Μήλος: Δεν εμφανίστηκαν για εξηγήσεις ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, ζήτησαν προθεσμία – Τι προέβλεπε το σχέδιο πτήσης

Δεν εμφανίστηκαν στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, που προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (7/8) στο Σαρακήνικο, στη Μήλο, παρά την κλήση που είχαν λάβει, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις θέσεις τους και αναμένεται να παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Τι προέβλεπε το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο προβλεπόμενος προορισμός φέρεται να ήταν η περιοχή Αλυκές της Μήλου και όχι το Σαρακήνικο, όπου τελικά πραγματοποιήθηκε η προσγείωση.

Το βίντεο και η παρέμβαση εισαγγελέα

To περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν το ελικόπτερο προσγειώθηκε στα πετρώματα της παραλία και οι επιβάτες, τουρίστες, αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους.

Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Μήλο και βρισκόταν στο σημείο κατέγραψε το συμβάν με το κινητό του τηλέφωνο. Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί υπό διερεύνηση.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου διατάχθηκε κατεπείγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις του Αεροπορικού Κώδικα ή άλλες ποινικά κολάσιμες πράξεις, καθώς, επίσης, να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας φέρεται ήδη να επεξεργάζεται τροποποιήσεις στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τις πτήσεις με ελικόπτερο και ειδικά στις προστατευόμενες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια περιστατικά είχαν συμβεί και στη Σαντορίνη.

«Προκλητική και απερίσκεπτη» η προσγείωση στο Σαρακήνικο

Μιλώντας στo ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom, ο χειριστής ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκης, χαρακτήρισε την προσγείωση στο Σαρακήνικο «προκλητική και απερίσκεπτη», υποστηρίζοντας ωστόσο, ότι δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομη. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο κυβερνήτης ελικοπτέρου διαθέτει υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα να μεταβάλει το σημείο προσγείωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης, εφόσον δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφερε ο χειριστής, δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός λουόμενων σε κοντινή απόσταση με το ελικόπτερο κατά την προσγείωση ή την απογείωση και ότι αρκετοί από τους παρευρισκόμενους πλησίασαν αφού το ελικόπτερο είχε ήδη ακινητοποιηθεί και ο κινητήρας είχε σβήσει, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ενέργεια αυτή έστειλε λάθος μήνυμα, ειδικά σε μια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους και ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας. Τόνισε δε ότι η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για σαφέστερους κανόνες σχετικά με τις πτήσεις και τις προσγειώσεις ελικοπτέρων σε ευαίσθητες τουριστικές και φυσικές περιοχές.

Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την προσγείωση ελικοπτέρου σε χώρο εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009, ένα ελικόπτερο μπορεί να χρησιμοποιήσει πεδίο προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειώνεται χωρίς περιορισμούς σε οποιοδήποτε σημείο. Μεταξύ άλλων, η χρήση τέτοιου πεδίου προσγείωσης επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ δεν επιτρέπεται σε περιοχή που υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής ή άλλης προστασίας.