς σεισμό) κινήσεις κατά μήκος των ρηγμάτων των μεσοωκεάνιων ραχών (MOR), γεγονός που εξηγεί γιατί οι προηγούμενες μελέτες της περιοχής στερούνταν επαρκών σεισμολογικών δεδομένων.

Αντί να δονούν το έδαφος, αυτά τα αθόρυβα γεγονότα καθοδηγούνται από αργές ολισθήσεις ρηγμάτων και από το μάγμα που διεισδύει βίαια στον φλοιό που ραγίζει. Όταν όμως η μάζα μάγματος που παρατηρήθηκε από την ομάδα του Ρουαγιέ επιβραδύνθηκε και σταμάτησε να εξαπλώνεται, έδωσε τελικά τη θέση της σε ανιχνεύσιμη σεισμική δραστηριότητα (κυρίως σεισμούς οριζόντιας ολίσθησης, οι οποίοι περιλαμβάνουν οριζόντιες κινήσεις του φλοιού).

Αυτοί οι σεισμοί πυροδοτήθηκαν από τη μαζική μετακίνηση του μάγματος, η οποία είχε αποστραγγίσει την υπόγεια δεξαμενή και προκάλεσε την κατάρρευση του υπερκείμενου θαλάσσιου πυθμένα.

Αυτή η ξαφνική κατάρρευση αποσταθεροποίησε κοντινές ρηξιγενείς ζώνες που παρέμεναν αδρανείς για χρόνια, αφυπνίζοντάς τες και αναγκάζοντας τα σπασμένα πετρώματα να τριφτούν ξανά μεταξύ τους.

Αυτό που έβλεπαν ο Ρουαγιέ και η ομάδα του απείχε πολύ από ένα τυπικό επεισόδιο διεύρυνσης του θαλάσσιου πυθμένα, παρόλο που ο φλοιός σχιζόταν με την απίστευτη ταχύτητα των πέντε εκατοστών ανά λεπτό — ρυθμός περίπου μισό εκατομμύριο φορές ταχύτερος από τον φυσιολογικό.

Αντίθετα, παρατηρούσαν ένα σπάνιο, συνδυαστικό τεκτονικό-μαγματικό γεγονός που καθοδηγούνταν τόσο από την ολίσθηση των ρηγμάτων όσο και από τη μαζική διείσδυση μάγματος — ένα φαινόμενο που δεν είχε τεκμηριωθεί ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο.

Για τον Ρουαγιέ, η ανακάλυψη αυτή προσφέρει ένα κρίσιμο κομμάτι σε ένα μακροχρόνιο γεωλογικό παζλ και βοηθά να εξηγηθεί πώς οι μεσοωκεάνιες ράχες απελευθερώνουν δεκαετίες σιωπηλά συσσωρευμένης έντασης σε ξαφνικά, διακριτά ξεσπάσματα.

«Τα τμήματα διεύρυνσης υφίστανται δεκαετίες ήρεμης εφελκυστικής παραμόρφωσης, καθώς τα γειτονικά ρήγματα μετασχηματισμού συσσωρεύουν μετατοπίσεις μέσω συχνών επεισοδίων ολίσθησης», δήλωσε ο Ρουαγιέ.

«Οι τάσεις που συσσωρεύονται στο τμήμα της μεσοωκεάνιας ράχης απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια κβαντικών γεγονότων διεύρυνσης του θαλάσσιου πυθμένα, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο διείσδυση μάγματος όσο και ολίσθηση ρηγμάτων.

Αυτός ενδέχεται να είναι ο πρωταρχικός μηχανισμός με τον οποίο τα κανονικά ρήγματα των μεσοωκεάνιων ραχών συσσωρεύουν μετατόπιση, εξηγώντας πιθανώς το έλλειμμα σεισμικής ροπής τους».