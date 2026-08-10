Βίντεο: Έκρηξη από πιθανή διαρροή αερίου ισοπέδωσε σπίτι στη Βρετανία – «Σαν Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος»

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Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι ενός ήσυχου οικισμού στη Βρετανία, όταν μια ισχυρή έκρηξη -που πιθανολογείται ότι οφείλεται σε διαρροή αερίου- ισοπέδωσε ολοσχερώς μια μονοκατοικία.

Εικόνες αποκάλυψης

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο χωριό Νιούτον Λόνγκβιλ, κοντά στο Μίλτον Κινς.

Doorbell camera footage shows the moment a home in Buckinghamshire exploded, leaving one person injured and in hospital. The property on Cobb Hall Road in Newton Longville was engulfed in flames this morning, with significant debris scattered across the surrounding area. A dog… pic.twitter.com/70xfCcBhsp — Hits Radio News (@HitsRadioNewsUK) August 9, 2026



Συγκλονιστικά βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή που η στέγη της μονοκατοικίας εκτινάχθηκε στον αέρα, με τούβλα και κεραμίδια να εκτοξεύονται σε ύψος εκατοντάδων μέτρων πριν πέσουν πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στον δρόμο.



Άλλο βίντεο δείχνει το σπίτι εντελώς κατεστραμμένο, με τούβλα, ξύλινα δοκάρια και έπιπλα διασκορπισμένα γύρω του, ενώ φωτιά έκαιγε σε ένα από τα δωμάτια. Η στέγη γειτονικής μονοκατοικίας υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές, με κεραμίδια να κρέμονται, την ώρα που τα πυροσβεστικά συνεργεία έσπευδαν να αναπτύξουν τις μάνικες.

A person’s been taken to hospital following an explosion at a home in Buckinghamshire. Emergency services were called to reports of a blast, fire and collapsed property in Newton Longville this morning. Videos and pictures show significant debris and flames rising from the… pic.twitter.com/I8DpiIelXs — Hits Radio News (@HitsRadioNewsUK) August 9, 2026



Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι αμέσως μετά την έκρηξη υπήρχε έντονη μυρωδιά καπνού και αερίου, αν και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τα ακριβή αίτια.

Ένας τραυματίας

Ένας άνδρας, ο οποίος εικάζεται ότι διέμενε στη μονοκατοικία, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο σκύλος του μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο.

Οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς μηχανικοί της εταιρείας διανομής αερίου SGN πραγματοποιούν ελέγχους ασφαλείας.

Πολλοί από αυτούς συγκεντρώθηκαν σε τοπική παμπ, όπου διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε όσους είχαν ανάγκη.

Ο Γκράχαμ Φούλερ, που μένει στον ίδιο δρόμο, περιέγραψε στο BBC τις στιγμές που έζησε προσπαθώντας να βοηθήσει τον γείτονά του. Όπως δήλωσε, άκουσε τη σύζυγό του να ουρλιάζει και βγαίνοντας έξω αντίκρισε μια σκηνή «Αρμαγεδδώνα».

«Παντού συντρίμμια. Έτρεξα στον δρόμο και ο γείτονάς μου είχε ήδη καταφέρει να πιάσει τον ένοικο του σπιτιού… Ήταν σοβαρά εγκαυματίας, σε σοκ, και προσπαθούσαμε να του προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες ενώ επικρατούσε όλο αυτό το χάος», δήλωσε.

«Μας έχουν απομακρύνει από τα σπίτια μας αυτή τη στιγμή – δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε», πρόσθεσε.

Ένας άλλος γείτονας, ο Μαρκ Μπετς, που ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι του την ώρα της έκρηξης, ανέφερε: «Ο τεράστιος δυνατός θόρυβος μπορεί να περιγραφεί μόνο ως Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος στον δρόμο – για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, δεν θα το ευχόμουν ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου».

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Παραμένει ασαφές πότε θα μπορέσουν οι κάτοικοι να επιστρέψουν στις εστίες τους. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπάκιγχαμσιρ, η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια.

«Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, μία μονάδα διοίκησης, μία μονάδα επιχειρησιακής υποστήριξης και δύο αξιωματικοί», ανέφερε η υπηρεσία. «Τα πληρώματα ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για εικαζόμενη έκρηξη αερίου εντός κατοικίας».

Η πυροσβεστική απηύθυνε έκκληση στο κοινό να αποφεύγει την περιοχή όσο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις εργασίες τους.

Πηγή: The Sun UK